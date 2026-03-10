Thanh Hóa siết chặt quản lý dự án Bình An Plaza, ngăn "điểm nóng"

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan tập trung phối hợp, rà soát, xử lý dứt điểm những vướng mắc, vi phạm (nếu có) tại dự án Chung cư thương mại Bình An Plaza, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân, giữ vững an ninh trật tự và kỷ cương trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu UBND phường Đông Quang tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nắm chắc tình hình, diễn biến các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án Chung cư thương mại Bình An Plaza trên địa bàn.

Chính quyền phường được giao chủ động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân để lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, UBND phường Đông Quang phải kiên quyết không để phát sinh tình trạng tập trung đông người, hình thành “điểm nóng” hoặc khiếu kiện vượt cấp, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong chỉ đạo này, vai trò của lực lượng công an cơ sở cũng được nhấn mạnh. Công an phường Đông Quang có trách nhiệm tăng cường nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý, khắc phục các vướng mắc phát sinh. Đồng thời, lực lượng chức năng cần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng vụ việc để gây rối, bảo đảm việc giải quyết kiến nghị của người dân diễn ra đúng pháp luật, đúng trình tự.

Đối với nội dung chuyên môn, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND phường Đông Quang và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, đất đai, đầu tư và tài chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Bình An – chủ đầu tư dự án Chung cư thương mại Bình An Plaza.

Trên cơ sở kiểm tra, các cơ quan chức năng có trách nhiệm làm rõ những tồn tại, thiếu sót, vi phạm (nếu có), đồng thời đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả rà soát phải được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trước ngày 14/2/2026.

Song song với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Bình An tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương đầu tư, hoàn thiện đầy đủ các hạng mục công trình của dự án theo đúng tiến độ và chất lượng đã được phê duyệt. Chủ đầu tư cũng được yêu cầu chủ động rà soát, công khai thông tin, tổ chức đối thoại, giải thích rõ ràng với người dân; kịp thời khắc phục các vướng mắc phát sinh, không né tránh trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án.

Để bảo đảm ổn định tình hình, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng việc kiến nghị, phản ánh để gây mất an ninh trật tự. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh tình huống vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý phù hợp.