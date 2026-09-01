Kinh tế Ấn Độ bất ngờ tăng trưởng mạnh hơn dự báo

Quý 2/2026, kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mạnh hơn dự báo bất chấp giá năng lượng tăng cao và hoạt động thương mại toàn cầu gián đoạn do chiến tranh tại Trung Đông...

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Kết quả này cho thấy kinh tế Ấn Độ vẫn tăng trưởng vững vàng, đồng thời làm tăng khả năng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) phải nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Trong quý, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo trung vị 7,3% trong cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg và dự báo 7% của RBI.

Tuy nhiên, tốc độ này vẫn thấp hơn mức 8,6% của quý trước, sau khi số liệu quý đó được điều chỉnh tăng từ 7,8%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong chuỗi dữ liệu hiện hành của Ấn Độ, lấy năm tài khóa 2022-2023 làm năm gốc.

Thủ tướng Narendra Modi gọi kết quả trên là một “thành tựu phi thường”, cho rằng Ấn Độ vẫn duy trì được tăng trưởng mạnh bất chấp cú sốc giá dầu, gián đoạn chuỗi cung ứng và những bất ổn trên toàn cầu.

Diễn biến tích cực trên nhiều lĩnh vực cũng củng cố thông điệp gần đây của Chính phủ Ấn Độ với các nhà đầu tư quốc tế rằng nền kinh tế có khả năng chống chịu trước những tác động từ cuộc chiến tại Iran.

TIÊU DÙNG, SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ CÙNG TĂNG MẠNH

Theo các nhà kinh tế, tăng trưởng trong quý vừa qua của Ấn Độ được hỗ trợ bởi tiêu dùng nội địa, chi tiêu và đầu tư của chính phủ cũng như hoạt động xuất khẩu tích cực.

“Tốc độ tăng trưởng kinh tế đã vượt dự báo 7,5% của chúng tôi nhờ tiêu dùng trong nước khả quan, sự hỗ trợ liên tục từ chi tiêu và đầu tư của chính phủ cùng kết quả xuất khẩu tích cực”, bà Sakshi Gupta, chuyên gia kinh tế trưởng tại HDFC Bank, nhận xét với tờ báo Financial Times.

Tiêu dùng tư nhân, lĩnh vực chiếm gần 60% nền kinh tế Ấn Độ, tăng 7,1%, so với mức tăng 6,8% của quý trước.

Mùa lễ hội sắp tới, với cao điểm là lễ Diwali, sẽ là phép thử tiếp theo đối với nhu cầu nội địa nước này. Chi tiêu của người tiêu dùng được xem là yếu tố then chốt giúp duy trì đà tăng trưởng của quốc gia đông dân nhất thế giới trong những tháng tới.

Hoạt động đầu tư cũng tăng tốc rõ rệt. Tổng vốn đầu tư cố định, chỉ số phản ánh đầu tư vào máy móc, nhà xưởng và cơ sở hạ tầng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, gấp hơn hai lần mức tăng 5,8% của quý trước.

Lĩnh vực sản xuất tăng trưởng 9,2%, cao hơn mức tăng 8,3% của quý trước, với các ngành chủ chốt như ô tô, điện tử, điện thoại di động và hóa chất. Dịch vụ tài chính cũng tăng 12,1%, nhanh hơn mức tăng 8,8% trước đó.

Bà Madhavi Arora, chuyên gia kinh tế trưởng tại Emkay Global Financial Services, cho rằng số liệu GDP đã xác nhận đà phục hồi theo chu kỳ của kinh tế Ấn Độ, vốn xuất hiện từ đầu năm và chủ yếu được thúc đẩy bởi tiêu dùng.

“Tiêu dùng vẫn duy trì vững vàng bất chấp chi phí dầu mỏ, phân bón và các nguyên liệu khác từ Trung Đông tăng cao”, bà Arora nhận định.

CÚ SỐC DẦU MỎ ĐẨY LẠM PHÁT LÊN CAO

Ấn Độ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz vì nhập khẩu đáp ứng gần 90% nhu cầu dầu thô của nước này. Trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến tại Iran vào cuối tháng 2, hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Trung Đông.

Sau khi giá dầu tăng vọt vì chiến tranh, Ấn Độ buộc phải tìm kiếm các nguồn cung năng lượng khác. Lượng dầu Nga mà Ấn Độ mua vào đã lên mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây, trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa do Washington và Tehran chưa đạt được thỏa thuận hòa bình.

Chính phủ Ấn Độ ban đầu không muốn tăng giá nhiên liệu trong nước nhằm bảo vệ người dân khỏi tác động trực tiếp của cú sốc dầu mỏ. Tuy nhiên, chi phí năng lượng cao hơn cuối cùng vẫn được chuyển sang người tiêu dùng.

Lạm phát của Ấn Độ tăng lên 4,45% trong tháng 7, mức cao nhất trong 19 tháng và vượt mục tiêu 4% của RBI, dù vẫn nằm trong biên độ cho phép từ 2% đến 6%.

Giá dầu cao hơn không chỉ làm gia tăng áp lực lạm phát mà còn có nguy cơ thu hẹp khả năng chi tiêu của các hộ gia đình và làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tăng trưởng mạnh hơn dự báo, kết hợp với lạm phát đi lên, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng RBI sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay.

Tại cuộc họp tháng 8, RBI giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25%. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng. Ủy ban Chính sách tiền tệ của RBI sẽ họp từ ngày 5 đến 7/10 để xem xét chính sách lãi suất.

“Tăng trưởng vững chắc và lạm phát ở mức cao có thể khiến RBI nâng lãi suất tổng cộng 0,5 điểm phần trăm trong nửa cuối năm tài khóa 2026. Lãi suất thực, tức lãi suất sau khi điều chỉnh theo lạm phát, đang giảm cũng củng cố lý do cần thắt chặt chính sách tiền tệ”, bà Upasna Bhardwaj, chuyên gia kinh tế trưởng tại Kotak Mahindra Bank, nhận định với Bloomberg.

Bloomberg Economics tiếp tục dự báo RBI sẽ bắt đầu một chu kỳ thắt chặt ở mức vừa phải từ tháng 12, khi kết quả tăng trưởng tốt hơn dự kiến có thể khiến ngân hàng trung ương dành nhiều sự chú ý hơn cho việc kiểm soát nguy cơ lạm phát.

Tuy nhiên, Cố vấn kinh tế trưởng của Chính phủ Ấn Độ V. Anantha Nageswaran đưa ra quan điểm thận trọng hơn. Ông cho rằng lạm phát vẫn “được kiểm soát tốt” và nằm trong biên độ mục tiêu của ngân hàng trung ương. RBI đang theo dõi liệu giá năng lượng tăng có lan rộng sang các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác hay không trước khi quyết định hành động.

Thị trường trái phiếu tiếp tục giảm sau khi số liệu GDP được công bố. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ Ấn Độ hạn 10 năm tăng 0,04 điểm phần trăm lên 6,95%.

Kết quả quý vừa qua có thể khiến RBI nâng dự báo tăng trưởng cho cả năm tài khóa hiện tại, bắt đầu từ tháng 4/2026. RBI trước đó dự báo kinh tế Ấn Độ tăng 6,7%, thấp hơn mức 7,9% của năm trước, do những tác động có độ trễ từ cuộc chiến với Iran.

Dù tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Ấn Độ vẫn phải đối mặt với thách thức lớn trong dài hạn. Các nhà phân tích cho rằng nước này cần duy trì tốc độ tăng trưởng trên 8% mỗi năm để tạo đủ việc làm cho 1,4 tỷ dân.

Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ ước tính nền kinh tế phải tăng trưởng trung bình 9,25% mỗi năm mới có thể hoàn thành mục tiêu trở thành một nền kinh tế phát triển vào năm 2047 của Thủ tướng Modi.

Tăng trưởng yếu tại một số bộ phận của ngành sản xuất, chi tiêu còn dè dặt của khu vực tư nhân và khó khăn trong việc tạo việc làm tiếp tục làm dấy lên lo ngại về khả năng hiện thực hóa những mục tiêu đầy tham vọng này.