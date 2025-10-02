Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Xây dựng mô hình kinh tế mới là mệnh lệnh của thời đại

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: "Việt Nam cần nâng cao chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Quá trình chuyển đổi không chỉ cần được thực theo chiều rộng mà còn phải tiến hành theo chiều sâu, phát huy nội lực dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước"...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025 với chủ đề: “Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu” do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đồng chỉ đạo, giao các đơn vị trực thuộc hai cơ quan là Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Vụ Kinh tế tổng hợp đồng chủ trì tổ chức chiều 2/10/2025.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước đánh giá sau 39 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và tích cực. Hiện tại, đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của 2 mục tiêu lớn là trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để đạt được mục tiêu này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng Việt Nam cần quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Quá trình chuyển đổi không chỉ cần được thực theo chiều rộng mà còn phải tiến hành theo chiều sâu, phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước.

“Mô hình kinh tế mới không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là yêu cầu của thực tiễn và mệnh lệnh của thời đại”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết rất quan trọng, tạo nền tảng, động lực cho đổi mới phát triển. Đó là Nghị quyết 57 - NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 66 - NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68 - NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và đặc biệt là Nghị quyết 59 - NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Theo Phó Thủ tướng, những Nghị quyết trên là "kim chỉ nam" để phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng nền kinh tế để phát triển nhanh, độc lập, bền vững, kiến tạo và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, xuất hiện chủ nghĩa đơn phương, gia tăng xu hướng bảo hộ, làm tăng nguy cơ đứt gãy các chuỗi giá trị truyền thống, để xây dựng mô hình tăng trưởng mới, Việt Nam phải tạo ra động lực tăng trưởng mới, xây dựng từng tế bào để tạo ra nền kinh tế năng động, có sức chống chịu cao để phát triển bền vững trước các biến động của tình hình kinh tế và chính trị của thế giới.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025 diễn ra vào chiều ngày 2/10/2025. Ảnh: Việt Dũng.

Theo đó, để đạt mục tiêu phát triển, Việt Nam phải làm chủ được nguồn nguyên liệu, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao; đa dạng hóa, mở rộng thị trường và quan trọng nhất là phải tham gia chặt chẽ chuỗi giá trị toàn cầu, tiến tới hình thành mô hình quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tiềm năng, nguồn lực.

Bên cạnh đó, việc chủ động hội nhập, phát triển, phát huy nội lực, vị thế và giá trị của chuỗi giá trị toàn cầu để gia tăng sức mạnh nền kinh tế Việt Nam cũng là những điều kiện cần thiết.

Đánh giá cao chủ đề “Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu” của diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết mong muốn nhận được những ý kiến thẳng thắn, chất lượng của các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp để góp phần cùng Chính phủ tìm ra giải pháp thúc đẩy đất nước phát triển trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.