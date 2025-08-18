Khu vực Tây Bắc Hà Nội - “Vùng trũng" giá của phân khúc biệt thự hạng sang
Tuấn Sơn
18/08/2025, 08:00
Khi giá chung cư, nhà thấp tầng tại Hà Nội liên tục lập đỉnh, “vùng trũng" giá trong nội đô gần như biến mất. Khu Tây Bắc Thủ đô, với tâm điểm là khu đô thị quốc tế Ciputra vẫn được xem là ngoại lệ khi vừa sở hữu hạ tầng hoàn thiện, tiềm năng tăng trưởng rõ rệt, vừa duy trì mức giá cạnh tranh so với nhiều khu vực cùng phân khúc...
GIÁ BIỆT THỰ HÀ NỘI TĂNG GẤP ĐÔI CHỈ SAU MỘT NĂM
Thị trường bất động sản thấp tầng Hà Nội đang chứng kiến giai đoạn tăng giá mạnh chưa từng có. Theo Báo cáo Thị trường quý 1/2025 của Savills, giá biệt thự trung bình toàn thành phố hiện đạt khoảng 282 triệu đồng/m2, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024, dù ghi nhận mức giảm 14% so với quý trước. Nhà liền kề chạm mức 239 triệu đồng/m2 (giảm 14% theo quý, tăng 24% theo năm) trong khi nhà phố thương mại ở mức 278 triệu đồng/m2 (giảm 12% theo quý).
Trên thị trường thứ cấp, thự giá biệt thự tăng 10% theo quý, đạt trung bình 195 triệu đồng/m2; nhà liền kề tăng 15% lên 227 triệu đồng/m2 và nhà phố thương mại tăng 9% lên 266 triệu đồng/m2. Trong giai đoạn 2020-2025, giá biệt thự ghi nhận mức tăng trung bình 29% mỗi năm. Diễn biến này cho thấy phân khúc biệt thự vẫn duy trì được sức hút dài hạn, ngay cả trong bối cảnh thị trường bất động sản trải qua những biến động ngắn hạn.
Đáng chú ý, sự tăng giá không diễn ra đồng đều. Một số khu vực như phía Đông và phía Nam Hà Nội đã nhanh chóng thiết lập mặt bằng giá mới nhờ sự xuất hiện của các dự án thương hiệu lớn và quỹ đất rộng, khiến việc tìm kiếm các sản phẩm có giá hợp lý trong nội đô ngày càng khó khăn. Trong bối cảnh đó, những khu vực chiến lược vẫn giữ được lợi thế giá trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư lẫn người mua ở thực.
“VÙNG GIÁ MỀM” GIỮA THỊ TRƯỜNG ĐANG LEO THANG
Nếu ví thị trường biệt thự Hà Nội như một mặt hồ đang dâng nước, thì những khoảng giá hợp lý trong nội đô chẳng khác nào những “đáy sâu” ngày càng hiếm gặp. Khu vực Tây bắc Hà Nội, với tâm điểm là khu đô thị quốc tế Ciputra, chính là một trong những “đáy sâu” đó, nơi vừa sở hữu hạ tầng kết nối chiến lược như cầu Nhật Tân, trục Võ Chí Công - Võ Nguyên Giáp, các tuyến metro trong tương lai, vừa thừa hưởng hệ thống thương mại, giáo dục, y tế và công viên cây xanh đồng bộ.
Sự hấp dẫn của khu vực này càng rõ nét khi đặt trong tương quan với nền giá chung của thị trường. Dữ liệu tin rao từ Batdongsan.com.vn cho thấy, giá biệt thự cao cấp tại một số khu vực ngoài lõi trung tâm Hà Nội đã tiệm cận hoặc vượt cao: Khu vực Ngoại Giao Đoàn khoảng 360-800 triệu đồng/m2; khu vực Đông Anh dao động từ 285-630 triệu đồng/m2 trong khi trục Nguyễn Xiển (phía Nam Thủ đô) ở mức 320-454 triệu đồng/m2 và dọc Đại lộ Thăng Long, nền giá ghi nhận khoảng 410-743 triệu đồng/m2.
Giữa bức tranh giá leo thang, khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra với hạ tầng đã hoàn thiện và cộng đồng cư dân quốc tế hiện hữu vẫn duy trì mức giá “mềm” hơn so với nhiều khu vực cùng phân khúc, tạo ra biên độ tăng giá đáng kể trong tương lai.
Nổi bật trong quỹ đất hiếm hoi đó là GIA22 - phân khu biệt thự siêu sang với quy mô chỉ 164 sản phẩm giới hạn, thuộc dự án GIA by KITA do KITA Group phát triển. Ngoài pháp lý minh bạch, đã có sổ đỏ, sẵn sàng bàn giao, GIA22 thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích chuẩn quốc tế với 3 công viên nội khu 12.000m2, hệ thống nhà hàng fine dining, trung tâm chăm sóc và trị liệu sức khỏe cao cấp, 6 bể bơi,... cùng nhiều tiện ích khác như phòng chiếu phim riêng, phòng tập golf 3D, không gian lounge dành cho rượu vang và liền kề siêu công viên 65ha, trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ…
Khi mặt bằng giá biệt thự hạng sang Thủ đô không ngừng thiết lập mốc mới, mức giá khởi điểm từ 435 triệu đồng/m2 của GIA22 được xem là hiếm thấy, nhất là khi dự án tọa lạc ngay “trái tim” khu đô thị quốc tế Ciputra. Không chỉ nổi bật với thiết kế Địa Trung Hải ấn tượng (3 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tầng tum), GIA22 còn áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt hiếm có ở phân khúc này: chỉ cần thanh toán 30% giá trị biệt thự để nhận nhà, giãn tiến độ 36 tháng và chiết khấu tới 13% cho khách thanh toán sớm.
Thực tế, phân khu GIA55 cũng thuộc GIA by KITA đã ghi nhận mức tăng giá trung bình 20,4%/năm trong giai đoạn 2024-2025, cho thấy dư địa tăng trưởng rõ rệt. Với nền tảng đó, GIA22 được kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa đà tăng giá, trở thành lựa chọn vừa an toàn vừa giàu tiềm năng cho cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư tại “vùng giá mềm” Tây bắc Thủ đô.
Trong bối cảnh quy đất trung tâm ngày càng hạn chế, các dự án giới hạn như GIA22 được đánh giá hội tụ nhiều yếu tố để duy trì sức hút như một trong tương lai. Nhất là khi, khoảng cách giá so với một số khu vực cùng phân khúc đang có xu hướng thu hẹp, mở ra khả năng định giá lại trong các chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường.
