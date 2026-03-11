Tập đoàn Nhật Bản khởi công khu công nghiệp tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng tại Thanh Hóa
Thiên Anh
11/03/2026, 16:23
Sáng 11/3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản) tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1.
Dự án có tổng vốn 2.917 tỷ đồng (115,8 triệu USD)
trên diện tích 167ha, được phát triển theo mô hình hiện đại, hướng tới thu hút
các dự án công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, đặc biệt từ các nhà đầu tư Nhật
Bản, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thu hút FDI và làm sâu sắc quan hệ hợp
tác Việt Nam - Nhật Bản.
Dự án trọng điểm với hạ tầng đồng bộ, định hướng thu
hút công nghệ cao
Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1
có quy mô sử dụng đất 167ha, tổng vốn đầu tư 2.917 tỷ đồng, tương đương khoảng
115,8 triệu USD. Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại
Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn
cùng các Khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 5/5/2025.
Đây là khu công nghiệp được phát triển theo mô hình
hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới thu hút các dự án công nghiệp hỗ
trợ, công nghệ cao, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà đầu tư quốc
tế có chuỗi liên kết sản xuất với hệ thống các khu công nghiệp Thăng Long tại
Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: "Sự kiện khởi công dự án có ý
nghĩa rất quan trọng, thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và làm sâu sắc hơn
quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời hiện thực
hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ
tầng các khu công nghiệp".
Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thu hút nhiều dự
án đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; tạo thêm
nhiều việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lãnh đạo
tỉnh cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất để dự
án triển khai hiệu quả.
Tập đoàn Sumitomo cam kết đồng hành lâu dài cùng sự
phát triển của Thanh Hóa
Ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc các khu công nghiệp
Thăng Long tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo, cho biết tập đoàn bắt đầu khảo sát
địa điểm đầu tư tại Thanh Hóa từ tháng 5/2022. Sau khi nghiên cứu nhiều địa điểm
khác nhau tại Việt Nam, Thanh Hóa được chủ đầu tư lựa chọn nhờ 3 yếu tố quan trọng:
nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng cao; vị trí chiến lược cùng hệ thống giao
thông thuận lợi; đặc biệt là sự đón tiếp nồng hậu, đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ
của chính quyền tỉnh.
Với kinh nghiệm phát triển hệ thống khu công nghiệp
Thăng Long tại Việt Nam trong nhiều năm qua, Tập đoàn Sumitomo cam kết triển
khai dự án tại Thanh Hóa theo tiêu chuẩn cao về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và
môi trường đầu tư.
Ông Kenta Kawanabe nhấn mạnh: "Dự án khu công nghiệp tại
Việt Nam có thời hạn 50 năm, nhưng tầm nhìn của chúng tôi đối với Thanh Hóa
không dừng lại ở 50 năm. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
trong một chặng đường dài, với tinh thần trách nhiệm và sự bền vững đúng phong
cách Sumitomo".
Tại lễ khởi công, đại diện nhà thầu thi công - Công
ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3) cam kết huy động tối đa nguồn lực
về nhân lực, thiết bị và công nghệ để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất
lượng và an toàn, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng để
sớm hoàn thành hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp.
Tập đoàn Sumitomo thành lập năm 1919, là một trong
những tập đoàn thương mại - đầu tư đa ngành lớn của Nhật Bản, hoạt động trong
các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, hệ thống metro với quy mô
toàn cầu 131 văn phòng tại 66 quốc gia.
Tại Việt Nam, tập đoàn đã đầu tư phát
triển nhiều khu công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc, trong đó 3 khu công nghiệp
đã đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa là dự án thứ 4 được
khởi công. Trong chiến lược sắp tới, tập đoàn có kế hoạch phát triển thêm các
khu công nghiệp ở các tỉnh phía Nam.
Hơn 700.100 tỷ đồng cho hạ tầng, đòn bẩy để Thanh Hóa tăng tốc hút đầu tư
07:31, 12/01/2026
Thanh Hóa: Tháo gỡ điểm nghẽn cho 39 dự án quy mô 112.000 tỷ đồng
09:41, 20/11/2025
Thanh Hóa phê duyệt hai dự án khu công nghiệp với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng
Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 65.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông
Cà Mau lên kế hoạch huy động hơn 65.600 tỷ đồng để đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhằm nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cực Nam...
Nâng công suất sân bay Đà Nẵng lên 20 triệu khách/năm
Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng được định hướng đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với công suất 20 triệu khách và 100.000 tấn hàng hóa
mỗi năm...
Xung đột Trung Đông: Áp lực lạm phát và giải pháp để tăng trưởng hai con số
Xung đột leo thang tại Trung Đông đang tạo ra những biến động với chuỗi cung ứng và vận tải toàn cầu, qua đó tác động nhiều mặt tới kinh tế thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, một số yếu tố chi phí như năng lượng và logistics sẽ gây áp lực nhất định lên lạm phát, đồng thời hoạt động thương mại quốc tế có thể diễn biến thận trọng hơn trong thời gian tới...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế sân bay Gia Bình
Kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh các hạng mục dự án, đồng thời định hướng phát triển hệ sinh thái kinh tế sân bay, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Thủ đô.
Cao điểm Tết đẩy vận tải hành khách tháng 2 tăng hơn 23%
Trùng với thời điểm Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao đã kéo hoạt động vận tải trong tháng 2 sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. …
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: