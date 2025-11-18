Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue kiến tạo chuẩn sống mới tại Nghệ An

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Thu Ngân
18/11/2025, 14:04
Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại trung tâm (thành phố Vinh) tỉnh Nghệ An là dự án mới nhất của Eurowindow Holding tại địa phương này.
Dự án thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc kiến tạo không gian sống thượng lưu, chuẩn mực dành cho cộng đồng tinh hoa, mở ra cơ hội đầu tư bền vững, sinh lời vượt trội với tiềm năng tăng giá cao cho các nhà đầu tư.
Một chuyên gia bất động sản giàu kinh nghiệm cho biết: Tôi đánh giá cao sự nghiêm túc, đầu tư bài bản và tinh thần quyết tâm cao của Eurowindow Holding trong suốt quá trình chuẩn bị dự án. Những năm gần đây, đời sống người dân Nghệ An không ngừng được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn thiếu các dự án bất động sản thượng lưu. Tôi tin tưởng rằng, dự án Eurowindow Central Avenue khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn mới của khu vực lõi trung tâm, thủ phủ tỉnh Nghệ An, nơi cư dân được tận hưởng không gian sống đẳng cấp, hiện đại, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh doanh thương mại – dịch vụ.
Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại trung tâm (thành phố Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, thuộc phường Vinh Phú & Vinh Lộc, nằm sát giao điểm giữa đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc. Dự án cận kề các khu dân cư hiện hữu với lợi thế về hạ tầng kết nối vượt trội, thuận lợi giao thương, mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh sinh lời bền vững, tiềm năng tăng giá cao.
Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue là một trong số ít dự án đáp ứng tiêu chí công trình xanh. Dự án sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E), giúp tiết kiệm điện năng, cách âm, cách nhiệt vượt trội. Sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho đèn facade, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, shophouse và một số khu vực vườn hoa. Bên cạnh đó, khu đô thị còn ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A. Nước sau xử lý có thể sử dụng tưới cây. Ngoài ra, khu đô thị có hệ thống thu gom rác thải thông minh.
Bên cạnh đó, khu đô thị được bao phủ bởi hệ thống cây cao to tán rộng che bóng mát, vườn hoa và thảm thực vật đa tầng, mang đến không gian sống trong lành, tinh khiết và thư thái.
Eurowindow Central Avenue kiến tạo giới hạn các sản phẩm thấp tầng với các căn biệt thự và shophouse mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển thanh lịch, có bố trí thang máy, vị trí điều hòa, bồn nước và bình nóng lạnh được giấu kín khéo léo, đảm bảo thẩm mỹ, có khoảng lùi trước sau làm sân vườn và bố trí tiểu cảnh, có gara và chỗ đỗ ô tô.
Biệt thự đơn lập và song lập cao 3 tầng, mặt tiền rất rộng từ 10 - 14m, thiết kế sang trọng, bề thế, đặc biệt khu sân phơi được trang bị mái kính cảm biến thời tiết, giúp thông gió tự nhiên, đón ánh sáng mặt trời và tự động đóng lại khi trời mưa. Các tầng bố trí công năng hợp lý, trong đó tầng 1 gồm phòng khách liên thông bếp – phòng ăn, gara ô tô và vệ sinh chung. Tầng 2 gồm hai phòng ngủ khép kín có ban công, trong đó phòng master diện tích lớn hơn có thiết kế rộng rãi. Tầng 3 bố trí phòng thờ và hai phòng ngủ khép kín có ban công đón sáng. Tầng áp mái có phòng giúp việc, khu giặt, sân phơi và vệ sinh riêng.
Các căn shophouse có thiết kế vuông vức, nổi bật với mặt tiền rộng từ 6 - 8m, chủ yếu là các căn có mặt tiền rộng từ 7 đến hơn 8m, gồm shophouse 3 tầng 1 tum và shophouse 5 tầng phù hợp vừa ở vừa kinh doanh. Tầng 1 thiết kế phù hợp để kinh doanh. Tầng 2 gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ăn liên thông và 1 phòng vệ sinh. Tầng 3 gồm 2 phòng ngủ có ban công, trong đó có phòng ngủ master diện tích lớn. Tầng 4 gồm 2 phòng ngủ; 1 phòng đa năng. Ở tầng tum hoặc tầng 5 bố trí phòng thờ, phòng giặt, sân phơi và sân chơi.
Khu đô thị sở hữu hệ thống hàng loạt tiện ích nội khu như: Bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe,... Bên cạnh đó, cư dân còn được thừa hưởng rất nhiều tiện ích ngoại khu như: bệnh viện, trường học, rạp chiếu phim, quảng trường, công viên, trung tâm hành chính và thương mại...
Với bề dày kinh nghiệm trong việc phát triển thành công hàng loạt dự án ở trong và ngoài nước, Eurowindow Holding đang không ngừng mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại trung tâm (thành phố Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Sự xuất hiện của Eurowindow Central Avenue đánh dấu cột mốc quan trọng của Eurowindow Holding trên hành trình kiến tạo những khu đô thị hiện đại, bền vững và đáng sống cho cộng đồng, tiếp nối thành công của các dự án quy mô như: Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và nhà phố Vicentra Nghệ An, Eurowindow Tower Nghệ An, cùng khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden vừa ra mắt tháng 10 vừa qua.
Với mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa không gian đô thị, TOD không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình này, Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức và cần tận dụng tối đa các cơ hội…
Quỹ nhà ở quốc gia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển nhà ở xã hội, giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp, góp phần cân đối cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa bất động sản. Từ đó, tác động hạ giá thành phân khúc nhà ở thương mại, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh hơn.
Nghệ An đang bước vào giai đoạn hoàn thiện bảng giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2026, dựa trên các quy định mới của Luật Đất đai 2024...
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời, công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân…
Từ ngày 19–20/11/2025, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to, 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, kiểm tra điểm ngập, bố trí nhân lực và phương tiện để thoát nước nhanh, kịp thời chống ngập đô thị khu vực Trung Bộ…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: