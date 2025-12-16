245 công trình giao thông tăng tốc hướng tới mốc 19/12

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 16/12/2025
Tuấn Khang
16/12/2025, 17:11
Các công trình giao thông trọng điểm đang bước vào giai đoạn quyết định khi hàng loạt dự án từ sân bay Long Thành đến các tuyến cao tốc Bắc – Nam đồng loạt tăng tốc hướng tới dấu mốc 19/12 tới đây...
Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình quan trọng quốc gia đã diễn ra trong bối cảnh ngành giao thông đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu lớn của năm 2025. Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, nhiều dự án lớn như cao tốc Bãi Vọt – Cam Lộ, cao tốc Vân Phong – Nha Trang và nhà ga hành khách T3 của sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn thành sớm tiến độ, tạo động lực cho mạng lưới hạ tầng giao thông cả nước.
Mặc dù thời tiết năm 2025 diễn biến bất thường với nhiều đợt bão và áp thấp nhiệt đới, các lực lượng thi công vẫn duy trì nhịp độ làm việc cao, tổ chức “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm các mốc tiến độ quan trọng. Mục tiêu hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc trong năm 2025 đang tiến rất gần, với 2.620km đã được đưa vào khai thác tính đến ngày 19/8. Dự kiến đến ngày 19/12, tổng số km hoàn thành và thông xe kỹ thuật sẽ đạt 3.513km. Cùng với đó, khoảng 1.700km đường bộ ven biển dự kiến hoàn thành trong năm, góp phần hình thành trục kết nối ven biển Bắc – Trung – Nam.
Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công và khánh thành vào ngày 19/12 đang được Bộ Xây dựng thúc đẩy mạnh mẽ. Tính đến ngày 8/12, đã có 245 dự án tại 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện tổ chức lễ gắn biển hoặc thông xe kỹ thuật.
Trong nhóm các dự án hướng tới mốc 19/12, Cảng hàng không quốc tế Long Thành tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Gói thầu 5.10 của nhà ga hành khách là điểm nhấn lớn nhất, quyết định tiến độ chung của cả dự án. Các đơn vị thi công đang phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, sân đỗ và chuẩn bị điều kiện cho bay kỹ thuật.
Ngoài ra, TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều dự án kết nối quan trọng, trong đó có nhóm đường sắt đô thị với 3 tuyến metro. Các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (mở rộng) và Bến Lức – Long Thành cũng đang được đẩy mạnh thi công. Đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh là tuyến kết nối chiến lược, với đoạn qua TP.Thủ Đức dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 12/2025.
Trên toàn quốc, các dự án đường bộ cao tốc thuộc nhóm công trình trọng điểm đang bước vào giai đoạn then chốt để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12. Bộ Xây dựng đã thành lập 22 đoàn kiểm tra do các Thứ trưởng trực tiếp dẫn đầu, thường xuyên bám sát công trường để xử lý vướng mắc và điều phối tiến độ.
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau là một trong những dự án có nhịp độ thi công khẩn trương nhất. Tại miền Trung, tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn ghi nhận tốc độ thi công nổi bật dù chịu tác động lớn từ mưa lũ. Ở khu vực phía Bắc, dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh đang được triển khai trong điều kiện địa hình phức tạp.
Bức tranh chung cho thấy các dự án cao tốc đang bước vào những dặm cuối cùng với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao. Từ Đồng bằng sông Cửu Long, dọc dải miền Trung đến biên giới phía Bắc, các công trường đều ghi nhận sự tham gia đồng bộ của lực lượng kỹ sư, công nhân và các đơn vị giám sát, tạo nên nhịp độ thi công cao nhất trong nhiều năm qua. Mục tiêu hoàn thành tối thiểu 3.188km tuyến chính và 3.513km nếu tính cả đường dẫn vào ngày 19/12 được Bộ Xây dựng đánh giá là khả thi, tạo tiền đề quan trọng cho chiến lược phát triển hạ tầng giao thông quốc gia giai đoạn tiếp theo.
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025 phát hành ngày 13/12/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-50-2025.html
06:00, 16/12/2025
15:52, 15/12/2025
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì sẽ diễn ra vào chiều ngày 16/12/2025 tại Trụ sở Chính phủ...
Trong kịch bản thuận lợi, TP. Hồ Chí Minh có thể đạt tăng trưởng 10,5 - 11% năm 2026 nếu tận dụng hiệu quả cơ chế, chính sách từ Nghị quyết 98 và thúc đẩy dòng vốn từ các dự án trọng điểm…
Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ đường cất hạ cánh và các hạng mục trọng điểm...
Kinh tế nước ta 11 tháng năm 2025 phải đối mặt với thách thức kép: thiên tai lịch sử quét qua dải miền Trung và tín hiệu lệch pha giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng thực. Dẫu vậy, nền kinh tế vẫn giữ được những động lực phục hồi rõ nét, đặc biệt trong thương mại quốc tế, đầu tư công, sản xuất công nghiệp và ổn định vĩ mô...
Để đạt tăng trưởng GDP hai chữ số (10% trở lên) trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam buộc phải chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, trong đó, cải thiện năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và cải cách đầu tư công là hai trụ cột quan trọng để tạo ra những đột phá trong tăng trưởng...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: