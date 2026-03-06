Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

VinaCapital: Bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào

Thu Minh

06/03/2026, 10:10

VinaCapital kỳ vọng hiệu suất vượt trội này sẽ tiếp diễn trong những tháng tới và cho rằng bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VinaCapital vừa có báo cáo cập nhật chiến sự tại khu vực Trung Đông và những tác động lên kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh, trong kịch bản chiến sự kéo dài, ước tính tổng mức tác động giảm khoảng 2 điểm phần trăm đối với tăng trưởng GDP của Việt Nam. 

Trong kịch bản này, tâm lý đối với thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ rất tiêu cực. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở yếu tố tâm lý, thực tế tại Việt Nam cho thấy dòng tiền của người gửi tiết kiệm thường có xu hướng rút khỏi thị trường chứng khoán khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tăng vượt ngưỡng 7-8%/ năm.

Đồng thời, mặt bằng lãi suất tiền gửi trên 7-8% thường kéo lãi suất vay mua nhà lên trên 12-13%/năm, và khi chạm ngưỡng này, nhu cầu/mức độ hào hứng với việc mua nhà thường suy giảm đáng kể. 

Đánh giá về nhóm hưởng lợi và chịu tác động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, theo VinaCapital, chiến sự tại Trung Đông đã đẩy giá dầu và vàng tăng, và kéo theo khả năng tăng phí vận tải/đường biển. Điều này có thể tạo áp lực tăng lên lãi suất tại Việt Nam do lạm phát và biến động tỷ giá.

Tổng hợp các ngành "hưởng lợi - chịu tác động" trước các yếu tố này cho thấy, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu sẽ ghi nhận lợi nhuận từ lượng hàng tồn kho hiện tại; doanh nghiệp lọc hóa dầu sẽ được hưởng lợi nhờ biên lợi nhuận lọc dầu ("crack spread") mở rộng đi kèm với giá dầu tăng cao (hiện "crack spread" đang giao dịch ở mức cao nhất trong nhiều năm qua); các công ty dịch vụ dầu khí phụ trợ cho hoạt động Thăm dò & Khai thác (E&P) hưởng lợi từ giá dầu lên cao; và các doanh nghiệp sản xuất cao su tự nhiên cũng được hưởng lợi nhờ mối tương quan chặt chẽ giữa giá cao su tổng hợp và giá dầu, từ đó đẩy giá cao su tự nhiên tăng.

Lưu ý, nếu Eo biển Hormuz bị đóng trong thời gian dài, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu sẽ gặp khó khi tìm nguồn sản phẩm dầu mỏ thay thế từ Trung Đông; và doanh nghiệp đầu ngành khí tự nhiên của Việt Nam (GAS) cũng có thể gặp khó trong việc tìm nguồn LPG nhập khẩu để bán tại Việt Nam.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải biển trong nước được hưởng lợi từ cước vận tải cao hơn và khả năng các tuyến đường di chuyển bị kéo dài do chiến tranh. Các cổ phiếu cảng biển niêm yết tại Việt Nam, nhóm thường được hưởng lợi từ các căng thẳng địa chính trị trong quá khứ, do cước vận tải tăng cao có xu hướng kéo theo phí bốc dỡ và lưu bãi của các doanh nghiệp khai thác cảng gia tăng (mặc dù một cuộc chiến tranh kéo dài và/hoặc việc phong tỏa Eo biển Hormuz chắc chắn sẽ tác động nghiêm trọng đến sản lượng vận tài toàn cầu)

Doanh nghiệp sản xuất phân bón urê (do lran chiếm khoảng 10% xuất khẩu urê toàn cầu) hay doanh nghiệp kinh doanh trang sức hưởng lợi từ lượng vàng tồn kho hiện tại, cũng như việc giá vàng tăng cao cùng nhu cầu tìm kiếm tài sản "trú ẩn an toàn" sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Ở chiều ngược lại, ảnh hưởng tiêu cực từ giá dầu tăng cao sẽ gồm các nhóm Hàng không, du lịch và các doanh nghiệp liên quan đến du lịch.

Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Trung Đông có thể bị giảm doanh số. Tuy nhiên doanh thu từ thị trường này thường chỉ chiếm dưới 10% tổng doanh thu của các doanh nghiệp niêm yết liên quan.

Ngoài các nhóm ngành nêu trên, cần lưu ý lãi suất tăng sẽ gây bất lợi cho các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất, bao gồm doanh nghiệp bất động sản. Chứng khoán Mỹ nhạy cảm hơn so với các thị trường mới nổi trước cú sốc này, do thị trường Mỹ đang chịu lo ngại về tác động của AI đối với các công ty "phần mềm dạng dịch vụ (SaaS)" và hoạt động cho vay tín dụng tư nhân (private credit) đối với các công ty này.

Nhà đầu tư Mỹ cũng đã luân chuyển dòng tiền từ các cổ phiếu phần mềm sang nhóm mà giới phân tích gọi là "Tài sản nặng, ít lỗi thời (HALO)".

Chỉ số MSCI EM (thị trường mới nổi) cũng đạt hiệu suất vượt trội so với S&P 500 khoảng 9% kể từ đầu năm và gần 30% kể từ đầu năm 2025. VinaCapital kỳ vọng hiệu suất vượt trội này sẽ tiếp diễn trong những tháng tới và cho rằng bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào.

Từ khóa:

doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu doanh nghiệp lọc hóa dầu doanh nghiệp vận tải biển giá dầu lãi suất tiền gửi tác động chiến sự Trung Đông Tăng trưởng GDP Việt Nam thị trường chứng khoán Việt Nam tình hình kinh tế VinaCapital

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy