245 công trình giao thông tăng tốc hướng tới mốc 19/12

Các công trình giao thông trọng điểm đang bước vào giai đoạn quyết định khi hàng loạt dự án từ sân bay Long Thành đến các tuyến cao tốc Bắc – Nam đồng loạt tăng tốc hướng tới dấu mốc 19/12 tới đây...

Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình quan trọng quốc gia đã diễn ra trong bối cảnh ngành giao thông đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu lớn của năm 2025. Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, nhiều dự án lớn như cao tốc Bãi Vọt – Cam Lộ, cao tốc Vân Phong – Nha Trang và nhà ga hành khách T3 của sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn thành sớm tiến độ, tạo động lực cho mạng lưới hạ tầng giao thông cả nước.

Mặc dù thời tiết năm 2025 diễn biến bất thường với nhiều đợt bão và áp thấp nhiệt đới, các lực lượng thi công vẫn duy trì nhịp độ làm việc cao, tổ chức “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm các mốc tiến độ quan trọng. Mục tiêu hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc trong năm 2025 đang tiến rất gần, với 2.620km đã được đưa vào khai thác tính đến ngày 19/8. Dự kiến đến ngày 19/12, tổng số km hoàn thành và thông xe kỹ thuật sẽ đạt 3.513km. Cùng với đó, khoảng 1.700km đường bộ ven biển dự kiến hoàn thành trong năm, góp phần hình thành trục kết nối ven biển Bắc – Trung – Nam.

Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công và khánh thành vào ngày 19/12 đang được Bộ Xây dựng thúc đẩy mạnh mẽ. Tính đến ngày 8/12, đã có 245 dự án tại 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện tổ chức lễ gắn biển hoặc thông xe kỹ thuật.

Trong nhóm các dự án hướng tới mốc 19/12, Cảng hàng không quốc tế Long Thành tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Gói thầu 5.10 của nhà ga hành khách là điểm nhấn lớn nhất, quyết định tiến độ chung của cả dự án. Các đơn vị thi công đang phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, sân đỗ và chuẩn bị điều kiện cho bay kỹ thuật.

Ngoài ra, TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều dự án kết nối quan trọng, trong đó có nhóm đường sắt đô thị với 3 tuyến metro. Các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (mở rộng) và Bến Lức – Long Thành cũng đang được đẩy mạnh thi công. Đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh là tuyến kết nối chiến lược, với đoạn qua TP.Thủ Đức dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 12/2025.

Trên toàn quốc, các dự án đường bộ cao tốc thuộc nhóm công trình trọng điểm đang bước vào giai đoạn then chốt để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12. Bộ Xây dựng đã thành lập 22 đoàn kiểm tra do các Thứ trưởng trực tiếp dẫn đầu, thường xuyên bám sát công trường để xử lý vướng mắc và điều phối tiến độ.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau là một trong những dự án có nhịp độ thi công khẩn trương nhất. Tại miền Trung, tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn ghi nhận tốc độ thi công nổi bật dù chịu tác động lớn từ mưa lũ. Ở khu vực phía Bắc, dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh đang được triển khai trong điều kiện địa hình phức tạp.

Bức tranh chung cho thấy các dự án cao tốc đang bước vào những dặm cuối cùng với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao. Từ Đồng bằng sông Cửu Long, dọc dải miền Trung đến biên giới phía Bắc, các công trường đều ghi nhận sự tham gia đồng bộ của lực lượng kỹ sư, công nhân và các đơn vị giám sát, tạo nên nhịp độ thi công cao nhất trong nhiều năm qua. Mục tiêu hoàn thành tối thiểu 3.188km tuyến chính và 3.513km nếu tính cả đường dẫn vào ngày 19/12 được Bộ Xây dựng đánh giá là khả thi, tạo tiền đề quan trọng cho chiến lược phát triển hạ tầng giao thông quốc gia giai đoạn tiếp theo.

