“Không sửa ngay Luật Đất đai tại kỳ họp thứ 10”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng căn cứ tình hình chuẩn bị thực tế và ý kiến của cấp có thẩm quyền, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Do đó, “không tiến hành sửa ngay Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10”…

Chiều 14/10, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần thứ 3 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo của Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung 8 dự án luật do đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; đồng thời bổ sung 1 báo cáo để gửi Đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Cụ thể bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

Báo cáo về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật (gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu; đồng thời, bố trí thảo luận cùng nội dung về kinh tế - xã hội).

Như vậy tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, có 50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để Đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

Ông Lê Quang Mạnh cho biết tại kỳ họp này sẽ không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Do vậy, trước mắt Văn phòng Quốc hội dự kiến đưa nội dung liên quan đến việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn vào Nghị quyết chung của Kỳ họp.

Cho ý kiến về nội dung của Kỳ họp thứ 10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ căn cứ tình hình chuẩn bị thực tế và ý kiến của cấp có thẩm quyền, sẽ làm Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. “Không tiến hành sửa ngay Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10 được vì chưa yên tâm”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khối lượng công việc tại Kỳ họp này là rất lớn, vì vậy cần tiến hành Kỳ họp với tinh thần tích cực, khẩn trương, nhưng phải đảm bảo cao nhất chất lượng các nội dung trình.

"Có thể nói nếu kỳ họp thứ 9 vừa qua là kỳ họp lịch sử, sửa đổi Hiến pháp, thông qua 34 luật thì kỳ họp này trên cả lịch sử khi xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó có 50 luật. Đây là kỳ họp rất quan trọng.

Chúng ta tiến hành kỳ họp với tinh thần tích cực, khẩn trương, đảm bảo quy trình thủ tục nhưng chất lượng đặt ra hàng đầu với các luật, nghị quyết để phục vụ sắp xếp bộ máy hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau 3 tháng đi vào hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn nhiều những bất cập, cần thiết phải tiếp tục sửa luật, ban hành các luật mới, sửa nghị định, thông tư để đảm bảo cho bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả.