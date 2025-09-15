Không gia hạn tiến độ các dự án trọng điểm có chỉ đạo hoàn thành trong năm 2025

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, lập kế hoạch chi tiết các dự án đầu tư công. Đặc biệt không được kéo dài tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm có chỉ đạo hoàn thành trong năm 2025…

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản chỉ đạo các cục, vụ chuyên ngành, ban quản lý dự án và Sở Giao thông vận tải 8 địa phương khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục về đầu tư để khởi công và hoàn thành các dự án đã giao kế hoạch năm 2025.

Theo đó, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu của Bộ đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Song, đến nay, một số dự án vẫn chưa đáp ứng kế hoạch.

Trước tình trạng đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Tháp rà soát, lập kế hoạch thực hiện các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo Bộ trước ngày 20/9/2025.

Cụ thể, các dự án gồm: đầu tư mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ và hoàn thiện hầm Núi Vung trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Đối với các dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa khởi công (cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên quốc lộ 37B; Mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn), các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch chi tiết công tác lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu... để khởi công dự án theo kế hoạch.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện cho từng công tác, hạng mục chi phí (giải phóng mặt bằng, xây lắp, tư vấn...).

Riêng các dự án hoàn thành trong năm 2025 phải được chủ đầu tư, ban quản lý yêu cầu nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công, thủ tục nội nghiệp và giải ngân đúng kế hoạch, đồng thời kiên quyết xử lý các đơn vị chậm trễ. Đặc biệt lưu ý không được kéo dài tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm có chỉ đạo hoàn thành trong năm 2025.

Đối với các dự án dự kiến khởi công, khánh thành trong năm 2025 nhưng không đáp ứng kế hoạch, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đánh giá, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và khẩn trương báo cáo, đề xuất Bộ xử lý theo quy định.

Văn bản nêu rõ các Thứ trưởng phụ trách trực tiếp họp kiểm điểm và giải quyết tháo gỡ kịp thời, nếu trường hợp không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch thì kịp thời báo cáo Bộ trưởng xem xét, xử lý theo quy định.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch chi tiết, kiểm soát tiến độ hằng tuần, hằng tháng; đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tài nguyên.

Chủ đầu tư, ban quản lý phải phân công lãnh đạo phụ trách, cử cán bộ đủ năng lực giám sát tiến độ, phối hợp địa phương xử lý thủ tục liên quan đến hướng tuyến, nút giao, đường gom, bãi đổ thải, mỏ vật liệu.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu xử lý nghiêm tập thể, cá nhân chậm tiến độ, thay thế cán bộ yếu kém và kiên quyết ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn.