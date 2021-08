Kiếm tiền từ game Blockchain có dễ?

Công nghệ Blockchain được đánh giá là "làn gió mới", sẽ tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực phát triển game. Vì game Blockchain không chỉ thay đổi cách chơi và cách kiếm tiền trong game, mà còn hứa hẹn mở ra cơ hội tiềm năng doanh thu cho các nhà phát triển, các start-up tham gia.

Sự bùng nổ của nhiều tựa game được phát triển dựa trên công nghệ Blockchain như The Sandbox, Decentraland, CryptoKitties..., đặc biệt là tựa game Axie Infinity của Việt Nam đang "làm mưa làm gió" tại nhiều khu vực trên thế giới. Chơi game kiếm tiền dựa trên công nghệ Blockchain như Axie Infinity đang trở thành tâm điểm bàn tán trong giới game thủ thời gian gần đây.

BƯỚC NGOẶT CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP GAME

Game đã là ngành có khả năng sinh ra những doanh nghiệp tỷ USD. Thế giới có nhiều game khác nhau liên quan Blockchain. Gần đây có nhiều tựa game đưa lên Blockchain đã phát triển nở rộ.

Tại tọa đàm về xu hướng phát triển game blockchain chiều 10/8, ông Phạm Minh Trí, CEO & Co-founder My Defi Pet và KardiaChain chia sẻ, khi ứng dụng công nghệ Blockchain vào trong game sẽ mang lại những ưu điểm nổi trội, giúp người dùng có thể sở hữu, lưu trữ các vật phẩm trong game một cách an toàn hơn, minh bạch các chỉ số vật phẩm trong game... Ông Trí so sánh xu thế blockchain game giống như làn sóng Mobi game 10 năm trước, đang làm thay đổi cách chơi, các tương tác của người chơi.

Tiềm năng phát triển của game blockchain sẽ góp phần cộng thêm, gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp game. Các công ty game truyền thống sẽ tiếp cận blockchain như một nền công nghệ mới để tạo sự hấp dẫn hơn, đáp ứng nhu cầu người chơi...

Sự khác biệt lớn nhất giữa game blockchain với các loại game truyền thống hiện nay, theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Appota Fintech & Blockchain, chính là thông điệp chơi game để kiếm tiền (Play to Earn), còn các game truyền thống hiện nay chủ yếu là chơi giải trí.

Chính điều đặc biệt trên của Game Blockchain đã và đang là yếu tố hút sự quan tâm của người chơi cũng như nhà đầu tư quan tâm tới xu thế mới này. Thống kê nửa năm 2021, tổng số tiền đầu tư vào các công ty Game blockchain lên đến 0,5 tỷ USD. Con số này dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Vương Quang Long, CEO & Founder TomoChain nhìn nhận, sự khan hiếm về đất đai hay Axie trên Infinity hoặc một số game khác như Decentraland, Sandbox… đã trở thành các tài sản số rất có giá trị, không thể sao chép, và có tính minh bạch cao. Đây là một trong những khía cạnh đặc biệt của game blockchain và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Cũng theo các chuyên gia, ngày càng có nhiều người muốn chơi và chuyển sang chơi game blockchain. Về phía nhà làm game, trào lưu mới này giúp các studio nhỏ có được lợi thế cạnh tranh với các đơn vị lớn, có thể thu hút được cộng đồng người chơi tham gia. Đó cũng là lý do mà nhiều studio game đang muốn hướng tới ứng dụng công nghệ Blockchain vào trong game để tăng tính cạnh tranh.

Cùng quan điểm này, ông Tuấn cho rằng, những yếu tố này sẽ tạo “cú hích” cho những studo game nhỏ không cần đầu tư nhiều chi phí marketing mà vẫn có thể phát triển; đồng thời là lời cảnh báo ngành game truyền thống cần thay đổi.

Theo các chuyên gia, tiềm năng phát triển của game blockchain sẽ góp phần cộng thêm, gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp game. Thông qua xu hướng mới này có thể thu hút thêm lượng lớn người trước đây chưa từng đến với game tham gia dưới góc độ đầu tư. Ngoài ra, các công ty game truyền thống sẽ tiếp cận blockchain như một nền công nghệ mới để phát triển theo xu thế, khắc phục những điểm hạn chế để tạo sự hấp dẫn hơn, đáp ứng nhu cầu mới của người chơi và thị trường.

THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN GAME “PLAY TO EARN”

Không chỉ giải trí, điều đặc biệt với các tựa game blockchain là game thủ có thể kiếm được tiền. Vì lý do này, số lượng người quan tâm đến game mới này và coi đó là một kênh kiếm tiền chính đáng ngày càng tăng.

Ông Trần Quang Hưng, Founder Hub Global nhấn mạnh, tính chất chơi game hiện nay đã khác rất nhiều và cách tiếp cận cũng thay đổi như một nghề, có thể kiếm thu nhập…

Game Blockchain là một xu hướng mới đang rất hot trên thị trường. Trong tương lai, số lượng người chơi sẽ tăng lên, kéo theo sự hình thành và phát triển của các ngành nghề mới hỗ trợ xu hướng mới này.

Theo xu thế phát triển, số lượng người sở hữu, sử dụng đồng tiền số Crypto và người chơi game này sẽ tăng lên. Hiện nay, số lượng người chơi và sở hữu đồng tiền số còn rất nhỏ, chỉ vài chục triệu. Đây là ngành sẽ phát triển trong dài hạn...

Với khái niệm “Play to Earn”, hiện đã có nhiều người coi đó là một kênh đầu tư mới. Game Blockchain gắn bó khá mật thiết với tài chính Crypto nên những người đầu tư Crypto sẽ quan tâm tới Game Blockchain. Việc sử dụng kênh đầu tư vào cả Game và Crypto sẽ giúp thúc đẩy kiếm được nhiều tiền.

Dẫn câu chuyện của game Axie Infinit, ông Long phân tích, nếu là người chơi bình thường muốn chơi game, thử nghiệm khái niệm trào lưu mới “Play to Earn” sẽ phải mua con Axie, vào chơi, thi đấu và kiếm tiền hàng ngày.

Ví dụ như người chơi game ở Phillipines có thể kiếm trung bình từ 500- 700 USD/tháng. Đây là một mức thu nhập không hề thấp trong bối cảnh hiện nay.

Theo các chuyên gia, tiền kiếm được hàng ngày có thể bù đắp chi phí ban đầu bỏ ra không nhỏ để mua Axie (khoảng 500-1000 USD). Tất nhiên, để chơi game blockchain không dễ dàng, đơn giản như game truyền thống, vì người chơi sẽ mất công, tốn tiền đầu tư ban đầu mua thú và phải có kiến thức nhất định về ví, tiền ảo và công nghệ blockchain...

Với game truyền thống, ban đầu được miễn phí nhưng để nâng cấp, người chơi sẽ phải bỏ tiền để mua vật phẩm. Nhưng với Axie Infinity, người chơi có thể kiếm tiền và bán lại các sản phẩm tạo ra trong game. Ngay cả khi kết thúc cuộc chơi, các game thủ vẫn có thể bán các Axie ban đầu và thu lại tiền. Đây là những điểm mới với ngành công nghiệp game và những người chơi.

"Người chơi phải xác định rõ chơi game đơn thuần hay đầu tư vào game blockchain. Nếu xác định rõ là nhà đầu tư vào game thì phải nghiên cứu kỹ kinh tế trong game đó, sản lượng, đầu tư như thế nào... Còn nếu chỉ là người chơi game thì nên lựa chọn các game với chi phí bỏ ra ban đầu thấp hơn, không bị nặng nề tâm lý đầu tư và dễ sinh tiêu cực", ông Trí đứa ra lời khuyên cho người chơi game blockchain.

So với ngành game truyền thống, Blockchain game ở Việt Nam được ví như một “đứa trẻ mới lớn” gần 1 năm qua khi có sự xuất hiện của một số hiện tượng như Axie Infinit. Những bước đi và kết quả của game blockchain ở Việt Nam hiện nay được đánh giá là khá tiên phong so với nhiều nước khác.

Theo ông Vương Quang Long, trong 5-10 năm nữa, số lượng người sở hữu, sử dụng đồng tiền số Crypto và người chơi game này sẽ tăng lên. Hiện nay, số lượng người chơi và sở hữu đồng tiền số còn rất nhỏ, chỉ vài chục triệu. Đây là ngành sẽ phát triển trong dài hạn. Tuy nhiên, với nhà đầu tư cần thận trọng, tính toán để những rủi ro trong ngắn hạn không ảnh hưởng tới tài chính.