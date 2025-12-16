TP. Hồ Chí Minh phát huy Nghị quyết 98 để tạo nền tảng tăng trưởng 2 con số

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 16/12/2025
Thanh Thủy
16/12/2025, 10:41
Trong kịch bản thuận lợi, TP. Hồ Chí Minh có thể đạt tăng trưởng 10,5 - 11% năm 2026 nếu tận dụng hiệu quả cơ chế, chính sách từ Nghị quyết 98 và thúc đẩy dòng vốn từ các dự án trọng điểm…
Chiều 15/12, kết luận Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (mở rộng), Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định hội nghị thống nhất ghi nhận những kết quả rất tích cực trong năm 2025, nổi bật là việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu khá hiệu quả.
Đồng thời, Bí Thư Thành ủy Thành phố nhấn mạnh từ ngày 1/7/2025, TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển với quy mô và tiềm năng lớn hơn, nhưng nhiệm vụ cũng nặng nề hơn. Thành phố đã thể hiện tinh thần nỗ lực, quyết tâm, từng bước định hình hướng phát triển trong một chỉnh thể mới, phù hợp với yêu cầu giai đoạn tiếp theo.
Phân tích Nghị quyết 98 (sửa đổi, bổ sung) với nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng, Bí thư Thành ủy cho rằng đây là “điều kiện bằng kim cương” để TP. Hồ Chí Minh bứt phá trong thời gian tới. Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh có hai nhiệm vụ lớn.
Thứ nhất, giữ bình yên và giải quyết các tồn tại kéo dài, trọng tâm là ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm không khí, ma túy, đồng thời tháo gỡ các dự án tồn đọng, nhất là nhà ở của người dân chưa được cấp sổ đỏ.
Thứ hai, xây dựng TP. Hồ Chí Minh phát triển xứng đáng vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước, đồng thời phát huy vai trò trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.
Để đạt mục tiêu, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cán bộ, cơ quan, địa phương cần có tâm thế mới - dũng cảm, linh hoạt, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc.
Bí Thư Thành ủy nhấn mạnh cần tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng điểm. Cụ thể: xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 98; đề xuất cơ chế đặc biệt và kiến nghị Trung ương tháo gỡ khó khăn; tháo gỡ điểm nghẽn các dự án trọng điểm, phân công rõ người, theo sát tiến độ; rà soát, thống kê, số hóa tài sản nhà, đất công, công khai để giám sát và ưu tiên đất cho giáo dục, y tế, cây xanh.
Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh cần hoàn thành quy hoạch chung trong năm 2026, điều chỉnh hợp lý quy hoạch hiện hữu để tránh xung đột; nghiên cứu giải pháp di dời, giãn dân từ trung tâm ra các khu vực phụ cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, trước mắt di dời một số trường đại học, bệnh viện. Sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đội hình sau sắp xếp phải mạnh hơn, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thực chất.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng, phối hợp nhịp nhàng với ngành điện, tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo; nghiên cứu cơ chế thưởng ngân sách cho địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng; xây dựng chỉ tiêu phát triển cây xanh, nâng chất lượng sống, giảm ô nhiễm.
Người dân phải thấy cuộc sống tốt hơn, doanh nghiệp coi TP. Hồ Chí Minh là môi trường đầu tư thuận lợi, đáng gắn bó và sinh lời”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh gửi gắm 3 nguyên tắc hành động: “Việc gì khó không né, việc gì mới không chờ, việc gì liên quan lẫn nhau không đùn đẩy”. Nếu cán bộ thực hiện tốt, TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án và công việc đầu tiên, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Tại hội nghị, nhận định bối cảnh thế giới và trong nước tiếp tục tác động đến tăng trưởng, TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP .Hồ Chí Minh cho biết Viện đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng của Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.
Theo đó, có 3 kịch bản tăng trưởng năm 2026. Trong đó, kịch bản thuận lợi nhất là nếu TP. Hồ Chí Minh tận dụng tốt cơ chế, chính sách từ Nghị quyết 98 (sửa đổi, bổ sung) cho các dự án cụ thể, thúc đẩy dòng vốn từ dự án trọng điểm mà các nhà đầu tư chiến lược tham gia (từ 10 tỷ USD/dự án) thì TP. Hồ Chí Minh có thể tăng trưởng từ 10,5% - 11%.
Theo TS. Trương Minh Huy Vũ, nếu các “điểm nghẽn” của giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dự án tồn đọng chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án giao thông và Metro. Đồng thời, việc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh thu hút dòng tiền và dòng vốn mới được kích hoạt, tạo dư địa để Thành phố đạt kịch bản tăng trưởng vượt 10,5% - 11% là khả thi.
Để đạt mục tiêu này, Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh đề xuất, Thành phố tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, nhất là liên quan đến các dự án.
Cùng với đó, hình thành và duy trì các “đội đặc nhiệm” về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số nhằm hỗ trợ địa phương ở các khâu triển khai đầu tư công và làm việc với nhà đầu tư chiến lược.
“Thành phố cần có cơ chế làm việc linh hoạt, trực tiếp để đồng kiến tạo, cùng làm việc, cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro với các nhà đầu tư chiến lược”, TS. Trương Minh Huy Vũ nhận định.
Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12/2025 của UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành, trong 11 tháng đầu năm, các chỉ số kinh tế - xã hội chủ yếu duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 15,4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 4,2%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 13,9%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,3%; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tăng mạnh 24,24% về vốn.
Điểm sáng nổi bật nhất là thu ngân sách nhà nước đã về đích sớm, đạt 105,7% dự toán Trung ương giao. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế 11 tháng năm 2025 ước đạt 709.915 tỷ đồng, đạt 105,7% dự toán Trung ương giao, vượt 1,8% dự toán HĐND Thành phố giao và tăng 15,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo và là điểm sáng tăng trưởng với 507.197 tỷ đồng, đạt 106,7% dự toán Thành phố và tăng 23% so cùng kỳ, với 16/18 khoản thu đạt và vượt tiến độ.
