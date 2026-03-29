Khu công nghiệp Số 5 Nghi Sơn: Động lực tăng trưởng mới cho công nghiệp Thanh Hóa
Khánh Huyền
29/03/2026, 13:13
Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, tỉnh Thanh Hóa đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng đồng bộ và chính sách ưu đãi vượt trội, dự án Khu công nghiệp số 5 Nghi Sơn được xem là một trong những điểm nhấn chiến lược, mở ra “câu chuyện đầu tư” hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Khu công nghiệp số 5 Nghi Sơn có quy mô khoảng 160 ha, là dự án trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, được định hướng phát triển thành khu công nghiệp chuyên biệt cho ngành giấy và bao bì. Đây là lĩnh vực có nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử, logistics và sản xuất hàng tiêu dùng.
Với tổng mức đầu tư khoảng 1.497 tỷ đồng, dự án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp hạ tầng, mà còn được định vị là khu công nghiệp thế hệ mới, tích hợp sản xuất, logistics và hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ. Khu công nghiệp số 5 sở hữu vị trí đặc biệt thuận lợi trong Khu kinh tế Nghi Sơn, một trong những khu kinh tế ven biển được Chính phủ ưu tiên phát triển dài hạn.
Dự án có khả năng kết nối đa dạng các phương thức vận tải: Đường bộ: Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc – Nam; Đường sắt: Tuyến Hà Nội – TP.HCM; Đường thủy: Cảng nước sâu Nghi Sơn với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn (lên đến 100.000 tấn); Hàng không: Cảng hàng không Thọ Xuân với công suất thiết kế 1,2 triệu lượt khách/năm, định hướng trở thành sân bay quốc tế. Sự kết nối này giúp doanh nghiệp trong khu công nghiệp tối ưu chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.
Thanh Hóa đang là một trong những địa phương có tốc độ đầu tư hạ tầng nhanh nhất cả nước. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội liên tục được nâng cấp, đồng thời quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo nền tảng pháp lý rõ ràng cho phát triển dài hạn.
Bên cạnh đó, hệ thống thể chế ngày càng hoàn thiện, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và hấp dẫn. Theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/08/2020 của Bộ Chính trị, Thanh Hóa được định hướng trở thành:
“Tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; một trong những trung tâm lớn của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng, chế biến chế tạo, nông nghiệp giá trị gia tăng cao và dịch vụ logistics.”
Trong bối cảnh đó, khu kinh tế Nghi Sơn – nơi khu công nghiệp số 5 tọa lạc – được hưởng nhiều ưu đãi vượt trội: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dài hạn; Miễn, giảm tiền thuê đất; Hỗ trợ đầu tư từ chính quyền địa phương. Những yếu tố này tạo ra “đòn bẩy kép” giúp gia tăng sức hút của dự án đối với dòng vốn FDI.
Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tại các trung tâm công nghiệp truyền thống như Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương ngày càng gia tăng, khiến dòng vốn FDI có xu hướng dịch chuyển sang các địa phương mới. Thanh Hóa – với lợi thế về quỹ đất, chi phí cạnh tranh và hạ tầng chiến lược – đang bước vào giai đoạn “early growth” của chu kỳ công nghiệp: Hạ tầng phát triển nhanh; Dòng vốn FDI gia tăng; Giá đất và chi phí vẫn ở mức hợp lý.
Điểm khác biệt của Khu công nghiệp số 5 Nghi Sơn nằm ở định hướng phát triển như một nền tảng tăng trưởng (scalable platform), thay vì chỉ là khu công nghiệp truyền thống: Quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu; Phát triển hệ sinh thái phụ trợ (logistics, dịch vụ, sản xuất liên kết); Khả năng mở rộng và tích hợp các dự án trong tương lai.
Kết hợp với tầm nhìn phát triển dài hạn và năng lực triển khai của Miza Group, dự án không chỉ mang lại dòng tiền ổn định, mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị tài sản vượt trội trong trung và dài hạn. Sau khi hoàn thành khu công nghiệp, Miza Group sẽ đưa các nhà máy của tại Nghi Sơn và Đông Anh vào trong hệ sinh thái tổng thể nhằm tối ưu chi phí vận chuyển, chi phí nhân công, giảm chi phí nhập nguyên liệu đầu vào.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
