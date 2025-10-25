Kinh doanh có trách nhiệm: Chìa khóa giúp Đà Nẵng phát triển bền vững

Đà Nẵng-thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ, “kinh doanh có trách nhiệm” không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng bền vững và thịnh vượng.

Ngày 24/10, tại Cung Hội nghị quốc tế, Furama Resort Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên (VCCI miền Trung - Tây Nguyên) và Tổ chức Catalyste+, Canada tổ chức hội thảo quốc tế “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu” thu hút gần 200 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Hội thảo là diễn đàn chuyên sâu để chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam thích ứng với xu hướng phát triển bền vững của nền kinh tế toàn cầu.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Kinh doanh có trách nhiệm” không còn là khái niệm mang tính hình thức, mà là tiêu chí sống còn của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa. Và phát triển bền vững phải gắn liền với việc tuân thủ pháp luật, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, tiết kiệm năng lượng, tạo việc làm xanh và góp phần bảo đảm tương lai cho thế hệ sau.

Theo ông Bình, chỉ số phát triển của doanh nghiệp ngày nay không thể chỉ được đo bằng doanh thu, mà phải tính đến giá trị xã hội và khả năng thích ứng với môi trường đang thay đổi.

Tại hội thảo, với góc nhìn toàn diện về kinh tế xanh và thực hành kinh doanh có trách nhiệm, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo và cho rằng trong tiến trình hội nhập, việc doanh nghiệp chủ động chuyển đổi theo hướng xanh, tuân thủ chuẩn mực quốc tế về môi trường và xã hội không chỉ thể hiện đạo đức kinh doanh mà còn là lợi thế cạnh tranh.

"Đà Nẵng đang trong quá trình xây dựng Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, vì vậy thành phố rất cần một cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm, năng động và sáng tạo - những yếu tố tạo nền tảng cho phát triển bền vững", bà Thi cho biết.

Theo thống kê của VCCI, tại Đà Nẵng, tỷ lệ doanh nghiệp quan tâm đến xanh hóa sản xuất, kinh doanh đang gia tăng. Cụ thể, 61% doanh nghiệp cho biết được cơ quan nhà nước hướng dẫn về quy định pháp luật bảo vệ môi trường; 82% đồng tình với việc ưu tiên mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp xanh; và 78% tin rằng các cơ quan nhà nước sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm thân thiện môi trường…

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (Đà Nẵng), khẳng định: “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm không chỉ là nghĩa vụ mà còn là giá trị văn hóa cốt lõi mà Hòa Thọ kiên định theo đuổi. Hòa Thọ chú trọng đầu tư vào sản xuất xanh - sạch - tuần hoàn, coi bảo vệ môi trường là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2020 - 2024, Hòa Thọ đã giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ từ 33,7 triệu kWh xuống 32,5 triệu kWh, lượng than từ 21,5 tấn xuống 6 tấn, và củi từ 15.000 tấn xuống 9.000 tấn. Trong năm 2025, doanh nghiệp dự kiến hoàn thành dự án điện mặt trời áp mái công suất 5.500 kWp. Mục tiêu dài hạn là giảm 2% phát thải khí nhà kính trên mỗi đơn vị sản phẩm trong giai đoạn 2023 - 2028, đồng thời đẩy mạnh tái sử dụng nước thải và vật liệu thân thiện môi trường.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho biết với định hướng trở thành trung tâm kinh tế xanh và bền vững của cả nước, thành phố đã và đang nỗ lực thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Thành phố Đà Nẵng không chỉ là một điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ môi trường đầu tư minh bạch và năng động, mà còn nhờ vào sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Các đại biểu tahm dự hội thảo.

Sở Công Thương Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhà máy thông minh, áp dụng sản xuất sạch hơn, và đổi mới công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Những nỗ lực này đã giúp nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng chuyển đổi mô hình sản xuất – kinh doanh theo hướng xanh và tuần hoàn.

Tuy nhiên, theo bà Trâm, việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc thiếu nguồn lực, thông tin và công cụ đánh giá mức độ thực hành trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) là những thách thức lớn. Trong khi đó, yêu cầu từ thị trường quốc tế ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận xanh và giảm phát thải carbon.

Để vượt qua những thách thức này, chính quyền Đà Nẵng đang tiếp tục cải cách hành chính, số hóa thủ tục và xây dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ xanh và đổi mới sáng tạo.

Hội thảo diễn ra với 3 phiên làm việc, trong phiên đầu tiên, các chuyên gia quốc tế và trong nước đã chia sẻ bức tranh tổng quan về xu hướng phát triển kinh tế xanh trên thế giới cùng những chính sách và khung chiến lược của Việt Nam. Đáng chú ý, Tiến sỹ Wayne Fernad St. Amour, cố vấn Tổ chức Catalyste+, Canada, trình bày tham luận về vai trò của doanh nghiệp trong việc định hình mô hình phát triển xanh.