Kinh tế châu Âu phục hồi mạnh, tăng hơn 13% trong quý 2

Các nền kinh tế ở châu Âu tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong quý 2, khi niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp có sự cải thiện mạnh mẽ nhờ các biện pháp hạn chế chống Covid-19 được nới lỏng.

Số liệu do cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 30/7 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của các nền kinh tế thành viên tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,9% so với quý trước.

Kinh tế 19 nước sử dụng đồng Euro (Eurozone) thậm chí khởi sắc mạnh hơn, đạt mức tăng tương ứng 13,7% và 2% - vượt xa mức dự báo tăng 1,5% mà các chuyên gia kinh tế được hãng tin Reuters khảo sát đưa ra trước đó.

Không giống như Mỹ - nền kinh tế vào hôm 29/7 báo cáo mức tăng trưởng hàng năm 6,5% trong quý 2 – GDP của châu Âu chưa phục hồi được về mức trước đại dịch. Dù vậy, các chuyên gia kinh tế thuộc Berenberg Bank cho rằng kinh tế châu Âu sẽ đạt tới cột mốc quan trọng này trước cuối năm.

Lạm phát trong khu vực Eurozone cũng tăng mạnh, có khả năng lên 2,2% trong tháng 7 – theo giới chức thống kê EU. Mức lạm phát như vậy cao hơn mục tiêu lạm phát 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra. Những nhóm mặt hàng gây áp lực lạm phát lớn nhất bao gồm năng lượng (tăng 14% trong tháng 7) và thực phẩm (tăng 1,6%).

“Việc mở cửa trở lại những cửa hiệu không thiết yếu đã đẩy doanh thu bán lẻ tăng về gần mức trước đại dịch. Ngoài ra còn có những dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp có kế hoạch tăng đầu tư – một tín hiệu tốt cho tăng trưởng tiếp diễn”, ông Tej Parikh, Giám đốc phụ trách nghiên cứu kinh tế của Fitch Ratings nhận định với trang CNN Business. “Đà tăng trưởng kinh tế nhờ mở cửa trở lại được đẩy nhanh khi bước sang quý 3, nhưng số ca nhiễm Covid-19 mới ở Eurozone do biến chủng Delta có thể đặt ra rủi ro”.

Những số liệu kinh tế gần đây của châu Âu đều cho thấy một triển vọng hứa hẹn.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) mà IHS Markit công bố vào tuần trước cho thấy hoạt động doanh nghiệp tại các nước sử dụng đồng Euro trong tháng 7 tăng mạnh nhất 21 năm. Hoạt động của ngành dịch vụ bùng nổ khi người dân tranh thủ hạn chế nới lỏng để tăng chi tiêu vào các dịch vụ mà lâu nay họ không được sử dụng. Tuy nhiên, những vấn đề về chuỗi cung ứng khiến sản lượng của ngành sản xuất bị hạn chế.

Những xu hướng này đã được thể hiện rõ nét trong quý 2, khi GDP của Đức – nền kinh tế có mức độ phụ thuộc cao vào xuất khẩu – tăng yếu hơn dự báo, nhưng những nền kinh tế mạnh về du lịch như Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lại tăng mạnh hơn kỳ vọng.

“Nều kinh tế Eurozone đang tận hưởng sự khởi sắc trong mùa hè, khi các hạn chế chống virus tiếp tục được nới lỏng trong tháng 7”, chuyên gia kinh tế trưởng Chris Williamson của IHS Markit nhận định. “Đặc biệt, ngành dịch vụ đang tận hưởng sự tự do, thoát khỏi các biện pháp hạn chế Covid và dựa vào tỷ lệ tiêm chủng tăng lên. Hưởng lợi nhiều nhất là những doanh nghiệp liên quan đến khách sạn, du lịch-lữ hành”.

Tuy nhiên, sự lây lan của biến chủng Delta vẫn đang là một mối lo của châu Âu, nhất là những nền kinh tế có mức độ phụ thuộc lớn vào du lịch.

“Cho đến nay, các chỉ số kinh tế cho thấy sự lây lan của biến chủng Delta mới có ảnh hưởng rất hạn chế đến các hoạt động kinh tế, nhưng dữ liệu về niềm tin bắt đầu phát đi dấu hiệu cho thấy lo lắng gia tăng về mặt y tế”, một nghiên cứu của Oxford Economics nhận định.