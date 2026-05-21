Kiểm tra việc thi hành pháp luật quy hoạch, kiến trúc tại Quảng Trị, Tây Ninh và Thái Nguyên

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật năm 2026 đối với lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; kiến trúc, tại các tỉnh Quảng Trị, Tây Ninh và Thái Nguyên, nhằm đánh giá việc thực thi pháp luật, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc để chấn chỉnh, xử lý và hoàn thiện quy định liên quan…

Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra công tác Tổ chức thi hành pháp luật năm 2026 đối với lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; kiến trúc tại UBND tỉnh Quảng Trị trong quý 2/2026; tại UBND tỉnh Tây Ninh trong quý 3/2026; tại UBND tỉnh Thái Nguyên trong quý 4/2026.

Bộ Xây dựng giao Vụ Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì kiểm tra theo Kế hoạch này, liên hệ với các đối tượng được kiểm tra để chuẩn bị địa điểm làm việc và nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; Tổng hợp tình hình thực hiện, xây dựng báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, pháp luật về kiến trúc năm 2026 gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 1/12/2026.

Đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, Bộ yêu cầu xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, pháp luật về kiến trúc. Đồng thời chuẩn bị tài liệu, hồ sơ theo nội dung của Kế hoạch. Thời hạn gửi báo cáo về Bộ Xây dựng được quy định cụ thể: tỉnh Quảng Trị trước ngày 30/5/2026; tỉnh Tây Ninh trước ngày 30/7/2026; tỉnh Thái Nguyên trước ngày 30/9/2026.

Theo Bộ Xây dựng, việc kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, pháp luật về kiến trúc; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, pháp luật về kiến trúc; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, pháp luật về kiến trúc để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục;

Đồng thời hướng đến mục tiêu phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, pháp luật về kiến trúc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, pháp luật về kiến trúc;

Phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, pháp luật về kiến trúc hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.