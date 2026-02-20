Thứ Sáu, 20/02/2026

Chứng khoán Mỹ trượt dốc do loạt tin xấu, giá dầu thô giữ đà tăng mạnh

Bình Minh

20/02/2026, 07:53

Cổ phiếu phần mềm đương đầu áp lực giảm lớn trong thời gian gần đây do nhà đầu tư lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế nhiều phần mềm doanh nghiệp...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (19/2), khi cổ phiếu tài chính và phần mềm bị bán mạnh, và nhà đầu tư theo dõi căng thẳng âm ỉ nóng giữa Mỹ và Iran. Những lời cảnh báo mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran đẩy giá dầu tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 267,5 điểm, tương đương giảm 0,54%, chốt ở mức 49.395,16 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,28%, còn 6.861,89 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,31%, còn 22.682,73 điểm.

Nhà đầu tư bán mạnh một số cổ phiếu tài chính sau khi công ty quản lý tài sản Blue Owl Capital tuyên bố sẽ hạn chế việc rút vốn của nhà đầu tư - thông tin làm dấy lên lo ngại về sự thua lỗ ở mảng tín dụng tư nhân có độ minh bạch thấp. Tuyên bố này của Blue Owl được đưa ra sau khi công ty bán 1,4 tỷ USD tài sản ở mảng tín dụng tư nhân.

Cổ phiếu Blue Owl chốt phiên với mức giảm khoảng 6%, còn Blackstone và Apollo Global Management giảm hơn 5% mỗi cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu phần mềm tiếp tục bị bán trong phiên này, điển hình là Salesforce với mức giảm hơn 1%; Intuit giảm gần 2%, và Cadence Design Systems giảm gần 3%.

Cổ phiếu phần mềm đương đầu áp lực giảm lớn trong thời gian gần đây do nhà đầu tư lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế nhiều phần mềm doanh nghiệp. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC hôm thứ Tư, CEO Arthur Mensche của công ty Mistral AI nói rằng hơn 50% phần mềm doanh nghiệp có thể bị AI thay thế.

Tính đến phiên này, S&P 500 tăng 0,2% từ đầu năm, Dow Jones tăng hơn 2%, trong khi Nasdaq giảm hơn 2%. Những kết quả này cho thấy nhà đầu tư đang bán bớt cổ phiếu công nghệ để mua những nhóm cổ phiếu có sự gắn bó mật thiết với chu kỳ kinh tế.

Tâm lý của nhà đầu tư trong phiên này có phần bất an khi Tổng thống Trump cảnh báo Iran rằng nước này phải đi đến một thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran, nếu không “chuyện xấu” sẽ xảy ra. Ông dường như đặt ra một thời hạn 10 ngày cho Iran trước khi Mỹ có thể có hành động quân sự - hãng tin Reuters đưa tin.

“Chúng tôi có thể sẽ phải tiến thêm một bước, hoặc là không. Có thể chúng tôi sẽ có một thỏa thuận. Có lẽ, các bạn sẽ biết rõ sau 10 ngày nữa”, ông Trump nói tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình, một cơ chế quốc tế mới do ông sáng lập.

Sau phát biểu trên của ông Trump, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,31 USD/thùng, tương đương tăng 1,86%, chốt ở mức 71,66 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,24 USD/thùng, tương đương tăng 1,9%, chốt ở mức 66,43 USD/thùng.

Tuần này, giá dầu tăng do mối lo Mỹ có thể tấn công Iran trong bối cảnh cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước không có sự đột phá. Nếu xung đột xảy ra, dòng chảy dầu thô đi qua eo biển Hormuz có thể bị gián đoạn. Giá dầu WTI đã tăng hơn 5% trong tuần này và tăng gần 16% từ đầu năm.

Lực lượng của Mỹ đang gia tăng hiện diện ở Trung Đông, với tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có mặt ở khu vực và một hàng không mẫu hạm khác là USS Gerald Ford đang trên đường tới nơi.

Tuần này, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tiến hành tập trận hải quân ở eo Hormuz - một đoạn huyết mạnh của hoạt động vận tải biển toàn cầu.

Phát biểu hôm thứ Tư, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói “có nhiều lý lẽ ủng hộ một cuộc tấn công nhằm vào Iran”. Bà cho biết đàm phán giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân đã có tiến bộ, nhưng hai bên “vẫn còn cách xa trong một số vấn đề”.

