The Parkland thiết lập chuẩn sống mới đón đầu làn sóng dịch chuyển
Tuấn Sơn
21/05/2026, 15:31
Theo định hướng quy hoạch phát triển đô thị, dòng tiền và nhu cầu an cư đang dịch chuyển mạnh mẽ về các đại đô thị vệ tinh được đầu tư bài bản. Trong bối cảnh nội đô khan hiếm nguồn cung và giá nhà lập đỉnh, Prime Garden - The Parkland được kiến tạo bởi MIK Group được xem là “bến đỗ” định hình tiêu sống trọn vẹn, đáp ứng tiêu chuẩn của thế hệ cư dân hiện đại.
Cùng với những định hướng quan trọng trong quy hoạch chung Thủ đô năm 2026, việc phát triển các khu đô thị vệ tinh đã trở thành xu thế tất yếu để mở rộng không gian và giảm tải hạ tầng cho khu vực trung tâm.
Quá trình này không chỉ kiến tạo nên hệ thống giao thông kết nối đồng bộ mà còn tạo nên làn sóng dịch chuyển tự nhiên. Theo đó, người dân và các nhà đầu tư đang có xu hướng chủ động vươn xa hơn để tìm kiếm không gian sống tại các cực phát triển mới, nơi quy tụ những đại đô thị tầm cỡ được quy hoạch bài bản.
LỰC ĐẨY TỪ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÀ XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN TẤT YẾU
Làn sóng dịch chuyển này càng được thúc đẩy mạnh mẽ khi thị trường bất động sản nội đô tiếp tục đối mặt với tình trạng “khát” nguồn cung và mặt bằng giá liên tục thiết lập đỉnh mới. Theo ghi nhận, giá bán sơ cấp trung bình của chung cư Hà Nội đã chạm mức 94,4 triệu đồng/m2 trong quý 1/2026, tăng tới 25,3% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, nguồn cung căn hộ cao cấp với mức giá trên 120 triệu đồng/m² đã lập kỷ lục mới vào quý 3/2025, đẩy giấc mơ sở hữu nhà vùng lõi trung tâm ngày càng xa tầm với của đại đa số người dân. Báo cáo của CBRE quý 1/2026 cũng dự báo, dù thị trường sẽ có khoảng 33.000 căn hộ mở bán trong năm 2026, song nguồn cung tại các quận nội thành gần như cạn kiệt, nhường vị trí chủ đạo cho các dự án vùng ven và đại đô thị vệ tinh.
Trước định hướng quy hoạch và bối cảnh thực tế của thị trường, khách hàng hiện tại mang theo một tư duy an cư hoàn toàn mới. Họ không chỉ tìm kiếm một chỗ ở, mà đặt ra những tiêu chí khắt khe như chất lượng không gian sống vượt trội, cảnh quan thiên nhiên sinh thái, hệ tiện ích đồng bộ và giao thông kết nối thuận tiện.
Theo ghi nhận của CBRE, sự bứt phá của hạ tầng giao thông đang là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các dự án mới, khiến khu Đông Hà Nội cùng hạt nhân là đại đô thị Ocean Park 2 trở thành “vùng đất hứa”, đáp ứng trọn vẹn những chuẩn mực khắt khe nhất của giới tinh hoa.
PRIME GARDEN - “BẾN ĐỖ” MỚI ĐÁP ỨNG NHU CẦU AN CƯ HIỆN ĐẠI
Đón đầu xu hướng dịch chuyển tất yếu, phân khu Prime Garden tọa lạc tại cửa ngõ dự án The Parkland thuộc đại đô thị Ocean Park 2 không chỉ là một “bến đỗ” an cư lý tưởng, mà còn là thiết lập một chuẩn mực sống trọn vẹn cho cư dân đang kiếm tìm một không gian sống mới.
Điểm nhấn làm nên giá trị của Prime Garden là lấy hồ công viên trung tâm quy mô 3,6 ha làm tâm điểm phát triển không gian sống sinh thái. Xung quanh mặt nước là hệ thống đường dạo bộ, khu thể thao ngoài trời và các không gian nghỉ ngơi cho mọi lứa tuổi. Đây chính là trải nghiệm tiện ích hoàn thiện mà cư dân hiện đại mong muốn, điều gần như bất khả thi với các dự án độc lập, quỹ đất hẹp tại vùng lõi nội đô.
Để đáp ứng các nhu cầu đa dạng, các sản phẩm tại Prime Garden được thiết kế linh hoạt từ căn studio, 1 phòng ngủ+, 2 phòng ngủ, đến 2 phòng ngủ +1 và 3 phòng ngủ, tối ưu hóa công năng mở, thông gió và đón sáng tự nhiên.
Ngoài ra, chuỗi tiện ích đặc quyền trong nhà như sảnh lounge sang trọng, khu làm việc chung, phòng golf trong nhà, phòng studio yoga & dance và phòng sinh hoạt cộng đồng của dự án cũng góp phần tạo nên một hệ sinh thái sống - làm việc - thư giãn liền mạch.
Đặc biệt, Prime Garden còn sở hữu mạng lưới giao thông siêu kết nối qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 5A. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các khu vực trung tâm như hồ Hoàn Kiếm, Aeon Mall Long Biên, khu đô thị Ocean Park 1 và các cụm giáo dục lớn. Trong tương lai, khi Vành đai 4, các tuyến metro và cầu vượt sông Hồng hoàn thiện, khả năng kết nối nội đô của dự án sẽ càng được củng cố vững chắc.
Để hành trình tìm kiếm “bến đỗ” thêm phần an tâm, MIK Group giới thiệu chính sách 5 năm không lo gốc và lãi áp dụng riêng cho phân khu Prime Garden với tổng ưu đãi lên đến 20%. Theo đó, các chính sách hỗ trợ lãi suất 0% từ khi giải ngân đến lúc bàn giao, ân hạn nợ gốc tới 60 tháng và cố định lãi suất 6% - 6,8% trong 2 năm đầu sau nhận nhà giúp cư dân làm chủ dòng tiền và có thời gian xây dựng cuộc sống mới vững vàng hơn.
Nhân dịp khai trương Văn phòng Trải nghiệm Imperia Ocean City tại Ocean Park 2, MIK Group khởi động chương trình “Khai mở thịnh vượng” với tổng giá trị giải thưởng lên tới 4 tỷ đồng, mở ra thêm cơ hội sở hữu cho các khách hàng.
Với vị trí chiến lược, hệ tiện ích hoàn thiện cùng tầm nhìn phát triển dài hạn, phân khu Prime Garden nói riêng và The Parkland nói chung được kỳ vọng sẽ thiết lập nên một chuẩn mực sống mới tại khu Đông Hà Nội. Không chỉ là “bến đỗ” an cư trước xu hướng dịch chuyển, The Parkland còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững giữa kỷ nguyên vươn tầm của Thủ đô.
