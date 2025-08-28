KienlongBank triển khai thành công chuẩn tin điện quốc tế ISO20022
Khánh Huyền
28/08/2025, 14:22
Hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam, thời gian qua KienlongBank đã không ngừng đẩy mạnh đầu tư, tối ưu hạ tầng công nghệ và phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại.
Sau cột mốc chuyển đổi thành công hệ thống Core Banking vào năm 2023, KienlongBank tiếp tục ghi dấu ấn quan trọng khi chính thức triển khai thành công việc xử lý tự động các giao dịch thanh toán đi và đến theo chuẩn tin điện quốc tế ISO20022 của Tổ chức SWIFT.
ISO20022 được đánh giá là “ngôn ngữ chung” của ngành tài chính, cho phép đính kèm nhiều thông tin chi tiết về giao dịch, giúp gia tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền và đáp ứng tốt hơn các quy định pháp luật. Chuẩn mới cũng giúp ngân hàng xử lý giao dịch nhanh hơn, chính xác hơn, giảm thiểu sai sót, đồng thời cung cấp dữ liệu báo cáo chi tiết, đa chiều.
Với việc triển khai thành công trước thời hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước (9/2025) và SWIFT (11/2025), KienlongBank trở thành một trong những ngân hàng TMCP tại Việt Nam hoàn tất chuyển đổi. Không chỉ đáp ứng lộ trình chuyển đổi bắt buộc, với tinh thần tự chủ công nghệ lõi, KienlongBank đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai thành công giải pháp xử lý điện SWIFT MX theo chuẩn ISO20022.
Với MX, các điện thanh toán được tạo trực tiếp từ hệ thống Core Banking của Ngân hàng mà hoàn toàn không sử dụng tính năng chuyển đổi (convert) điện của SWIFT trong khi vẫn đảm bảo tính tương thích trọn vẹn với hệ thống tài chính quốc tế. Việc khởi tạo điện ngay từ Core Banking giúp KienlongBank đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu, rút ngắn quy trình xử lý và giảm thiểu rủi ro sai lệch trong quá trình chuyển đổi định dạng.
Bên cạnh đó, vì các giao dịch sẽ được kèm theo nhiều trường thông tin chi tiết hơn nên giúp tăng tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc, qua đó hỗ trợ mạnh mẽ công tác quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền và tuân thủ pháp luật.
Đây cũng là nền tảng để Ngân hàng chủ động tùy chỉnh, mở rộng tính năng theo nhu cầu thực tiễn, thay vì bị giới hạn bởi công cụ chuẩn hóa sẵn có. Nhờ đó, KienlongBank không chỉ tối ưu chi phí vận hành mà còn nâng cao tốc độ, độ chính xác và khả năng đáp ứng linh hoạt, tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét so với nhiều ngân hàng khác trên thị trường.
Hiện tại, tỷ lệ tin điện đạt mức chuyển – nhận hoàn toàn bằng giải pháp MX với vai trò khởi tạo thanh toán tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, chỉ vào khoảng 28.9% tính đến tháng 6/2025. Thành tựu này không chỉ đưa KienlongBank trở thành một trong số mười ngân hàng tại Việt Nam tiên phong thực hiện chuyển và nhận hoàn toàn bằng MX, mà còn giúp Ngân hàng tạo dựng lợi thế cạnh tranh và uy tín trong hội nhập tài chính toàn cầu.
Năm 2025 là thời điểm chuyển mình sang giai đoạn mới và đồng thời cũng là thời điểm chào mừng sinh nhật 30 năm (1995-2025) của KienlongBank. Với cột mốc triển khai thành công chuẩn tin điện quốc tế ISO20022, KienlongBank tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ, tinh thần tự chủ và định hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ.
Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong hành trình hiện đại hóa, mà còn là nền tảng để ngân hàng hiện thực hóa chiến lược giai đoạn 2025–2030: Từ “làm số” sang “làm thông minh”, từ “số hóa trải nghiệm” sang “cá nhân hóa trải nghiệm”, đồng thời gắn kết trách nhiệm xã hội trong từng quyết định kinh doanh.
