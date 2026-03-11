Tập đoàn Nhật Bản khởi công khu công nghiệp tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng tại Thanh Hóa

Dự án có tổng vốn 2.917 tỷ đồng (115,8 triệu USD) trên diện tích 167ha, được phát triển theo mô hình hiện đại, hướng tới thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, đặc biệt từ các nhà đầu tư Nhật Bản, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thu hút FDI và làm sâu sắc quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Dự án trọng điểm với hạ tầng đồng bộ, định hướng thu hút công nghệ cao

Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1 có quy mô sử dụng đất 167ha, tổng vốn đầu tư 2.917 tỷ đồng, tương đương khoảng 115,8 triệu USD. Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cùng các Khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 5/5/2025.

Đây là khu công nghiệp được phát triển theo mô hình hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà đầu tư quốc tế có chuỗi liên kết sản xuất với hệ thống các khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Minh Hiếu)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: "Sự kiện khởi công dự án có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp".

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thu hút nhiều dự án đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất để dự án triển khai hiệu quả.

Tập đoàn Sumitomo cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Thanh Hóa

Ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc các khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo, cho biết tập đoàn bắt đầu khảo sát địa điểm đầu tư tại Thanh Hóa từ tháng 5/2022. Sau khi nghiên cứu nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam, Thanh Hóa được chủ đầu tư lựa chọn nhờ 3 yếu tố quan trọng: nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng cao; vị trí chiến lược cùng hệ thống giao thông thuận lợi; đặc biệt là sự đón tiếp nồng hậu, đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền tỉnh.

Ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc các khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo phát biểu tại lễ khởi công. (ảnh: Minh Hiếu)

Với kinh nghiệm phát triển hệ thống khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam trong nhiều năm qua, Tập đoàn Sumitomo cam kết triển khai dự án tại Thanh Hóa theo tiêu chuẩn cao về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và môi trường đầu tư.

Ông Kenta Kawanabe nhấn mạnh: "Dự án khu công nghiệp tại Việt Nam có thời hạn 50 năm, nhưng tầm nhìn của chúng tôi đối với Thanh Hóa không dừng lại ở 50 năm. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong một chặng đường dài, với tinh thần trách nhiệm và sự bền vững đúng phong cách Sumitomo".

Tập đoàn Sumitomo trao tặng UBND phường Đông Quang và UBND xã Đồng Tiến, mỗi địa phương 1 tỷ đồng để chăm lo công tác an sinh xã hội. (ảnh: Minh Hiếu)

Tại lễ khởi công, đại diện nhà thầu thi công - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3) cam kết huy động tối đa nguồn lực về nhân lực, thiết bị và công nghệ để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng để sớm hoàn thành hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Tập đoàn Sumitomo thành lập năm 1919, là một trong những tập đoàn thương mại - đầu tư đa ngành lớn của Nhật Bản, hoạt động trong các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, hệ thống metro với quy mô toàn cầu 131 văn phòng tại 66 quốc gia.

Tại Việt Nam, tập đoàn đã đầu tư phát triển nhiều khu công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc, trong đó 3 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa là dự án thứ 4 được khởi công. Trong chiến lược sắp tới, tập đoàn có kế hoạch phát triển thêm các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Nam.