Hà Nội đề xuất bồi thường gấp 1,5 lần khi bị thu hồi đất phục vụ dự án vì lợi ích quốc gia

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Hà Nội đề xuất mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định; mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định…

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là các cơ quan có chức năng quản lý về đất đai, tài chính đất đai; UBND cấp xã; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi; các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

Trên cơ sở chính trị, cở sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, Hà Nội đề xuất mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố, thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Cụ thể, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định;

Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định.