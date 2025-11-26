Kinh tế Huế “lên hạng”: Tăng trưởng vượt kỳ vọng, lần đầu vào top 10

Kinh tế Huế đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên lọt vào top 10 cả nước về tăng trưởng GRDP. Đây là một thành tựu đáng chú ý, phản ánh sự chuyển mình tích cực của thành phố trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức...

Chiều 24/11, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì cuộc họp đánh giá nguồn lực tăng trưởng giai đoạn 2025 – 2030 và triển khai Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặc thù.

TĂNG TRƯỞNG CAO KỶ LỤC, CỦNG CỐ NỀN TẢNG KINH TẾ MỚI

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành báo cáo GRDP 9 tháng đầu năm 2025 ước tăng 9,06%, cao hơn nhiều so với mức 7,34% cùng kỳ. Tăng trưởng các quý đều duy trì ổn định: Quý I tăng 9,58%, Quý II tăng 9,23%, Quý III tăng 8,4%; vượt mức bình quân chung cả nước 7,84%. Thành phố Huế lần đầu tiên lọt tốp 10 tỉnh, thành có tăng trưởng cao nhất toàn quốc và đứng đầu 05 tỉnh, thành Vùng Bắc Trung bộ.

Trong cơ cấu kinh tế, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng mạnh 13,46%, tiếp tục là động lực nổi bật; khu vực dịch vụ tăng 8,43%; nông, lâm, thủy sản tăng 1,31%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,07%. Dự kiến cả năm 2025, GRDP thành phố tăng từ 10% trở lên, trong đó công nghiệp – xây dựng dự kiến tăng 14–14,5%, đóng góp khoảng 4,7 điểm %, dịch vụ tăng 9–9,5%, đóng góp khoảng 4,5 điểm %.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành báo cáo tại cuộc họp

Đánh giá cả giai đoạn 2021 – 2025, GRDP thành phố tăng trung bình 7,54%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Các lĩnh vực đều duy trì đà tăng: dịch vụ tăng 7,8–8,3%, công nghiệp – xây dựng tăng 8–8,5%, nông lâm thủy sản tăng 2,5–3%, thuế sản phẩm tăng 7%.

Theo Sở Tài chính, sau 4 năm triển khai cơ chế đặc thù, thành phố Huế đã tăng cường được nguồn thu ngân sách, từng bước cân đối thu – chi, giảm gánh nặng hỗ trợ từ Trung ương, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và các dự án trùng tu di sản. Các cơ chế này đã góp phần hình thành và phát huy vai trò của 4 trung tâm mũi nhọn: văn hóa – du lịch đặc sắc, khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục – đào tạo chất lượng cao.

KỲ VỌNG BỨT PHÁ GIAI ĐOẠN 2026–2030 VỚI CÁC ĐỘNG LỰC MỚI

Nhìn về giai đoạn 2026–2030, thành phố Huế định hướng tập trung hoàn thiện thể chế, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công và thúc đẩy các dự án trọng điểm như Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, Khu thương mại tự do Chân Mây – Lăng Cô. Thành phố xác định kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và kinh tế số là ba động lực tăng trưởng chủ đạo. Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% quy mô GRDP.

Trong thảo luận, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp mở rộng đơn hàng, tháo gỡ vướng mắc thủ tục đất đai, đầu tư và giải phóng mặt bằng đối với lĩnh vực xây dựng. Đối với dịch vụ và du lịch, các ý kiến thống nhất rằng cần nâng cấp mạnh mẽ môi trường du lịch, gia tăng sức hút các sản phẩm dịch vụ để củng cố đà tăng trưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn thống nhất với kịch bản tăng trưởng và yêu cầu các đơn vị bám sát thực tiễn, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Ông giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai hằng tuần, hằng tháng để đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2025. Đồng thời, 4 Tổ công tác giám sát dự án tiếp tục được phát huy nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách và các dự án tái định cư, nghĩa trang phục vụ thi công đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án, nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả”. Đây sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị trong toàn nhiệm kỳ.

Liên quan cơ chế đặc thù, thành phố đang phối hợp với Trung ương xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW. Một số cơ chế hiện hành chưa khai thác tối đa nguồn lực, do đó thành phố đề xuất hoàn thiện chính sách đột phá hơn, tập trung vào 4 trung tâm kinh tế – xã hội trọng điểm và các lĩnh vực đặc thù của đô thị di sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đóng góp ý kiến, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đúng tiến độ, đồng thời nghiên cứu đề xuất mới nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và khai thác hiệu quả tiềm năng của Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.