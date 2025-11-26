Thứ Tư, 26/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Xuất nhập khẩu

Kinh tế Nghệ An 2025: GRDP tăng ấn tượng, xuất khẩu bứt phá 4,4 tỷ USD

Nguyễn Thuấn

26/11/2025, 13:46

Năm 2025, Nghệ An chứng kiến mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng với tổng kim ngạch ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng gần 39% so với năm trước. Đây là động lực quan trọng giúp tỉnh duy trì GRDP ước đạt 9,3-9,54% và củng cố vị thế kinh tế trong khu vực Bắc Trung Bộ...

Năm 2025, dù chịu ảnh hưởng của biến động quốc tế, giá cả và thiên tai, kinh tế - xã hội Nghệ An vẫn đạt những chuyển biến tích cực.
Năm 2025, dù chịu ảnh hưởng của biến động quốc tế, giá cả và thiên tai, kinh tế - xã hội Nghệ An vẫn đạt những chuyển biến tích cực.

Chiều ngày 25/11/2025, UBND tỉnh Nghệ An công bố thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 ước đạt 9,3-9,54%, trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 4,06%, công nghiệp – xây dựng tăng 14,53% và dịch vụ tăng 8,41%.

Ngành nông, lâm, thủy sản của Nghệ An tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, với tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 1,2 triệu tấn. Chăn nuôi và diện tích rừng trồng mới cũng đạt được những kết quả tích cực, với diện tích rừng trồng mới ước đạt 22.000 ha. Sản lượng thủy sản ước đạt 282.000 tấn, vượt 104,8% kế hoạch đề ra. 

Trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh này ước tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 5,23%, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 4,4 tỷ USD, tăng 38,72%.

Cảng Cửa Lò, Nghệ An.
Cảng Cửa Lò, Nghệ An.

Ngành du lịch của Nghệ An cũng ghi nhận sự tăng trưởng với tổng lượt khách du lịch ước đạt 9,9 triệu lượt, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.900 tỷ đồng, tăng 8,18% so với cùng kỳ. 

Thu ngân sách nhà nước của Nghệ An đạt 26.085 tỷ đồng, vượt 147,2% dự toán, đứng thứ 17 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, thu nội địa đạt 24.225 tỷ đồng. Chi ngân sách ước thực hiện 45.957 tỷ đồng, bằng 109,4% dự toán. 

Về đầu tư, đến ngày 20/11/2025, tỉnh Nghệ An đã cấp mới 77 dự án, điều chỉnh 182 lượt dự án với tổng vốn 40.274,7 tỷ đồng, dự kiến thu hút 1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tỉnh cũng thành lập mới 2.810 doanh nghiệp, tăng 43,14% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, 6 dự án đang triển khai với tổng 2.292 căn, dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành vượt 1.420 căn theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. 

Các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cũng được triển khai quyết liệt, với tổng kế hoạch đã giải ngân 4.845,562 tỷ đồng, đạt 44,71% kế hoạch năm và 53,79% kế hoạch chi tiết đầu năm. UBND tỉnh Nghệ An cũng tập trung khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền hai cấp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, sắp xếp trụ sở, tài sản công, đồng thời triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nhiệm vụ chiến lược của Bộ Chính trị.

Cùng với việc củng cố các động lực tăng trưởng truyền thống, tỉnh Nghệ An tập trung khai thác hiệu quả các động lực mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xử lý kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp và dự án đầu tư, đồng thời tăng cường quản lý thu, chống thất thu và minh bạch hóa việc sử dụng ngân sách. 

Khởi động dự án logistics quy mô 21 ha tại Hà Tĩnh

09:38, 21/11/2025

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra địa điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

11:12, 20/11/2025

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra địa điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025

Từ khóa:

doanh thu dịch vụ du lịch Nghệ An ngành nông nghiệp Nghệ An tăng trưởng công nghiệp Nghệ An tăng trưởng GRDP Nghệ An thu ngân sách Nghệ An tình hình kinh tế Nghệ An 2025

Đọc thêm

Việt Nam – Singapore hợp tác đưa hàng hóa Việt vươn xa trên bản đồ thương mại điện tử toàn cầu

Việt Nam – Singapore hợp tác đưa hàng hóa Việt vươn xa trên bản đồ thương mại điện tử toàn cầu

Việt Nam và Singapore vừa chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đặt nền móng cho việc tăng tốc xuất khẩu số xuyên biên giới. Sự hợp tác này không chỉ mở ra cánh cửa lớn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực của Việt Nam trong kỷ nguyên số...

Heimtextil 2026: “Bệ phóng” nâng tầm thương hiệu dệt may Việt Nam

Heimtextil 2026: “Bệ phóng” nâng tầm thương hiệu dệt may Việt Nam

Năm 2024 cùng với Hà Lan, Đức là thị trường tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam lớn nhất tại khu vực EU. Triển lãm Heimtextil Frankfurt 2026 là cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiến sâu vào thị trường này...

Tận dụng hiệu quả CPTPP: Xuất khẩu Việt Nam bứt phá tại Australia và Canada

Tận dụng hiệu quả CPTPP: Xuất khẩu Việt Nam bứt phá tại Australia và Canada

Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo động lực lớn, giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu và thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước thành viên...

Thời cơ cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đức

Thời cơ cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đức

Các doanh nghiệp Đức đang điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường hợp tác sản xuất với những đối tác đáng tin cậy. Đây là thời cơ quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là khi EVFTA đang phát huy hiệu quả và trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Đức ban hành năm 2020…

Hoa Kỳ giảm thuế chống bán phá giá đối với mật ong Việt Nam

Hoa Kỳ giảm thuế chống bán phá giá đối với mật ong Việt Nam

DOC vừa công bố kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ hai đối với mật ong Việt Nam. Theo đó, biên độ bán phá giá cho hai công ty bị đơn bắt buộc lần lượt là 6,72% và 21,55%, trong khi 12 công ty khác sẽ chịu mức thuế chung là 14,14%. Như vậy, mức thuế này đã giảm đáng kể so với đợt rà soát lần thứ nhất…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: “Phát triển công nghệ chiến lược: Đã qua giai đoạn bàn nguyên lý để đi vào hành động thực chiến”

Đầu tư

2

Lĩnh vực “bên lề” của xa xỉ nay trở thành trụ cột chiến lược

Đẹp +

3

Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn giảm mạnh trong tháng 10

Chứng khoán

4

Blog chứng khoán: Lực cầu cover mạnh

Chứng khoán

5

Hà Nội tái cấu trúc, liên thông quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính với thủ tục đất đai

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy