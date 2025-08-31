Chủ Nhật, 31/08/2025

Kinh tế số

Không được đăng ký tên miền dễ gây nhầm lẫn trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Hà Giang

31/08/2025, 10:10

Không đăng ký sử dụng tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, bao gồm: đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, chuyển nhượng quyền sử dụng, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam.

Theo dự thảo, tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

(1), Tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đăng ký sử dụng theo cấu trúc quy định tại Thông tư này. Tên miền quốc tế đăng ký sử dụng theo cấu trúc quy định bởi các tổ chức quản lý tên miền quốc tế.

(2), Tên miền không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; các cụm từ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

(3), Chủ thể đăng ký sử dụng đúng đối tượng theo hướng dẫn tại Thông tư này. Chủ thể không thuộc đối tượng đăng ký sử dụng tên miền ưu tiên bảo vệ không đăng ký sử dụng các tên miền trong danh mục được ưu tiên bảo vệ.

(4), Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam...).

(5), Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước.

(6), Không đăng ký sử dụng tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

(7), Không đăng ký sử dụng tên miền giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí, không có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí hoặc sản phẩm báo chí nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải là cơ quan báo chí.

Theo dự thảo, sử dụng tên miền là việc chủ thể đã được cấp tên miền dùng tên miền cho các dịch vụ trên Internet, phục vụ hoạt động, dịch vụ, kinh doanh hoặc để bảo vệ thương hiệu, sản phẩm, hình ảnh hợp lệ của mình.

Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên miền đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về tài nguyên Internet.

Tên miền ".vn" dưới ".edu.vn", ".gov.vn", ".org.vn", ".health.vn" sử dụng đúng lĩnh vực theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp tên miền không còn thuộc nhóm đối tượng được đăng ký theo quy định tại Thông tư thì tổ chức, cá nhân đó phải thực hiện thủ tục hoàn trả tên miền nếu không thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền cho chủ thể khác phù hợp.

Trường hợp đăng ký tên miền để thiết lập trang thông điện tử tổng hợp, mạng xã hội, báo điện tử, nếu có sự thay đổi về mục đích sử dụng tên miền, chủ thể cần cập nhật thông tin về mục đích sử dụng tên miền hoặc hoàn trả tên miền trong trường hợp mục đích sử dụng không còn phù hợp với quy định.

Về phương thức đăng ký, dự thảo cho bihuyến khích các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tên miền trực tuyến thông qua hệ thống, công cụ phục vụ đăng ký, xác thực, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của các Nhà đăng ký được Trung tâm Internet Việt Nam công bố tại địa chỉ: nhadangky.vn đối với Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" và địa chỉ: thongbaotenmien.vn đối với Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Từ 3/5, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia .vn cao nhất 40 triệu đồng/năm

11:57, 21/03/2025

Từ 3/5, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia .vn cao nhất 40 triệu đồng/năm

Xử lý tên miền quốc tế lừa đảo trên Internet Việt Nam

09:27, 25/10/2024

Xử lý tên miền quốc tế lừa đảo trên Internet Việt Nam

Phạt chủ tên miền “taichinhcamau.com” vì không thông báo sử dụng tên miền quốc tế

11:13, 13/03/2025

Phạt chủ tên miền “taichinhcamau.com” vì không thông báo sử dụng tên miền quốc tế

Đọc thêm

Hàng loạt hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn được ký tại Đà Nẵng

Hàng loạt hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn được ký tại Đà Nẵng

Rất nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và phát triển hệ sinh thái bán dẫn đã được ký kết tại Đà Nẵng chiều 30/8 trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 - Da Nang Finance and Tech Week 2025…

Đề xuất thử nghiệm Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain vào dịch vụ công Đà Nẵng

Đề xuất thử nghiệm Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain vào dịch vụ công Đà Nẵng

Đà Nẵng có thể triển khai thử nghiệm 3 giải pháp: định danh phi tập trung, BE-invoice (hoá đơn điện tử trên nền tảng Blockchain) và giải pháp ứng dụng Blockchain vào giảm điểm nghẽn và giám sát các dịch vụ công…

Doanh nghiệp bán dẫn có "rộng cửa" với sinh viên mới ra trường?

Doanh nghiệp bán dẫn có "rộng cửa" với sinh viên mới ra trường?

Các công ty bán dẫn sẽ ưu tiên tuyển người có kinh nghiệm. Chỉ khi không còn lựa chọn nào khác thì họ mới tuyển sinh viên mới ra trường…

Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á cam kết cùng Đà Nẵng đào tạo nhân lực bán dẫn

Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á cam kết cùng Đà Nẵng đào tạo nhân lực bán dẫn

Đà Nẵng sẽ hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á SEMI SEA đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn…

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là động lực then chốt để phát triển kinh tế số

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là động lực then chốt để phát triển kinh tế số

Tại Diễn đàn “Tương lai Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số” ngày 29/8 đã diễn ra Phiên thảo luận 3 với chủ đề: “Chuyển đổi số: Hạ tầng số và Xã hội số”...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: