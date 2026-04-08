Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh từ 1/7/2027
Nhĩ Anh
08/04/2026, 10:08
Bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ từ ngày 01/7/2027 đối với Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương khác, thời gian kiểm định sẽ chậm hơn 1 năm (bắt đầu từ 1/7/2028), còn các tỉnh là 1/7/2030...
Lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe
mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban
hành.
Theo đó, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm
2008, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao
thông đường bộ.
Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm
2016, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao
thông đường bộ.
Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026,
áp dụng Mức 3 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường
bộ.
Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 01/7/2026, áp dụng
Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.
Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016, áp dụng Mức
1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.
Theo Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số Hydrocacbon (HC), Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.
Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027,
áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường
bộ.
Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 01/7/2027, áp dụng
Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.
Đáng chú ý, từ ngày 01/01/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham
gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về
khí thải Mức 2 trở lên.
Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào “vùng phát thải
thấp” của TP.Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí
thải theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội.
Với ô tô, trước đó Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số
43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.
Theo đó, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí
thải với xe ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng Mức 1 (tương đương tiêu chuẩn
Euro 1) từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (1/3/2026). Xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng Mức 2
(tương đương tiêu chuẩn Euro 2). Xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng Mức 3
(tương đương tiêu chuẩn Euro 3).
Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham
gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh áp dụng Mức 4 (tương
đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 01/01/2027.
Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu
chuẩn Euro 4) từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; áp dụng Mức 5 (tương
đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 01/01/2032.
Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông
trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh áp dụng Mức 5 từ ngày 01/01/2028.
Từ ngày 01/01/2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn
Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
