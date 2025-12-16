Tập trung thi công đường cất hạ cánh, Cảng hàng không Quảng Trị chạy đua tiến độ

Giá vàng trong nước và thế giới
Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ đường cất hạ cánh và các hạng mục trọng điểm...
Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị, với mục tiêu tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương. Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2021, dự án này bao gồm hai thành phần chính: giải phóng mặt bằng và xây dựng cảng hàng không.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, hiện tại, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ ở cả hai mảng này, với nhiều hạng mục quan trọng đã và đang được triển khai.
Về phần giải phóng mặt bằng, tổng diện tích cần giải phóng là 265,3ha, trong đó khu vực Gio Linh chiếm 103,2ha và xã Cửa Việt chiếm 162,17ha. Đến nay, các địa phương và đơn vị liên quan đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 245,26ha, đồng thời cho doanh nghiệp dự án thuê 239,46ha đất để triển khai thi công. Tuy nhiên, vẫn còn 20,01ha nằm trên địa bàn xã Cửa Việt chưa được giải phóng, chủ yếu liên quan đến khu dân cư, lăng mộ và hai trường học. Đây là khu vực khó khăn, cần thêm thời gian để vận động, hỗ trợ người dân và sắp xếp các công trình công cộng bị ảnh hưởng.
Đối với phần xây dựng cảng hàng không, toàn bộ thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật đã được hoàn thành. Một số hạng mục quan trọng phục vụ thi công như sân đỗ máy bay, các tuyến đường công vụ, trạm trộn bê tông xi măng, trạm biến áp và phòng thí nghiệm đã được thi công xong. Hiện nay, dự án đang tập trung triển khai các hạng mục chính gồm: đường cất hạ cánh, đường lăn, nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Các công việc này được chia thành năm gói thầu xây lắp, với nhiều mũi thi công đồng thời trên công trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện dự án vào ngày 12/12/2025. Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh đã đề nghị nhà đầu tư cùng các đơn vị thi công tiếp tục đẩy mạnh tiến độ các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là đường cất, hạ cánh. Ông cũng nhấn mạnh việc chủ động huy động máy móc, thiết bị và nhân lực, tranh thủ tối đa những thời điểm thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị xã Cửa Việt tiếp tục vận động người dân tạm cư, sớm bàn giao mặt bằng còn lại cho dự án. Đối với việc di chuyển các trường học bị ảnh hưởng, ông giao địa phương nghiên cứu, đề xuất vị trí xây dựng mới; các sở, ban, ngành có trách nhiệm hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục liên quan, bảo đảm việc di dời diễn ra thuận lợi, an toàn, đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh và an toàn giao thông cho người dân.
