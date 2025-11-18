Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue kiến tạo chuẩn sống mới tại Nghệ An

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại trung tâm (thành phố Vinh) tỉnh Nghệ An là dự án mới nhất của Eurowindow Holding tại địa phương này.

Dự án thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc kiến tạo không gian sống thượng lưu, chuẩn mực dành cho cộng đồng tinh hoa, mở ra cơ hội đầu tư bền vững, sinh lời vượt trội với tiềm năng tăng giá cao cho các nhà đầu tư.

Một chuyên gia bất động sản giàu kinh nghiệm cho biết: Tôi đánh giá cao sự nghiêm túc, đầu tư bài bản và tinh thần quyết tâm cao của Eurowindow Holding trong suốt quá trình chuẩn bị dự án. Những năm gần đây, đời sống người dân Nghệ An không ngừng được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn thiếu các dự án bất động sản thượng lưu. Tôi tin tưởng rằng, dự án Eurowindow Central Avenue khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn mới của khu vực lõi trung tâm, thủ phủ tỉnh Nghệ An, nơi cư dân được tận hưởng không gian sống đẳng cấp, hiện đại, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh doanh thương mại – dịch vụ.

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue là nơi an cư của giới tinh hoa và mở ra cơ hội kinh doanh đầu tư sinh lời, tiềm năng tăng giá cao.

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại trung tâm (thành phố Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, thuộc phường Vinh Phú & Vinh Lộc, nằm sát giao điểm giữa đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc. Dự án cận kề các khu dân cư hiện hữu với lợi thế về hạ tầng kết nối vượt trội, thuận lợi giao thương, mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh sinh lời bền vững, tiềm năng tăng giá cao.

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue là một trong số ít dự án đáp ứng tiêu chí công trình xanh. Dự án sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E), giúp tiết kiệm điện năng, cách âm, cách nhiệt vượt trội. Sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho đèn facade, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, shophouse và một số khu vực vườn hoa. Bên cạnh đó, khu đô thị còn ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A. Nước sau xử lý có thể sử dụng tưới cây. Ngoài ra, khu đô thị có hệ thống thu gom rác thải thông minh.

Bên cạnh đó, khu đô thị được bao phủ bởi hệ thống cây cao to tán rộng che bóng mát, vườn hoa và thảm thực vật đa tầng, mang đến không gian sống trong lành, tinh khiết và thư thái.

Eurowindow Central Avenue kiến tạo giới hạn các sản phẩm thấp tầng với các căn biệt thự và shophouse mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển thanh lịch, có bố trí thang máy, vị trí điều hòa, bồn nước và bình nóng lạnh được giấu kín khéo léo, đảm bảo thẩm mỹ, có khoảng lùi trước sau làm sân vườn và bố trí tiểu cảnh, có gara và chỗ đỗ ô tô.

Biệt thự đơn lập và song lập cao 3 tầng, mặt tiền rất rộng từ 10 - 14m, thiết kế sang trọng, bề thế, đặc biệt khu sân phơi được trang bị mái kính cảm biến thời tiết, giúp thông gió tự nhiên, đón ánh sáng mặt trời và tự động đóng lại khi trời mưa. Các tầng bố trí công năng hợp lý, trong đó tầng 1 gồm phòng khách liên thông bếp – phòng ăn, gara ô tô và vệ sinh chung. Tầng 2 gồm hai phòng ngủ khép kín có ban công, trong đó phòng master diện tích lớn hơn có thiết kế rộng rãi. Tầng 3 bố trí phòng thờ và hai phòng ngủ khép kín có ban công đón sáng. Tầng áp mái có phòng giúp việc, khu giặt, sân phơi và vệ sinh riêng.

Các căn shophouse có thiết kế vuông vức, nổi bật với mặt tiền rộng từ 6 - 8m, chủ yếu là các căn có mặt tiền rộng từ 7 đến hơn 8m, gồm shophouse 3 tầng 1 tum và shophouse 5 tầng phù hợp vừa ở vừa kinh doanh. Tầng 1 thiết kế phù hợp để kinh doanh. Tầng 2 gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ăn liên thông và 1 phòng vệ sinh. Tầng 3 gồm 2 phòng ngủ có ban công, trong đó có phòng ngủ master diện tích lớn. Tầng 4 gồm 2 phòng ngủ; 1 phòng đa năng. Ở tầng tum hoặc tầng 5 bố trí phòng thờ, phòng giặt, sân phơi và sân chơi.

Eurowindow Central Avenue thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng.

Khu đô thị sở hữu hệ thống hàng loạt tiện ích nội khu như: Bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe,... Bên cạnh đó, cư dân còn được thừa hưởng rất nhiều tiện ích ngoại khu như: bệnh viện, trường học, rạp chiếu phim, quảng trường, công viên, trung tâm hành chính và thương mại...

Eurowindow Central Avenue có trường mầm non nội khu, yên tâm phát triển toàn diện cho các cư dân nhí.

Với bề dày kinh nghiệm trong việc phát triển thành công hàng loạt dự án ở trong và ngoài nước, Eurowindow Holding đang không ngừng mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại trung tâm (thành phố Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Sự xuất hiện của Eurowindow Central Avenue đánh dấu cột mốc quan trọng của Eurowindow Holding trên hành trình kiến tạo những khu đô thị hiện đại, bền vững và đáng sống cho cộng đồng, tiếp nối thành công của các dự án quy mô như: Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và nhà phố Vicentra Nghệ An, Eurowindow Tower Nghệ An, cùng khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden vừa ra mắt tháng 10 vừa qua.