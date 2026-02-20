Giá vàng áp sát mốc 5.000 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giá vàng thế giới tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (19/2), khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran âm ỉ nóng...

Quỹ SPDR Gold Trust mua ròng mạnh vàng, dù nhà đầu tư có phần thận trọng trước thềm một báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 19,2 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,39%, chốt ở mức 4.995,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,35 USD/oz, tương đương tăng 1,75%, chốt ở mức 78,42 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 0,2%, chốt ở mức 4.997,4 USD/oz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran rằng nước này phải đi đến một thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran, nếu không “chuyện xấu” sẽ xảy ra. Ông dường như đặt ra một thời hạn 10 ngày cho Iran trước khi Mỹ có thể có hành động quân sự - hãng tin Reuters đưa tin.

Những dấu hiệu nóng lên của căng thẳng địa chính trị làm gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng xu hướng giằng co và tích lũy của thị trường kim loại quý có thể sẽ không sớm kết thúc.

“Giá vàng đang giằng co mạnh trong một vùng biên độ. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang hỗ trợ giá vàng, và triển vọng giá vàng trong dài hạn vẫn còn tích cực, song giá vàng vẫn có thể bị kéo tụt bởi những yếu tố ngoài vấn đề Iran”, chiến lược gia Daniel Pavilonis của công ty RJO Futures nhận định.

Báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 14/2 đã giảm xuống còn 206.000 người, thấp hơn so với con số dự báo là 225.000 người. Tuần trước, báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ cho thấy 225.000 công việc mới được tạo ra trong tháng 1, cũng là một con số tốt hơn so với kỳ vọng.

Những dữ liệu này phản ánh một thị trường lao động đang vững vàng, có thể làm suy giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nối lại việc cắt giảm lãi suất.

Biên bản cuộc họp ngày 27-28/1 của Fed cũng cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ thiếu nhất quán về triển vọng lãi suất. Trong khi một số ủng hộ việc hạ lãi suất trong thời gian tới, một số khác cho rằng nên tiếp tục giữ nguyên lãi suất, thậm chí tính đến phương án tăng lãi suất trở lại, nếu lạm phát cao dai dẳng.

Hiện tại, thị trường đang nghiêng về khả năng đợt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2026 của Fed sẽ diễn ra vào tháng 6 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group.

Diễn biến giá vàng thế giới trong vòng 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Điểm dữ liệu này có thể sẽ giúp nhà đầu tư định hình rõ hơn về triển vọng lãi suất Fed.

Đồng USD tiếp tục tăng giá trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,1%, chốt ở mức 97,82 điểm. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã tăng hơn 0,9% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới mua ròng 3,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.078,8 tấn vàng.

Khi mới mở cửa phiên sáng nay (20/2) tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ.

Lúc 6h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,9 USD/oz so với giá chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 5.000,1 USD/oz. Giá bạc giảm 0,2%, còn 78,52 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 157,6 triệu đồng/lượng, tăng 0,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.