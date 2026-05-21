Bất động sản Việt Nam có thêm động lực khi lọt vào Top tăng trưởng APAC

Theo Savills World Research, Việt
Nam chính thức góp mặt trong Top 20 trung tâm tăng trưởng tại Châu Á - Thái
Bình Dương. Báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế của 245 thành phố đến năm 2035,
dựa trên các chỉ số cốt lõi như: tăng trưởng GDP; mức độ tích lũy tài sản cá
nhân; tỷ lệ phụ thuộc dân số và dòng di cư.
Trong đó, kết quả tăng trưởng tích
cực của Việt Nam phản ánh sự kết hợp giữa dòng vốn FDI chất lượng cao; đầu tư hạ
tầng bền vững; lợi thế nhân khẩu học. Đáng chú ý, tại bảng xếp hạng khu vực,
TP. Hồ Chí Minh nổi bật là thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai, trong
khi Hà Nội xếp thứ năm, nhờ chiến lược đầu tư hạ tầng bài bản và sự mở rộng
nhanh chóng của tầng lớp trung lưu. Kết quả này củng cố năng lực cạnh
tranh ngày càng gia tăng của Việt Nam, đồng thời cho thấy triển vọng tăng trưởng
dài hạn trên nhiều phân khúc bất động sản.
Savills cho rằng việc lọt vào Top
20 trung tâm tăng trưởng nhanh nhất APAC tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Việt
Nam đối với doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy xu hướng mở rộng văn phòng và hoạt động
kinh doanh của các khách thuê trong khu vực và toàn cầu.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng
quy mô là sự gia tăng về mức độ phức tạp trong công tác quản lý vận hành, khi
danh mục địa điểm của khách thuê phân tán về địa lý; phải đáp ứng các yêu cầu ESG,
chi phí, chất lượng dịch vụ và dữ liệu vận hành. Do đó, hiệu quả vận hành trở
thành một ưu tiên cốt lõi, không chỉ để hỗ trợ tăng trưởng, mà còn để đảm bảo
các văn phòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong bối cảnh thị trường phát triển
nhanh chóng.
Theo Savills, mô hình IFM sẽ giúp hợp
nhất toàn bộ hoạt động quản lý vận hành vào một hệ thống tích hợp với một đối
tác chịu trách nhiệm tổng thể đối với hiệu suất hoạt động, điều phối nhà cung cấp
từ đầu đến cuối và cung cấp báo cáo minh bạch trên toàn bộ các địa điểm. Vì vậy,
doanh nghiệp thuê văn phòng có được cái nhìn rõ ràng hơn, khả năng kiểm soát tốt
hơn và sự yên tâm cần thiết khi mở rộng quy mô hoạt động.
Ông Luca Vadala, Giám đốc Phát triển
kinh doanh toàn quốc, dịch vụ Quản lý cơ sở vật chất tích hợp, Savills Việt Nam, cho rằng quản lý vận hành hiện nay cần được nhìn nhận như một khoản đầu tư chiến
lược, thay vì chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần. Theo ông, đối với các
thị trường tăng trưởng nhanh như Việt Nam, thách thức của khách thuê không còn
nằm ở việc tìm kiếm mặt bằng mà là đảm bảo các văn phòng có thể vận hành theo
tốc độ và tiêu chuẩn tăng trưởng của doanh nghiệp. Khi danh mục văn phòng mở rộng,
năng lực vận hành trở thành yếu tố tạo sự khác biệt, các mô hình tích hợp như
IFM giúp doanh nghiệp chuyển từ cách quản lý mang tính phản ứng tại từng địa điểm
riêng lẻ sang hướng tiếp cận nhất quán, minh bạch và có khả năng mở rộng trên
toàn bộ hệ thống.
“Trong bối cảnh Việt Nam đang khẳng
định vị thế là một trong những trung tâm tăng trưởng hàng đầu khu vực Châu Á -
Thái Bình Dương, việc ứng dụng các giải pháp quản lý tích hợp và chuẩn hóa dự
kiến đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao khả năng thích ứng
và năng lực cạnh tranh toàn cầu của thị trường bất động sản”, đại diện Savills
nhấn mạnh.