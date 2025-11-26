Kinh tế Nghệ An 2025: GRDP tăng ấn tượng, xuất khẩu bứt phá 4,4 tỷ USD

Năm 2025, Nghệ An chứng kiến mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng với tổng kim ngạch ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng gần 39% so với năm trước. Đây là động lực quan trọng giúp tỉnh duy trì GRDP ước đạt 9,3-9,54% và củng cố vị thế kinh tế trong khu vực Bắc Trung Bộ...

Chiều ngày 25/11/2025, UBND tỉnh Nghệ An công bố thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 ước đạt 9,3-9,54%, trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 4,06%, công nghiệp – xây dựng tăng 14,53% và dịch vụ tăng 8,41%.

Ngành nông, lâm, thủy sản của Nghệ An tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, với tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 1,2 triệu tấn. Chăn nuôi và diện tích rừng trồng mới cũng đạt được những kết quả tích cực, với diện tích rừng trồng mới ước đạt 22.000 ha. Sản lượng thủy sản ước đạt 282.000 tấn, vượt 104,8% kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh này ước tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 5,23%, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 4,4 tỷ USD, tăng 38,72%.

Cảng Cửa Lò, Nghệ An.

Ngành du lịch của Nghệ An cũng ghi nhận sự tăng trưởng với tổng lượt khách du lịch ước đạt 9,9 triệu lượt, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.900 tỷ đồng, tăng 8,18% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước của Nghệ An đạt 26.085 tỷ đồng, vượt 147,2% dự toán, đứng thứ 17 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, thu nội địa đạt 24.225 tỷ đồng. Chi ngân sách ước thực hiện 45.957 tỷ đồng, bằng 109,4% dự toán.

Về đầu tư, đến ngày 20/11/2025, tỉnh Nghệ An đã cấp mới 77 dự án, điều chỉnh 182 lượt dự án với tổng vốn 40.274,7 tỷ đồng, dự kiến thu hút 1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tỉnh cũng thành lập mới 2.810 doanh nghiệp, tăng 43,14% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, 6 dự án đang triển khai với tổng 2.292 căn, dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành vượt 1.420 căn theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cũng được triển khai quyết liệt, với tổng kế hoạch đã giải ngân 4.845,562 tỷ đồng, đạt 44,71% kế hoạch năm và 53,79% kế hoạch chi tiết đầu năm. UBND tỉnh Nghệ An cũng tập trung khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền hai cấp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, sắp xếp trụ sở, tài sản công, đồng thời triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nhiệm vụ chiến lược của Bộ Chính trị.

Cùng với việc củng cố các động lực tăng trưởng truyền thống, tỉnh Nghệ An tập trung khai thác hiệu quả các động lực mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xử lý kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp và dự án đầu tư, đồng thời tăng cường quản lý thu, chống thất thu và minh bạch hóa việc sử dụng ngân sách.