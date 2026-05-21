Bất động sản Việt Nam có thêm động lực khi lọt vào Top tăng trưởng APAC

Anh Khoa

21/05/2026, 14:58

Việt Nam vào Top 20 trung tâm tăng trưởng nhanh nhất APAC đang tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản, thúc đẩy nhu cầu mở rộng văn phòng, nâng chuẩn vận hành và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế…

Ảnh minh họa.

Theo Savills World Research, Việt Nam chính thức góp mặt trong Top 20 trung tâm tăng trưởng tại Châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế của 245 thành phố đến năm 2035, dựa trên các chỉ số cốt lõi như: tăng trưởng GDP; mức độ tích lũy tài sản cá nhân; tỷ lệ phụ thuộc dân số và dòng di cư.

Trong đó, kết quả tăng trưởng tích cực của Việt Nam phản ánh sự kết hợp giữa dòng vốn FDI chất lượng cao; đầu tư hạ tầng bền vững; lợi thế nhân khẩu học. Đáng chú ý, tại bảng xếp hạng khu vực, TP. Hồ Chí Minh nổi bật là thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai, trong khi Hà Nội xếp thứ năm, nhờ chiến lược đầu tư hạ tầng bài bản và sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu. Kết quả này củng cố năng lực cạnh tranh ngày càng gia tăng của Việt Nam, đồng thời cho thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn trên nhiều phân khúc bất động sản.

Savills cho rằng việc lọt vào Top 20 trung tâm tăng trưởng nhanh nhất APAC tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam đối với doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy xu hướng mở rộng văn phòng và hoạt động kinh doanh của các khách thuê trong khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng quy mô là sự gia tăng về mức độ phức tạp trong công tác quản lý vận hành, khi danh mục địa điểm của khách thuê phân tán về địa lý; phải đáp ứng các yêu cầu ESG, chi phí, chất lượng dịch vụ và dữ liệu vận hành. Do đó, hiệu quả vận hành trở thành một ưu tiên cốt lõi, không chỉ để hỗ trợ tăng trưởng, mà còn để đảm bảo các văn phòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong bối cảnh thị trường phát triển nhanh chóng.

Theo Savills, mô hình IFM sẽ giúp hợp nhất toàn bộ hoạt động quản lý vận hành vào một hệ thống tích hợp với một đối tác chịu trách nhiệm tổng thể đối với hiệu suất hoạt động, điều phối nhà cung cấp từ đầu đến cuối và cung cấp báo cáo minh bạch trên toàn bộ các địa điểm. Vì vậy, doanh nghiệp thuê văn phòng có được cái nhìn rõ ràng hơn, khả năng kiểm soát tốt hơn và sự yên tâm cần thiết khi mở rộng quy mô hoạt động.

Ông Luca Vadala, Giám đốc Phát triển kinh doanh toàn quốc, dịch vụ Quản lý cơ sở vật chất tích hợp, Savills Việt Nam, cho rằng quản lý vận hành hiện nay cần được nhìn nhận như một khoản đầu tư chiến lược, thay vì chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần. Theo ông, đối với các thị trường tăng trưởng nhanh như Việt Nam, thách thức của khách thuê không còn nằm ở việc tìm kiếm mặt bằng mà là đảm bảo các văn phòng có thể vận hành theo tốc độ và tiêu chuẩn tăng trưởng của doanh nghiệp. Khi danh mục văn phòng mở rộng, năng lực vận hành trở thành yếu tố tạo sự khác biệt, các mô hình tích hợp như IFM giúp doanh nghiệp chuyển từ cách quản lý mang tính phản ứng tại từng địa điểm riêng lẻ sang hướng tiếp cận nhất quán, minh bạch và có khả năng mở rộng trên toàn bộ hệ thống.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm tăng trưởng hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, việc ứng dụng các giải pháp quản lý tích hợp và chuẩn hóa dự kiến đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh toàn cầu của thị trường bất động sản”, đại diện Savills nhấn mạnh.

Hà Nội đề xuất bồi thường gấp 1,5 lần khi bị thu hồi đất phục vụ dự án vì lợi ích quốc gia

Hà Nội đề xuất bồi thường gấp 1,5 lần khi bị thu hồi đất phục vụ dự án vì lợi ích quốc gia

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Hà Nội đề xuất mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định; mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định…

Kiểm tra việc thi hành pháp luật quy hoạch, kiến trúc tại Quảng Trị, Tây Ninh và Thái Nguyên

Kiểm tra việc thi hành pháp luật quy hoạch, kiến trúc tại Quảng Trị, Tây Ninh và Thái Nguyên

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật năm 2026 đối với lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; kiến trúc, tại các tỉnh Quảng Trị, Tây Ninh và Thái Nguyên, nhằm đánh giá việc thực thi pháp luật, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc để chấn chỉnh, xử lý và hoàn thiện quy định liên quan…

An Dương - Cực tăng trưởng công nghiệp và đô thị mới của Hải Phòng

An Dương - Cực tăng trưởng công nghiệp và đô thị mới của Hải Phòng

Dòng đầu tư chuyển dịch đang đưa “làn sóng” phát triển công nghiệp và hạ tầng của Hải Phòng về An Dương - nơi đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới, “trái tim” vùng lõi đón đầu cơ hội bứt phá hoàn thiện hạ tầng.

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ

Khi sức khỏe trở thành tài sản quý nhất của tuổi trung niên và cao tuổi, một căn nhà không chỉ cần đẹp để ở, mà còn cần đủ trong lành, tiện nghi để thúc đẩy chăm sóc con người mỗi ngày.

Các địa phương tăng cường quản lý, ngăn chặn đầu cơ và môi giới trái phép nhà ở xã hội

Các địa phương tăng cường quản lý, ngăn chặn đầu cơ và môi giới trái phép nhà ở xã hội

Trước việc gia tăng hoạt động môi giới, quảng cáo và giao dịch nhà ở xã hội không đúng quy định, các địa phương đang tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý, yêu cầu chủ đầu tư chỉ được đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện pháp lý, đồng thời kiểm soát hành vi đầu cơ, thổi giá và thu chênh lệch trái phép…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

