Trang chủ Kinh tế số

Kiến nghị chấp nhận công nghệ làm tài sản thế chấp để "gỡ khó" vốn vay cho doanh nghiệp công nghệ

Bạch Dương

25/11/2025, 07:18

Ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV, cho biết các doanh nghiệp công nghệ đang gặp khó trong vay vốn vì tài sản là công nghệ (tài sản vô hình) không được định giá và bảo lãnh tín dụng...

Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV, góp ý tại hội thảo.
Ngày 24/11, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn chủ trì hội thảo. 

Nhiều ý kiến đánh giá, dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) đã thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy quản lý và cấu trúc chính sách từ đó thúc đẩy phát triển các công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược và hệ sinh thái công nghệ cao.

Góp ý các nội dung cụ thể, về chính sách ưu đãi, theo Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Kỳ Phùng, cho rằng mức ưu đãi cụ thể, trình tự, thủ tục chi tiết nên do Chính phủ quy định, đảm bảo tính linh hoạt. 

Chính sách ưu đãi đặc thù chỉ nên áp dụng cho các đối tượng: đối tượng thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, các Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D).

Về chính sách ưu đãi đầu tư, ông Nguyễn Như Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất cần nghiên cứu quy định theo hướng, các doanh nghiệp công nghệ cao có vốn đầu tư trong nước phải được hưởng ưu đãi ít nhất tương đương với các doanh nghiệp FDI khi đầu tư vào Việt Nam. 

 Các doanh nghiệp công nghệ đã đầu tư số vốn rất lớn nhưng không được vay vốn vì tài sản là công nghệ (tài sản vô hình) không được định giá và bảo lãnh tín dụng.
Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV

Chính sách này nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển ngang bằng với các doanh nghiệp lớn của nước ngoài.

Ngoài ra, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng và quản lý danh mục công nghệ cao.

Trong đó, danh mục cốt lõi: Chỉ những danh mục công nghệ lõi, mang tầm chiến lược quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp và ban hành. Danh mục chuyên ngành (Bộ/ ngành) là các danh mục công nghệ phục vụ ngành hoặc địa phương (như công nghệ chọn tạo giống, nuôi trồng thủy sản...) nên do chính Bộ, ngành hoặc tỉnh thành đó quyết định. Điều này sẽ đảm bảo tính linh động và phù hợp với điều kiện thực tế của từng lĩnh vực.

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV, kiến nghị cần sửa đổi điều khoản mang tính khuyến khích hiện tại thành quy định có tính ràng buộc pháp lý mạnh mẽ.

Cụ thể, thay vì dùng từ "ưu tiên" sản phẩm trong nước, thay thế bằng "bắt buộc" phải sử dụng sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược của các doanh nghiệp trong nước áp dụng đối với các dự án đầu tư công của Nhà nước có sử dụng sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Ông Nguyễn Tử Quảng nhận định, việc này nhằm tạo ra một thị trường chắc chắn cho doanh nghiệp Việt.

Tuy nhiên, đề xuất này phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều ước quốc tế (FTA, WTO) và chỉ áp dụng cho những gói thầu mà Luật pháp quốc tế cho phép (ví dụ: gói thầu dưới 1 triệu USD).

Ngoài ra, Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV cho rằng một rào cản lớn khác đối với các doanh nghiệp công nghệ là việc tiếp cận vốn để mở rộng sản xuất quy mô lớn.

Các doanh nghiệp công nghệ đã đầu tư số vốn rất lớn nhưng không được vay vốn vì tài sản là công nghệ (tài sản vô hình) không được định giá và bảo lãnh tín dụng.

Do đó, đề xuất nghiên cứu cần thiết lập Quỹ Bảo lãnh Tín dụng (hoặc cơ chế tương tự, đã được Hàn Quốc và Trung Quốc áp dụng thành công) để chuyển hóa “tài sản vô hình” (công nghệ) thành tài sản có giá trị thế chấp. Điều này cho phép doanh nghiệp có cơ sở vay vốn để mở rộng sản xuất quy mô lớn.

Kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt bảo hộ công nghệ ở nước ngoài

07:55, 22/11/2025

Kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt bảo hộ công nghệ ở nước ngoài

Cần chính sách ưu đãi riêng cho công nghệ chiến lược

07:56, 22/11/2025

Cần chính sách ưu đãi riêng cho công nghệ chiến lược

Tháo gỡ nhiều vấn đề “nút thắt” trong chuyển giao công nghệ

07:42, 21/11/2025

Tháo gỡ nhiều vấn đề “nút thắt” trong chuyển giao công nghệ

Đọc thêm

80% startup AI Mỹ đang sử dụng mã nguồn mở của Trung Quốc

80% startup AI Mỹ đang sử dụng mã nguồn mở của Trung Quốc

80% startup AI của Mỹ gọi vốn tại quỹ Andreessen Horowitz (a16z) cho biết đang sử dụng mô hình nguồn mở của Trung Quốc. Bạn thân của nhà đồng sáng lập Open AI, Tổng giám đốc công ty Airbnb, cũng đã thừa nhận mô hình Qwen của Alibaba còn đáp ứng hoạt động của họ hiệu quả hơn cả ChatGPT...

Sắp quy định người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức phải có chứng chỉ an ninh mạng?

Sắp quy định người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức phải có chứng chỉ an ninh mạng?

Luật An ninh mạng 2025 sẽ quy định lãnh đạo các cơ quan, tổ chức bắt buộc phải có chứng chỉ liên quan đến quản lý và bảo đảm an ninh mạng. Các chứng chỉ này sẽ được quy định chi tiết trong các văn bản dưới luật do Bộ Công an ban hành...

Huế đẩy mạnh hợp nhất hạ tầng số hướng tới đô thị thông minh

Huế đẩy mạnh hợp nhất hạ tầng số hướng tới đô thị thông minh

Thành phố Huế định hướng hợp nhất hạ tầng thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tạo nền tảng cho việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến, quản lý đô thị thông minh và nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng...

Sẽ có cơ chế thẩm định sáng chế nhanh trong 3 tháng

Sẽ có cơ chế thẩm định sáng chế nhanh trong 3 tháng

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) yêu cầu chuyển đổi số toàn diện để giảm thời gian thẩm định nội dung sáng chế (từ 18 tháng xuống 12 tháng) và có cơ chế thẩm định nhanh trong 3 tháng, đảm bảo để không tồn hồ sơ đăng ký...

Mức phạt 200 triệu trong lĩnh vực an ninh mạng rất thấp, chưa đủ sức răn đe

Mức phạt 200 triệu trong lĩnh vực an ninh mạng rất thấp, chưa đủ sức răn đe

Mức xử phạt vi phạm hành chính an ninh mạng của Việt Nam so với quốc tế còn rất thấp, chưa đủ sức răn đe. Do vậy, theo Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục A05 (Bộ Công an), cần nghiên cứu bổ sung để chế tài phù hợp hơn với thông lệ quốc tế, đồng thời tham khảo quy định các nước nhằm hoàn thiện hệ thống xử phạt một cách chặt chẽ, toàn diện...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

1

Hải Phòng đặt tên mới cho 126 đường phố

Đầu tư

2

Hải Phòng: Dự án chung cư 40 tầng vướng giải phóng mặt bằng

Bất động sản

3

Ngành thời trang và làm đẹp đầu tư cho chăm sóc sức khỏe

Đẹp +

4

Bất động sản thấp tầng Hà Nội: Tài sản gia tăng bền vững trong nhịp dịch chuyển dòng vốn

Bất động sản

5

Nhật Bản: Tự chủ chính sách vì an ninh năng lượng quốc gia

Thị trường

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy