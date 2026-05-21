Kick-off Vinhomes Sài Gòn Park: Hơn 13.000 “chiến binh” tiếp lửa, dòng vốn nhà đầu tư đổ về Tây Bắc TP.HCM
Thu Ngân
21/05/2026, 15:34
Ngày 20/5, thị trường bất động sản cả nước sôi động với siêu sự kiện kick-off lớn tại hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM. Hơn 13.000 môi giới thiện chiến đã đồng loạt hội quân, cùng nhau hướng về tọa độ vàng của thị trường hiện nay là Vinhomes Sài Gòn Park ở Tây Bắc TP.HCM.
Ngày 20/5/2026 sẽ được ghi nhận như một cột mốc lịch sử của thị trường bất động sản Việt Nam. Tại hai địa điểm - Công viên VinWonders Global Gate Cổ Loa (Hà Nội) và Công viên bờ sông Sài Gòn Thủ Thiêm (TP.HCM), hơn 13.000 “chiến binh” môi giới từ khắp cả nước đồng loạt hội quân, tạo nên một khí thế sôi sục chưa từng có.
HAI ĐẦU CẦU “RỰC LỬA”: KỶ LỤC CHƯA TỪNG CÓ VỚI HƠN 13.000 “CHIẾN BINH”
“Quá bùng nổ! Đây là sự kiện cực lớn về cả quy mô tổ chức lẫn đơn vị tổ chức”, ông Trần Bá Thùy, Tổng giám đốc Southern Homes Việt Nam, hào hứng chia sẻ ngay khi bước vào không gian sự kiện.
Đứng giữa hơn 1 vạn “chiến binh” tại tâm điểm bùng nổ của đầu cầu phía Nam, ông Hoàng Liên Sơn, Tổng giám đốc AlphaReal - người đã từng tham gia phân phối hàng chục dự án lớn, cũng không giấu được xúc động.
“Sự kiện này mang lại nhiều cảm xúc nhất từ trước đến nay. Chương trình vô cùng hoành tráng, sôi động và quy tụ lực lượng sale đông đảo hàng đầu, tạo nên một không khí thực sự bùng nổ”, ông Sơn bình luận.
Ngọn lửa nhiệt huyết lan ra tới đầu cầu phía Bắc, khi hàng nghìn chuyên viên kinh doanh tạo nên bầu không khí tràn đầy năng lượng và quyết tâm. Những tiếng reo hò vang vọng, những cái bắt tay chặt chẽ và ánh mắt kiên định của cả trăm đại lý đều hướng về một điểm: Vinhomes Sài Gòn Park.
Chứng kiến khí thế hừng hực từ đội quân môi giới trên khắp cả nước, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Giám đốc Kinh doanh Vùng 11 - Công ty Cổ phần Vinhomes, khẳng định một cách tự hào: “Đây không phải là một ‘trận đánh’ thông thường mà là buổi lễ khẳng định sức mạnh, một bước khởi đầu để dịch chuyển cực tăng trưởng của TP.HCM về phía Tây Bắc trong 10 năm tới”.
SỨC HÚT TỪ ĐẠI ĐÔ THỊ CÔNG VIÊN SINH THÁI TRI THỨC ĐÁNG SỐNG BẬC NHẤT TP.HCM
Sức hút mãnh liệt của Vinhomes Sài Gòn Park không phải là ngẫu nhiên.
Với quy mô khổng lồ 1.080 ha, lớn nhất khu vực Tây Bắc, siêu đô thị sở hữu hệ sinh thái tiện ích all-in-one hoàn chỉnh: hơn 100 công viên xanh mướt, bệnh viện Vinmec đẳng cấp quốc tế, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, VinWonders 22,7 ha... tất cả tạo nên một thành phố thu nhỏ với khả năng vận hành động lập.
Nhưng điểm khác biệt lớn nhất nằm ở mô hình “đô thị tri thức” chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Nơi đây dự kiến thu hút hàng chục nghìn sinh viên, chuyên gia… tạo tiềm năng cho thuê và dòng tiền khổng lồ tương tự như mô hình thành công tại các nước phát triển.
“Khách hàng của chúng tôi rất quan tâm tới mô hình mới mẻ này”, ông Phan Phước Phòng, Giám đốc Thịnh Vượng Home, cho biết.
Không chỉ vậy, vị trí chiến lược của dự án còn được "chắp cánh" bởi hạ tầng tỷ đô đang tăng tốc về đích. Tuyến Metro số 2 sẽ rút ngắn thời gian tới trung tâm xuống chỉ còn 22 phút, Quốc lộ 22 mở rộng kết nối nhanh chóng về nội đô và các khu công nghiệp. Khoảng cách địa lý đã bị xóa nhòa, thay vào đó là sự kết nối thông suốt.
“Dự án nằm ở vùng trũng giá của khu Tây Bắc, là cực tăng trưởng mới vô cùng gần nội đô nhờ kết nối Metro. Đây chính là cơ hội vàng cho nhà đầu tư”, ông Tạ Văn An Hiếu, CEO QCBest, nhận định.
SAU LỄ RA QUÂN KỶ LỤC LÀ QUYẾT TÂM LẬP KỶ LỤC “QUÉT SẠCH BẢNG HÀNG”
Với lực lượng hơn 13.000 “chiến binh” sale đồng lòng ra quân, lượng booking được dự báo sẽ bùng nổ theo cấp số nhân. Thậm chí, những bảng hàng đầu tiên tung ra được dự đoán sẽ “bốc hơi” trong thời gian kỷ lục.
“Mọi nguồn lực của chúng tôi đang tập trung tối đa. Tôi tin tưởng sẽ có hàng nghìn booking bùng nổ chỉ trong vài giờ kick-off”, bà Nguyễn Thùy Dung, Chủ tịch SSM Group, khẳng định.
Chung dự đoán, ông Bùi Hiền, Tổng giám đốc Southern Homes Group, lý giải: “Không một nhà đầu tư lão luyện nào muốn bỏ lỡ giai đoạn đầu - thời điểm được tối ưu về giá, nhận nhiều chính sách ưu đãi khủng và dễ dàng chọn được vị trí đẹp nhất.”
Tâm lý “mua sớm lời sâu” đang thôi thúc hàng nghìn nhà đầu tư muốn giành vị trí đắc địa và tận hưởng chính sách ưu đãi đợt đầu tiên.
“Khu vực Tây Bắc đang ở chân sóng, mang lại cơ hội cực lớn cho những nhà đầu tư tiên phong tham gia ngay từ đợt sóng đầu tiên”, bà Nguyễn Thị Việt, Giám đốc dự án Sunnyland, bổ sung.
Sức nóng của Vinhomes Sài Gòn Park không chỉ giới hạn ở phía Nam mà đã lan tỏa mạnh mẽ ra toàn quốc, đặc biệt là giới đầu tư nhạy bén từ Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên... Khi mặt bằng giá bất động sản tại Hà Nội đã neo cao, dòng tiền thông minh tự nhiên tìm đến những vùng mới phát triển, còn nhiều dư địa sinh lời. Và Tây Bắc TP.HCM chính là điểm đến ấy.
“Rất nhiều khách hàng của chúng tôi ở phía Bắc đang rất mong chờ dự án này”, bà Nguyễn Mai Khanh, Chủ tịch VHS Group, cho biết.
Lễ kick-off ngày 20/5 được ví như tiếng còi khai cuộc đầy kiêu hãnh, báo hiệu một chu kỳ bùng nổ mới của toàn thị trường bất động sản, đồng thời là cột mốc thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị - kinh tế - tri thức khu Tây Bắc TP.HCM.
Lịch sử đã chứng minh, những ai nắm bắt cơ hội từ sớm sẽ là những người chiến thắng. Và với Vinhomes Sài Gòn Park, cơ hội ấy đang ở ngay trước mắt!
