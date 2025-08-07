Khôi phục niềm tin để bảo hiểm phát huy đúng vai trò “phao cứu sinh” cho người dân

Tại tọa đàm “Những câu chuyện phía sau hợp đồng bảo hiểm” ngày 7/8/2025 do Báo Tuổi Trẻ và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) phối hợp tổ chức, các chuyên gia, doanh nghiệp và chính người tham gia đã cùng nhau chia sẻ góc nhìn đa chiều, khẳng định vai trò cốt lõi của việc chi trả quyền lợi kịp thời, minh bạch trong hành trình phát triển bền vững của ngành bảo hiểm.

NỖ LỰC TRONG KHÔI PHỤC, CỦNG CỐ NIỀM TIN

Phát biểu tại tọa đàm, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), nhấn mạnh: “Lần đầu tiên các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dưới mái nhà chung Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng gặp gỡ với các khách hàng và báo chí, cởi mở trao đổi về một chủ đề quan trọng nhất, cũng là xương sống của ngành bảo hiểm nhân thọ, đó chính là chi trả quyền lợi bảo hiểm”.

Thực tế đã chứng minh, chi trả quyền lợi chính là thước đo xác thực nhất cho cam kết của doanh nghiệp và là yếu tố then chốt để xây dựng lòng tin. Theo số liệu từ IAV, từ đầu năm đến giữa tháng 7/2025, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường ước đạt 28.894 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. “Hiện nay, các quy định pháp lý ngày càng chặt chẽ và đầy đủ, tăng cường bảo vệ quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ. Nhiều người dân cũng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm bảo hiểm có yếu tố chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm lúc tai nạn, thương tật vĩnh viễn, đồng thời lựa chọn thêm các gói bổ trợ phù hợp với nhu cầu cá nhân”.

Nỗ lực này được thể hiện rõ nét qua hành động của các doanh nghiệp trong nhiều sự vụ gần đây. Điển hình như trong vụ lật tàu thương tâm ở vịnh Hạ Long, các công ty bảo hiểm đã chủ động phối hợp với cơ quan địa phương để tìm kiếm thông tin khách hàng, rút ngắn thủ tục và chi trả nhanh chóng, thậm chí tăng số tiền so với dự tính ban đầu. Tương tự, việc tạm ứng bồi thường trong vụ lật xe khách tại Hà Tĩnh cũng cho thấy sự vào cuộc kịp thời của ngành bảo hiểm.

Ông Võ Hùng Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Báo Tuổi Trẻ, nhận định rằng bảo hiểm nhân thọ cần phải chứng minh bằng hành động để phát huy tốt vai trò là “chiếc phao cứu sinh”.

“Yếu tố then chốt để củng cố niềm tin, sự tín nhiệm là công ty bảo hiểm cần xuất hiện hỗ trợ, đặc biệt trong những lúc khách hàng gặp khó khăn nhất. Mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp cần được xây dựng trên sự thấu hiểu và tình người, chứ không chỉ là những tờ giấy và chữ ký khô khan”, ông Thuật nhấn mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh cải tiến quy trình. Ông Ngô Trung Dũng cho biết hiện nay nhiều công ty đã số hóa toàn bộ quy trình bồi thường, cho phép khách hàng thực hiện mọi thủ tục từ nộp hồ sơ đến nhận tiền ngay trên điện thoại. Một số doanh nghiệp còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rút ngắn thời gian phê duyệt yêu cầu chi trả xuống chỉ còn vài phút.

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐIỂM TỰA, TRỤ ĐỠ CHO AN SINH

Bên cạnh những con số thống kê, giá trị thực sự của bảo hiểm nhân thọ được thể hiện rõ nhất qua những câu chuyện của chính người trong cuộc.

Từng không tin vào bảo hiểm, chị Trần Thị Thúy Phượng, nhân viên một siêu thị, chỉ quyết định tham gia khi được em gái kiên trì thuyết phục. Ngay sau đó, chị phát hiện mắc bệnh ung thư. Nhưng nhờ có bảo hiểm y tế và khoản chi trả lớn từ bảo hiểm nhân thọ, chị đã có đủ nguồn lực tài chính để kiên trì theo đuổi phác đồ điều trị. “Sau 5 năm, tôi chính thức không còn tế bào ung thư. Cuộc sống vô thường, tôi may mắn vì đã mua bảo hiểm sớm”, chị Phượng chia sẻ tại tọa đàm.

Một câu chuyện thực tế khác từ chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, chồng chị đột ngột phát hiện ung thư trong đợt dịch Covid-19, giữa lúc khủng hoảng tâm lý và bị cô lập, chính hợp đồng bảo hiểm đã trở thành điểm tựa.

“Nhờ có bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế được hỗ trợ và chi trả nhanh, gia đình không phải gọi người này người kia để bán đất giá rẻ, cầu cạnh người khác. Dù chồng chị không qua khỏi, nhưng anh đã ra đi thanh thản, không để lại gánh nặng cho vợ con”, chị Hạnh xúc động chia sẻ.

Hiện tại, chị Hạnh và con vẫn sống tốt nhờ quyền lợi bảo hiểm và con trai chị có cơ hội theo học đại học. Chị Hạnh cho rằng việc tham gia bảo hiểm nhân thọ là cần thiết, nhưng phải tìm hiểu kỹ cả quyền lợi và nghĩa vụ. Bản thân người tư vấn cũng phải minh bạch.

Các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm đã cùng nhau lắng nghe, chia sẻ góc nhìn đa chiều về ngành bảo hiểm tại tọa đàm.

Từ góc độ chuyên gia trong ngành y tế, TS.BS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều bệnh nhân có xu hướng trì hoãn việc thăm khám sớm các bệnh hiểm nghèo vì lo ngại chi phí. Điều này khiến họ bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong điều trị, dẫn đến hiệu quả kém hơn và chi phí về sau lại càng tốn kém hơn.

Theo bác sĩ Tuấn, bảo hiểm y tế hoàn thành tốt sứ mệnh phục vụ lợi ích chung cho toàn dân, nhưng không thể bao quát toàn bộ chi phí trong trường hợp bệnh nhân sử dụng các loại thuốc và dịch vụ đắt đỏ hơn. Khi đó, việc tham gia thêm bảo hiểm nhân thọ và các gói bảo hiểm sức khỏe bổ trợ sẽ góp phần giảm áp lực chi trả, đồng thời hỗ trợ thêm những khoản ngoài phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế.