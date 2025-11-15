Kim Cương Jemmia: Biểu tượng hội nhập của doanh nghiệp Việt

Được DMCC và Chủ tịch Ahmed Bin Sulayem vinh danh, kim cương Jemmia trở thành biểu tượng cho năng lực hội nhập của doanh nghiệp Việt. Biểu tượng đồng vàng danh dự không chỉ là phần thưởng danh giá, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, gắn kết văn hóa và uy tín Việt trong thương mại quốc tế.

Trong không khí trang trọng của sự kiện “Made For Trade Live - Set Up in Dubai” diễn ra tại Hà Nội ngày 30/10/2025, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành DMCC - Ahmed Bin Sulayem, người được mệnh danh là “Vua kim cương” của Dubai, đã trao Biểu tượng Đồng vàng danh dự cho kim cương Jemmia - thương hiệu kim cương Việt chuẩn quốc tế, vì những đóng góp nổi bật trong chuỗi chương trình hợp tác song phương Việt Nam - Dubai.

Câu chuyện của kim cương Jemmia khởi đầu từ một lời hứa táo bạo: “Đưa thương hiệu kim cương Việt đến với trung tâm hàng hóa lớn nhất Trung Đông - Dubai.” Hai năm trước, khi doanh nhân trẻ Võ Thái Lâm, Cố vấn Hội đồng Quản trị kim cương Jemmia, chia sẻ cùng cộng đồng #10xValue về giấc mơ “Go Global”, ít ai nghĩ rằng hành trình ấy sẽ đưa kim cương Jemmia đến vị thế ngày hôm nay.

Từ lời hứa ấy, một hành trình đầy bản lĩnh được mở ra. Tháng 6/2024, kim cương Jemmia đón tiếp ông Ahmed Bin Sulayem tại Việt Nam trong một buổi thưởng trà cùng nghệ nhân Hoàng Anh Sướng, nơi văn hóa Việt được kể qua hương trà, âm nhạc và câu chuyện về “minh bạch và sáng tạo” - hai giá trị nền tảng của kim cương Jemmia.

Tháng 9/2024, kim cương Jemmia tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Abu Dhabi, ra mắt các bộ sưu tập di sản như “Hoa Sen” và “Vũ Khúc Thiên Phượng”, kết nối văn hóa cung đình Huế với tinh hoa chế tác hiện đại.

Tháng 11/2024, kim cương Jemmia trở thành thương hiệu Việt đầu tiên góp mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Kim cương tại Dubai, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cùng những nhà kim cương hàng đầu như De Beers, Stargems Group, Rapaport...

Đến tháng 6/2025, kim cương Jemmia chính thức trở thành thành viên của DMCC và Dubai Diamond Exchange (DDE) - Sàn giao dịch kim cương Dubai. Bước đi này khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

KHOẢNH KHẮC DANH DỰ TẠI HÀ NỘI - CẦU NỐI VIỆT NAM VÀ DUBAI

Ngày 28/10/2025, tại sự kiện “Made For Trade Live” ở TP.HCM, kim cương Jemmia đồng hành cùng DMCC trong vai trò đối tác chiến lược, thu hút hơn 200 doanh nhân, nhà đầu tư quốc tế và đại diện các ngành như kim cương, trà, cà phê, Crypto và AI, thể hiện khát vọng hội nhập của doanh nghiệp Việt. Tiếp đó là hội đàm kinh tế có sự hiện diện của ông Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng hơn 300 khách mời từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế và cơ quan truyền thông vào ngày 30/10/2025 tại Hà Nội.

Trong bữa tối thân mật tại nhà Đại sứ Bader Almatrooshi của UAE tại Việt Nam, ông Ahmed chia sẻ Thủ đô Hà Nội là điểm cuối cùng của chuỗi chương trình roadshow Made For Trade Live in Vietnam 2025 như một sự trân trọng đặc biệt mà ông dành tặng cho Việt Nam. Với mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại giữa UAE và Đông Nam Á, ông nhấn mạnh: Cách Dubai và DMCC giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng toàn cầu là thông qua cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới, hệ sinh thái chuyên biệt và nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu.

GIỮ BẢN SẮC VIỆT - VƯƠN CHUẨN QUỐC TẾ

Điều khiến kim cương Jemmia được vinh danh không chỉ nằm ở doanh số hay công nghệ, mà còn ở tinh thần dám nghĩ lớn và dám hành động khác biệt. Thương hiệu kiên định xây dựng chuỗi giá trị khép kín, minh bạch nguồn gốc kim cương và lan tỏa giá trị Việt. Nỗ lực đó mang lại cho kim cương Jemmia sự tin tưởng của khách hàng, đối tác quốc tế, đồng thời khẳng định hình ảnh một doanh nghiệp bản lĩnh, sáng tạo nhưng vẫn gìn giữ bản sắc riêng của người Việt trong kỷ nguyên hội nhập.

Khoảnh khắc kim cương Jemmia nhận biểu trưng đồng vàng từ Chủ tịch DMCC - Ahmed Bin Sulayem không chỉ là vinh dự của một thương hiệu, mà còn là biểu tượng cho khát vọng, bản lĩnh và ý chí của thế hệ doanh nhân trẻ Việt. Đó cũng là cột mốc khởi đầu cho hành trình mới của cộng đồng doanh nghiệp trẻ Việt Nam - những người đang sẵn sàng vươn ra thế giới bằng chính nội lực và khát vọng Việt.