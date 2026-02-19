Giới chức Fed lo lạm phát giảm chậm

Một số quan chức Fed thậm chí còn cho rằng việc tăng lãi suất có thể là cần thiết nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu...

Giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lo ngại khả năng lạm phát có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến, đồng nghĩa không chắc chắn về đường đi của lãi suất trong tương lai.

Theo biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra vào ngày 27-28/1, các nhà hoạch định chính sách nhận định rằng tiến trình đạt được mục tiêu lạm phát 2% của Fed có thể chậm hơn và gập ghềnh hơn so với kỳ vọng. Điều này được thể hiện rõ qua việc hầu hết các thành viên cảnh báo rằng có nguy cơ đáng kể lạm phát sẽ duy trì ở mức cao hơn so với mục tiêu 2% của Fed.

Biên bản cuộc họp trên được Fed công bố vào ngày 18/2.

Trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2026, FOMC đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, sau 3 lần cắt giảm liên tiếp mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm. Nội dung biên bản họp cho thấy có hai thành viên của ủy ban đã không đồng ý với quyết định này và bỏ phiếu cho việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết FOMC có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong tương lai gần khi lạm phát có xu hướng giảm và thị trường lao động cho thấy dấu hiệu ổn định.

Cũng theo biên bản nói trên, hầu hết các thành viên FOMC ủng hộ quan điểm giữ nguyên lãi suất, với lý do cần thời gian để đánh giá dữ liệu mới. Một số thành viên cho rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ có thể không cần thiết cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy trình giảm lạm phát đang đi đúng hướng. Một số thành viên khác thậm chí còn cho rằng việc tăng lãi suất có thể là cần thiết nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu.

Fed có sứ mệnh kép là tạo ra sự ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm. Biên bản cuộc họp cho thấy Fed đang tập trung vào khía cạnh lạm phát trong nhiệm vụ của mình, khi "hầu hết các thành viên không còn cho rằng rủi ro giảm đối với việc làm đã gia tăng trong những tháng gần đây”.

Về thị trường lao động, vốn bị ảnh hưởng bởi tình trạng tuyển dụng yếu trong năm 2025, các nhà hoạch định chính sách đồng ý rằng dữ liệu gần đây "cho thấy điều kiện thị trường lao động có thể đang ổn định sau một giai đoạn suy yếu”.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 được công bố gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo được 130.000 việc làm mới trong tháng đầu năm, mức tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm qua.

Trong khi đó, lạm phát đã giảm dần trong những tháng gần đây nhưng vẫn cao hơn mức mục tiêu của Fed. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng với tốc độ hàng năm 2,8% vào tháng 11. Một thước đo lạm phát khác là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng với tốc độ 2,4% trong thang 1 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed tin tưởng tác động của thuế quan lên giá cả sẽ suy yếu trong năm nay, và một số cho rằng lạm phát trong lĩnh vực nhà ở có khả năng tiếp tục giảm. Một số thành viên nhận định tăng trưởng năng suất cao hơn nhờ vào sự phát triển công nghệ sẽ giúp kiềm chế sự gia tăng giá cả.

Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng sự giảm tốc của lạm phát có thể vẫn chậm hơn dự kiến, trong đó một số cho rằng thuế quan và áp lực từ phía nhu cầu sẽ tiếp tục thúc đẩy giá cả tăng.