“Khu đất vàng” hơn 11 ha tại Sầm Sơn được đấu giá để xây dựng khu dân cư

Hơn 651 tỷ đồng là số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu “đất vàng” rộng trên 11,5 ha tại khu vực phía Đông trung tâm hành chính Sầm Sơn. Dự án được định hướng xây dựng khu dân cư đồng bộ, gắn với trục phát triển đô thị ven sông Đơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư phía Đông trung tâm hành chính, TP Sầm Sơn (nay thuộc phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn). Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 651 tỷ đồng.

Khu đất trúng đấu giá có tổng diện tích hơn 115.000 m2, nằm trên địa giới hành chính các phường Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh trước đây, nay thuộc phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn. Đây là khu đất có vị trí được đánh giá là đắc địa tại khu vực trung tâm mở rộng của đô thị biển Sầm Sơn.

Về vị trí tiếp giáp, phía Đông khu đất giáp khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ; phía Tây giáp dự án hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính; phía Nam giáp đất cây xanh ven sông; phía Bắc giáp quốc lộ 47. Vị trí này tạo lợi thế lớn trong kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật và không gian cảnh quan.

Trong tổng diện tích hơn 115.000 m2, có hơn 55.000 m2 là đất ở đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể, diện tích đất ở biệt thự hơn 15.000 m2, quy mô 48 căn; diện tích đất ở liền kề hơn 40.000 m2, quy mô 340 căn.

Phần diện tích gần 60.000 m2 còn lại được sử dụng để xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, gồm đất giao thông, cây xanh, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như nhà văn hóa.

Đáng chú ý, khu đất này đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo xác nhận của UBND TP Sầm Sơn cũ, đến ngày 10/11/2021, toàn bộ diện tích dự án đã được giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện để triển khai đầu tư theo quy hoạch.

Đối với diện tích đất ở đấu giá, đây là đất ở tại đô thị được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quyết định giao đất.

Riêng đối với diện tích đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng theo dự án và quy hoạch chi tiết được phê duyệt, doanh nghiệp trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, bãi đỗ xe, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như nhà văn hóa cho địa phương quản lý theo quy định.

Theo quy định, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn.

Người trúng đấu giá có 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo để nộp 50% tiền sử dụng đất; 50% còn lại phải nộp chậm nhất trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. Trường hợp chậm nộp, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nếu không nộp hoặc không nộp đủ tiền theo thời hạn quy định, trong vòng không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền, cơ quan thuế sẽ thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Khi đó, người trúng đấu giá sẽ không được hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung thẩm định, rà soát và tham mưu công nhận kết quả trúng đấu giá. Đơn vị tổ chức đấu giá chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.