Thứ Sáu, 21/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Tháo gỡ nhiều vấn đề “nút thắt” trong chuyển giao công nghệ

Hạ Chi

21/11/2025, 07:42

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội, việc sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục những bất cập của luật hiện hành và bổ sung các chính sách phù hợp với thực tiễn đang thay đổi nhanh chóng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 được đánh giá đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho các hoạt động chuyển giao công nghệ  trong nước và quốc tế. 

Tuy nhiên, sau gần 10 năm, nhiều hạn chế, bất cập đã bộc lộ. Các quy định hiện hành chưa theo kịp tốc độ phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phạm vi công nghệ được điều chỉnh chưa bao quát các công nghệ mới, chính sách tài chính và pháp lý cho các bên tham gia chuyển giao chưa đầy đủ, thiếu cơ chế khuyến khích chuyển giao công nghệ nội sinh, thị trường khoa học và công nghệ còn yếu; và công tác quản lý nhà nước chưa thực sự hiệu quả. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ lần này bổ sung nhiều quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động chuyển giao công nghệ. 

Trong đó, dự thảo đưa vào các cơ chế mới như chuyển giao công nghệ tạm thời, cho phép doanh nghiệp và tổ chức tiếp nhận công nghệ trong thời gian nhất định để thử nghiệm, đánh giá mức độ phù hợp trước khi quyết định triển khai chính thức; cơ chế chuyển giao công nghệ theo kết quả, hiệu quả, trong đó giá trị và nghĩa vụ của các bên được xác định dựa trên mức độ đạt được của các chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường, kinh tế – xã hội; quy định về thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ mới theo khuôn khổ pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự thảo còn bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động tiếp nhận, ứng dụng và đổi mới công nghệ, bao gồm các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, khấu hao tài sản công nghệ, cùng các hình thức hỗ trợ thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, ngành và địa phương.

Quy trình thẩm định, chấp thuận và cấp phép chuyển giao công nghệ cũng được điều chỉnh theo hướng rõ ràng, rút ngắn thời gian xử lý và bảo đảm thống nhất với pháp luật về đầu tư, xây dựng và môi trường.

Những sửa đổi này bao gồm đổi mới quy định về thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư, quy định về chấp thuận chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao, thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ, và các nội dung liên quan đến đăng ký chuyển giao công nghệ.

Tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật ngày 19/11, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý. 

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, đối với kết quả nghiên cứu khoa học, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã quy định cơ chế giao quyền, theo đó tổ chức được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quyền sử dụng kết quả nghiên cứu để thương mại hóa và góp vốn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh. 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh. 

Với công nghệ tồn tại dưới dạng quyền sở hữu trí tuệ, việc định giá và giao dịch thực hiện theo Luật Sở hữu trí tuệ. 

Tuy nhiên, thực tế còn nhiều loại công nghệ không phải sáng chế, không phải đề tài nghiên cứu. Với những trường hợp này, dự thảo Nghị định sẽ giao quyền định đoạt cho cơ quan sở hữu công nghệ; cơ quan này có quyền quyết định giá trị công nghệ để giao dịch và giá giao dịch sẽ được xác lập theo thỏa thuận.

Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch công nghệ, tháo gỡ khó khăn trong việc đưa công nghệ lên sàn giao dịch.

Thứ trưởng Hoàng Minh cũng cho biết, dự thảo quy định rõ, trường hợp góp vốn bằng công nghệ vào dự án có sử dụng ngân sách nhà nước thì phải thực hiện thẩm định giá; nếu không sử dụng ngân sách nhà nước thì được thực hiện theo giá thị trường, phù hợp với quy định của Luật Giá. Mục tiêu của quy định này là tháo gỡ khó khăn cho chủ thể sở hữu công nghệ, tạo điều kiện để công nghệ được tự do giao dịch.

Liên quan đến thẩm định giá, Thứ trưởng Hoàng Minh khẳng định, thẩm định giá là việc xác định giá trị của tài sản theo quy định pháp luật.

Thông tư số 37 của Bộ Tài chính đã quy định đầy đủ hành lang pháp lý cho hoạt động thẩm định giá và hoạt động tư vấn thẩm định giá. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp thu các ý kiến và có báo cáo giải trình tại phiên thảo luận tại Hội trường Quốc hội sắp tới.

Đề xuất bổ sung thêm chuẩn mực định giá công nghệ trong Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

07:38, 07/11/2025

Đề xuất bổ sung thêm chuẩn mực định giá công nghệ trong Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Chi phí chuyển giao công nghệ được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp

08:55, 01/11/2025

Chi phí chuyển giao công nghệ được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế doanh nghiệp

Cần cơ chế khuyến khích đủ mạnh để doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ

09:40, 10/10/2025

Cần cơ chế khuyến khích đủ mạnh để doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ

Từ khóa:

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ kinh tế số Luật Chuyển giao công nghệ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia quy trình thẩm định quyền sở hữu trí tuệ

Chủ đề:

Luật Chuyển giao công nghệ

Đọc thêm

Nano Banana Pro mới nhất có thể phát hiện hình ảnh do AI tạo ra

Nano Banana Pro mới nhất có thể phát hiện hình ảnh do AI tạo ra

Công nghệ SynthID mới nhất giúp phát hiện tới 50% hình ảnh do chính hệ thống Google AI tạo ra, giúp người dùng phân biệt hình ảnh thật, giả…

Luật Trí tuệ nhân tạo khuyến khích phát triển AI trong nước

Luật Trí tuệ nhân tạo khuyến khích phát triển AI trong nước

Điểm mới của dự thảo là phương thức quản lý theo mức độ rủi ro, phân hệ thống AI thành nhiều cấp độ khác nhau nhằm đảm bảo sự linh hoạt và khuyến khích phát triển trong nước và hướng đến tự chủ công nghệ...

TP.HCM tăng tốc số hóa để “hút” khách du lịch

TP.HCM tăng tốc số hóa để “hút” khách du lịch

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, khách quốc tế đến thành phố tháng 11 ước đạt 780.000 lượt, nâng tổng số lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay ước đạt 7,37 triệu lượt, đạt 73,79% mục tiêu năm 2025…

Khung nhôm iPhone 17 Pro có tản nhiệt tốt hơn khung titan iPhone 16 Pro?

Khung nhôm iPhone 17 Pro có tản nhiệt tốt hơn khung titan iPhone 16 Pro?

Quyết định chuyển từ khung titan cao cấp sang nhôm trên các phiên bản iPhone 17 của Apple được cho là nhằm cải thiện hiệu năng của sản phẩm…

Ấn Độ “hết sức thận trọng” với stablecoin và tiền điện tử

Ấn Độ “hết sức thận trọng” với stablecoin và tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với tiền điện tử và stablecoin, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Sanjay Malhotra cho biết mới đây…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa, lũ đặc biệt lớn ở khu vực Trung Bộ

Tiêu điểm

2

“Ông lớn” ngành năng lượng của Pháp lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào các dự án xanh tại Việt Nam

Nhà đầu tư

3

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

Tài chính

4

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy sẽ sớm bộc lộ

Chứng khoán

5

Cổ phiếu lớn cân bằng tốt bất chấp ngân hàng, chứng khoán “rực lửa”

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy