Không được đăng ký tên miền dễ gây nhầm lẫn trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Không đăng ký sử dụng tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội…

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, bao gồm: đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, chuyển nhượng quyền sử dụng, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam.

Theo dự thảo, tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

(1), Tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đăng ký sử dụng theo cấu trúc quy định tại Thông tư này. Tên miền quốc tế đăng ký sử dụng theo cấu trúc quy định bởi các tổ chức quản lý tên miền quốc tế.

(2), Tên miền không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; các cụm từ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

(3), Chủ thể đăng ký sử dụng đúng đối tượng theo hướng dẫn tại Thông tư này. Chủ thể không thuộc đối tượng đăng ký sử dụng tên miền ưu tiên bảo vệ không đăng ký sử dụng các tên miền trong danh mục được ưu tiên bảo vệ.

(4), Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...).

(5), Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước.

(6), Không đăng ký sử dụng tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

(7), Không đăng ký sử dụng tên miền giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí, không có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí hoặc sản phẩm báo chí nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải là cơ quan báo chí.

Theo dự thảo, sử dụng tên miền là việc chủ thể đã được cấp tên miền dùng tên miền cho các dịch vụ trên Internet, phục vụ hoạt động, dịch vụ, kinh doanh hoặc để bảo vệ thương hiệu, sản phẩm, hình ảnh hợp lệ của mình.

Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên miền đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet.

Tên miền ".vn" dưới ".edu.vn", ".gov.vn", ".org.vn", ".health.vn" sử dụng đúng lĩnh vực theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp tên miền không còn thuộc nhóm đối tượng được đăng ký theo quy định tại Thông tư thì tổ chức, cá nhân đó phải thực hiện thủ tục hoàn trả tên miền nếu không thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền cho chủ thể khác phù hợp.

Trường hợp đăng ký tên miền để thiết lập trang thông điện tử tổng hợp, mạng xã hội, báo điện tử, nếu có sự thay đổi về mục đích sử dụng tên miền, chủ thể cần cập nhật thông tin về mục đích sử dụng tên miền hoặc hoàn trả tên miền trong trường hợp mục đích sử dụng không còn phù hợp với quy định.

Về phương thức đăng ký, dự thảo cho bihuyến khích các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tên miền trực tuyến thông qua hệ thống, công cụ phục vụ đăng ký, xác thực, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của các Nhà đăng ký được Trung tâm Internet Việt Nam công bố tại địa chỉ: nhadangky.vn đối với Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" và địa chỉ: thongbaotenmien.vn đối với Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.