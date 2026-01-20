TP. Hồ Chí Minh yêu cầu cơ sở đăng kiểm chuẩn bị hạ tầng kiểm định khí thải xe máy

Giá vàng trong nước và thế giới
Sở Xây dựng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm khẩn trương rà soát, sắp xếp lại mặt bằng hiện có, bố trí khu vực phù hợp để tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải cho xe mô tô, xe gắn máy…
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản triển khai thực hiện Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.
Theo đó, qua nghiên cứu nội dung Thông tư 92 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện theo lĩnh vực quản lý được phân công, nhằm bảo đảm việc áp dụng quy chuẩn khí thải được đồng bộ, hiệu quả.
Đối với các cơ sở đăng kiểm, Sở Xây dựng đề nghị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại mặt bằng hiện có, bố trí khu vực phù hợp để tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải cho xe mô tô, xe gắn máy, đáp ứng nhu cầu kiểm định dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới.
Các cơ sở cần chủ động phối hợp với nhà cung cấp thiết bị để kiểm tra, hiệu chỉnh dụng cụ, thiết bị đo, bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn hiện hành; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị.
Sở Xây dựng cũng khuyến khích các cơ sở đăng kiểm xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác kiểm định khí thải ngoài cơ sở đăng kiểm, theo quy định tại QCVN 103:2024/BGTVT. Đối với thiết bị đo khí thải, phải bảo đảm có phần mềm quản lý kiểm định và bố trí khu vực riêng biệt cho hoạt động này.
Ngoài ra, các đơn vị được yêu cầu sớm liên hệ Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hướng dẫn lựa chọn thiết bị đo khí thải phù hợp, tương thích với phần mềm kiểm định và các cấu hình kỹ thuật liên quan.
Sở Xây dựng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 26/2/2026; đồng thời, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Theo Quyết định số 2530/QĐ-TTg , đến năm 2030, cùng với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh sẽ có 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường.
Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, chất lượng không khí trên cả nước được kiểm soát, cải thiện dần; tại TP. Hồ Chí Minh và các đô thị, chỉ số VN_AQI năm sau tốt hơn năm trước.
Toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ sẽ được quản lý, kiểm soát khí thải theo lộ trình tiêu chuẩn quốc gia; đồng thời các địa phương phải có chính sách hỗ trợ vận tải hàng hóa, hành khách và xe công nghệ chuyển sang dùng năng lượng sạch.
16:36, 20/11/2025
Với sự hỗ trợ từ chính quyền tỉnh Quảng Nam cũ và các chính sách phát triển bền vững của Chính phủ cùng các bộ ngành Trung ương, Đà Nẵng đang nỗ lực khai thác tiềm năng của sâm Ngọc Linh để thúc đẩy kinh tế địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm dược liệu trên thị trường quốc tế, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố...
Hydro xanh không chỉ là một nhiên liệu thay thế, mà còn đại diện cho một phương thức tái cấu trúc chuỗi giá trị công nghiệp theo hướng ít carbon…
Ngày 19/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sàn giao dịch carbon trong nước, tạo khung pháp lý đầy đủ cho việc tổ chức, vận hành thị trường carbon tại Việt Nam...
Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông then chốt của Liên minh châu Âu đang chậm tiến độ nghiêm trọng và đội vốn mạnh, làm gia tăng rủi ro không hoàn thành các mục tiêu giao thông vào năm 2030. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh kinh tế, mà còn đặt ra thách thức lớn đối với lộ trình giảm phát thải và chuyển đổi xanh của EU.
Nỗ lực pha trộn hydro vào khí tự nhiên đang được California thúc đẩy như một giải pháp chuyển tiếp nhằm giảm phát thải. Tuy nhiên, các dự án thí điểm, đặc biệt tại Orange Cove, vấp phải nhiều lo ngại về rủi ro sức khỏe, an toàn và hiệu quả môi trường dài hạn...
