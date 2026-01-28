TP.HCM: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng bỏ hoang đã trở thành công viên phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu đất từng là nhà thi đấu Phan Đình Phùng - một “điểm trống” kéo dài nhiều năm giữa trung tâm TP.Hồ Chí Minh - đã chính thức được đưa vào sử dụng như một công viên cảnh quan phục vụ cộng đồng.

Việc bàn giao và mở cửa không gian xanh này không chỉ giải quyết tình trạng bỏ hoang kéo dài của khu “đất vàng” mà còn bổ sung thêm một điểm sinh hoạt công cộng cho người dân nội đô trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Khu đất có diện tích khoảng 14.400 m2, nằm tại số 8 Võ Văn Tần, tiếp giáp bốn trục đường lớn: Võ Văn Tần - Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trước đây, nơi này được quy hoạch xây dựng nhà thi đấu thể dục thể thao Phan Đình Phùng mới nhưng dự án chậm triển khai trong thời gian dài, khiến khu đất bị quây tôn, cỏ dại mọc um tùm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và gây lãng phí quỹ đất trung tâm.

Chiều 25/01/2026, công trình cảnh quan tại khu đất này đã được bàn giao để đưa vào phục vụ người dân dịp Tết. Công viên được hoàn thiện sau khoảng 20 ngày thi công, sớm hơn kế hoạch gần hai tuần, kịp thời đáp ứng nhu cầu vui chơi, dạo bộ, sinh hoạt cộng đồng của người dân trong những ngày cuối năm.

Theo phương án chỉnh trang, khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng được tổ chức thành công viên mở với chủ đề “rừng sinh thái trong lòng đô thị”: được phủ xanh bằng thảm cỏ, cây xanh nhiều tầng, kết hợp lối đi bộ, khu sinh hoạt ngoài trời và các tiểu cảnh trang trí phục vụ dịp Tết…

Một số khu vực được bố trí quảng trường nhỏ, ghế nghỉ và điểm “check-in”, tạo điều kiện cho người dân nhiều độ tuổi sử dụng. Ngay trong những ngày đầu mở cửa, công viên đã thu hút đông người dân đến tham quan, tập thể dục, chụp ảnh và thư giãn...

So với thời điểm còn là khu đất quây kín, sự thay đổi của không gian này được ghi nhận rõ rệt. Từ một điểm “đắp chiếu” giữa trung tâm thành phố, khu đất nay trở thành mảng xanh hiếm hoi, góp phần giảm áp lực cho các công viên hiện hữu vốn thường xuyên quá tải vào dịp lễ nghỉ, dịp Tết.

Việc đưa công viên vào sử dụng cũng giúp cải thiện cảnh quan khu vực, tạo sự thông thoáng và kết nối tốt hơn giữa các trục đường trung tâm, thay vì một khu đất bỏ trống kéo dài như trước.

Khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng là công trình đầu tiên trong số các khu đất trung tâm được TP.Hồ Chí Minh lựa chọn để chỉnh trang thành công viên, vườn hoa phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ. Đây được xem là giải pháp tình thế nhưng cần thiết trong bối cảnh nhiều dự án lớn chậm triển khai, trong khi nhu cầu không gian công cộng của người dân ngày càng tăng.

Thực tế cho thấy, việc để các khu đất “chờ dự án” bỏ hoang nhiều năm không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn tạo ra những khoảng trống nhếch nhác trong không gian đô thị. Việc chuyển đổi công năng tạm thời sang không gian xanh, nếu được quản lý tốt, có thể mang lại lợi ích kép: vừa phục vụ cộng đồng, vừa giữ gìn cảnh quan đô thị trong thời gian chờ triển khai dự án chính thức.

Với khu đất Phan Đình Phùng, việc chỉnh trang nhanh chóng và đưa vào sử dụng trước Tết Bính Ngọ được xem là bước đi linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân trung tâm TP.Hồ Chí Minh. Không gian công viên này, dù mang tính tạm thời, đã góp phần tạo thêm lựa chọn sinh hoạt ngoài trời cho người dân trong dịp lễ, đồng thời mở ra gợi ý về cách tiếp cận mềm dẻo hơn trong quản lý và khai thác quỹ đất đô thị.

Công trình cải tạo “khu đất hoang” thành công viên phục vụ công cộng này được tài trợ thực hiện bởi Công ty cổ phần bất động sản Phát Đạt và là công trình công viên hoàn thành sớm nhất tại 9 khu đất thực hiện chỉ đạo “biến đất trống thành công viên, vườn hoa” của Thành ủy và UBND TP.Hồ Chí Minh.