Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh từ 1/7/2027

Nhĩ Anh

08/04/2026, 10:08

Bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ từ ngày 01/7/2027 đối với Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương khác, thời gian kiểm định sẽ chậm hơn 1 năm (bắt đầu từ 1/7/2028), còn các tỉnh là 1/7/2030...

Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Ảnh minh họa

Lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Từ ngày 01/01/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên. Ảnh minh họa

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026, áp dụng Mức 3 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 01/7/2026, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Theo Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số Hydrocacbon (HC), Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 01/7/2027, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, từ ngày 01/01/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào “vùng phát thải thấp” của TP.Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội.

Với ô tô, trước đó Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải với xe ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng Mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1) từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (1/3/2026). Xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng Mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2). Xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3).

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 01/01/2027.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; áp dụng Mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 01/01/2032.

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh áp dụng Mức 5 từ ngày 01/01/2028.

Từ ngày 01/01/2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Tỷ lệ tái chế bắt buộc cụ thể với các sản phẩm, bao bì

Từ ngày 25/5/2026, quy định mới về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu chính thức được áp dụng trong đó làm rõ đối tượng phải thực hiện, hình thức tái chế và tỷ lệ tái chế bắt buộc với các nhóm (bao bì; ắc quy và pin; dầu nhớt); săm lốp; điện- điện tử và phương tiện giao thông đường bộ)...

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông kéo dài gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới nhằm củng cố an ninh năng lượng và duy trì đà phát triển kinh tế...

"Nhân lực xanh” và khoảng trống kỹ năng trong quá trình chuyển đổi

Trong tiến trình chuyển đổi sang kinh tế xanh, các yếu tố như vốn, công nghệ và chính sách thường được xem là trụ cột. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một “điểm nghẽn” đang ngày càng rõ rệt nhưng chưa được quan tâm tương xứng đó là nguồn nhân lực...

Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết đến nay, 12/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cốt lõi đã hoàn thành kết nối, được chuẩn hóa theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" và sẵn sàng vận hành chính thức...

Huế chủ động xây “lá chắn” trước thiên tai ngày càng cực đoan

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, Huế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ thể chế, công nghệ đến hạ tầng nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và an toàn trước rủi ro khí hậu...

