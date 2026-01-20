TP. Hồ Chí Minh yêu cầu cơ sở đăng kiểm chuẩn bị hạ tầng kiểm định khí thải xe máy

Sở Xây dựng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm khẩn trương rà soát, sắp xếp lại mặt bằng hiện có, bố trí khu vực phù hợp để tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải cho xe mô tô, xe gắn máy…

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản triển khai thực hiện Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, qua nghiên cứu nội dung Thông tư 92 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện theo lĩnh vực quản lý được phân công, nhằm bảo đảm việc áp dụng quy chuẩn khí thải được đồng bộ, hiệu quả.

Đối với các cơ sở đăng kiểm, Sở Xây dựng đề nghị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại mặt bằng hiện có, bố trí khu vực phù hợp để tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải cho xe mô tô, xe gắn máy, đáp ứng nhu cầu kiểm định dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới.

Các cơ sở cần chủ động phối hợp với nhà cung cấp thiết bị để kiểm tra, hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị đo, bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn hiện hành; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị.

Sở Xây dựng cũng khuyến khích các cơ sở đăng kiểm xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác kiểm định khí thải ngoài cơ sở đăng kiểm, theo quy định tại QCVN 103:2024/BGTVT. Đối với thiết bị đo khí thải, phải bảo đảm có phần mềm quản lý kiểm định và bố trí khu vực riêng biệt cho hoạt động này.

Ngoài ra, các đơn vị được yêu cầu sớm liên hệ Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hướng dẫn lựa chọn thiết bị đo khí thải phù hợp, tương thích với phần mềm kiểm định và các cấu hình kỹ thuật liên quan.

Sở Xây dựng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 26/2/2026; đồng thời, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.