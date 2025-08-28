Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2915/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các quy định liên quan đến quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo…

Quyết định này, có hiệu lực từ ngày 15/9/2025, được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng hơn, giảm bớt gánh nặng hành chính và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của Quyết định này là việc bãi bỏ thủ tục công bố thông tin liên quan đến quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, thủ tục yêu cầu công bố các thông tin về việc thành lập, tăng giảm vốn, gia hạn hoạt động, thanh lý và giải thể quỹ tại Bộ Tài chính đã được bãi bỏ.

Việc bãi bỏ thủ tục này được đánh giá là một bước đi hợp lý, giúp loại bỏ khâu trung gian, giảm thiểu sự trùng lặp và tiết kiệm thời gian, chi phí cho các công ty quản lý quỹ. Thay vào đó, trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các thông báo này sẽ được tập trung tại một đầu mối duy nhất là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Cơ quan này sau khi xử lý hồ sơ sẽ có trách nhiệm gửi thông tin về Bộ Tài chính để theo dõi, đảm bảo sự đồng bộ trong quản lý nhà nước mà không tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Song song với việc bãi bỏ thủ tục cấp trung ương, Quyết định 2915/QĐ-BTC cũng công bố danh mục 5 thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung, bao gồm: Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ; Thông báo gia hạn thời gian hoạt động của quỹ; Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ; Thông báo chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư.

Các sửa đổi này chủ yếu tập trung vào việc cập nhật các biểu mẫu, làm rõ quy trình và thành phần hồ sơ theo quy định mới tại Nghị định số 210/2025/NĐ-CP.

Đáng chú ý, trình tự thực hiện các thủ tục đã được chuẩn hóa, cho phép các công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ bằng hai hình thức, trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, hoặc trực tuyến qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc áp dụng hình thức trực tuyến là một bước tiến quan trọng, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số, giúp quá trình thực hiện thủ tục trở nên minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Thời hạn giải quyết cho tất cả các thủ tục trên được ấn định thống nhất là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và hướng dẫn cụ thể các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Các thay đổi trong Quyết định 2915/QĐ-BTC được ban hành trên cơ sở pháp lý là Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng với Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 210/2025/NĐ-CP.

Việc đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không chỉ có ý nghĩa về mặt hành chính. Nó còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích các nhà đầu tư mạo hiểm rót vốn vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng.