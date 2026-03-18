Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ
Nam Anh
18/03/2026, 20:38
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công nghệ chiến lược phải phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; hình thành các ngành công nghiệp mới; bảo đảm tự chủ về công nghệ trong những lĩnh vực then chốt…
Theo TTXVN,
chiều 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức
Phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược, để đánh giá tình hình triển khai
thực hiện và giải pháp thúc đẩy các công nghệ chiến lược. Tổng Bí thư Tô Lâm,
Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Phiên họp.
Cùng
dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính (Phó Trưởng
ban Chỉ đạo); các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên
Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo.
Phát triển công nghệ chiến lược là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng, không chỉ
là nhiệm vụ của ngành khoa học, công nghệ mà là vấn đề chiến lược của quốc gia,
liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, tự chủ phát triển và vị thế của đất
nước trong giai đoạn mới.
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã ban
hành Danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến
lược (theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025); lựa chọn 6 sản phẩm công
nghệ chiến lược ưu tiên làm ngay, gắn với xây dựng lộ trình triển khai từng sản
phẩm. Tuy nhiên, nhìn chung cách thức triển khai còn lúng túng; đến nay, chưa
có sản phẩm công nghệ chiến lược hiện hữu được triển khai bài bản, đóng góp rõ
nét vào nền kinh tế.
Tại phiên
họp, các ý kiến phát biểu đã thể hiện trách nhiệm, đi đúng vào những vấn đề lớn
đang đặt ra. Nhiều ý kiến đã chỉ ra tương đối rõ những điểm nghẽn về nhận thức,
thể chế, tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp, nguồn lực, thị trường, nhân lực, hạ
tầng nghiên cứu và cơ chế huy động doanh nghiệp tham gia phát triển công nghệ
chiến lược quốc gia.
Cơ bản
thống nhất với những nhận định, đánh giá và đề xuất, kiến nghị nêu trong báo
cáo của Cơ quan Thường trực, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, về các định hướng lớn
phải xác định rõ mục tiêu phát triển công nghệ chiến lược gắn với chiến lược
phát triển đất nước.
Theo Tổng Bí
thư, phát triển công nghệ không phải vì chạy theo các xu hướng công nghệ
của thế giới, mà phải xuất phát từ nhu cầu phát triển của nền kinh tế và lợi
ích lâu dài của quốc gia. Theo đó,
công nghệ chiến lược phải phục vụ trực tiếp cho việc: nâng cao năng suất và
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; hình thành các ngành công nghiệp mới; bảo
đảm tự chủ về công nghệ trong những lĩnh vực then chốt.
Chính vì thế,
việc xác định công nghệ chiến lược của Việt Nam cần dựa trên 3 yếu tố cơ bản:
Nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; lợi thế, tiềm
năng của các ngành công nghiệp trong nước; khả năng hình thành chuỗi giá trị và
thị trường cho sản phẩm công nghệ.
Về định hướng xác định danh mục công nghệ chiến lược, Tổng
Bí thư yêu cầu, danh mục công nghệ chiến lược cần tiếp cận theo cơ cấu 2 nhóm:
Nhóm các công nghệ chiến lược thuộc ngành, lĩnh vực đã có thị trường và có tác
động lớn, trực tiếp, trước mắt. Nhóm các công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới,
công nghệ nền tảng cho tương lai, công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an
ninh, quốc phòng.
Tổng Bí thư đề nghị, doanh nghiệp phải thực sự trở thành
trung tâm của hệ sinh thái công nghệ. Các cơ chế chính sách phải được thiết kế
theo hướng khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào khoa học, công nghệ và
đổi mới sáng tạo, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân.
Nhà nước tập trung thực hiện 4 vai trò: định hướng chiến lược;
tạo môi trường thể chế thuận lợi; đặt hàng và hỗ trợ nghiên cứu phát triển công
nghệ; hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm và mở rộng thị trường.
“Phải
tập trung nguồn lực vào một số lĩnh vực thật sự trọng điểm. Nguồn lực của đất
nước còn hạn chế, vì vậy không thể dàn trải; phải chọn đúng những công nghệ có
ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đất nước, tập trung đầu tư đủ lớn và đủ
lâu để tạo ra đột phá thực sự”,
Tổng Bí thư gợi mở.
Tinh thần chung là: chọn ít nhưng làm thật sâu, thật mạnh,
thật bài bản, thật hiệu quả, làm đến cùng.
Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức thực hiện; xác định rõ
trách nhiệm người đứng đầu, Tổng Bí thư chỉ rõ, đây là điểm mấu chốt. Nếu không
giải quyết được khâu tổ chức thực hiện thì sẽ không có kết quả thực chất. Vì vậy,
đối với từng công nghệ, từng sản phẩm công nghệ chiến lược phải giao rõ bộ, cơ
quan chủ trì, cơ quan phối hợp và nguồn lực để chủ động triển khai thực hiện.
Bộ trưởng các bộ được giao chủ trì phải trực tiếp chỉ đạo,
chịu trách nhiệm toàn diện trước Đảng, Nhà nước về kết quả triển khai trong
ngành, lĩnh vực mình phụ trách; không được khoán trắng cho cấp dưới; không được
để tình trạng việc lớn mà không rõ ai chịu trách nhiệm cuối cùng.
Cấp Trung ương phải có đầu mối điều phối liên ngành đủ mạnh,
đủ thẩm quyền, đủ khả năng tháo gỡ các vướng mắc lớn ngay trong quá trình thực
hiện. Cơ chế phối hợp phải bảo đảm thông suốt, không để tình trạng mỗi nơi làm
một kiểu, đùn đẩy trách nhiệm, hoặc chờ nhau.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực
chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; không có nhân lực tốt thì
không thể có công nghệ tốt; không có đội ngũ chuyên gia giỏi, kỹ sư giỏi, nhà
khoa học mạnh, nhà quản trị công nghệ tốt thì không thể làm chủ công nghệ chiến
lược.
Vì vậy, đào tạo và thu hút nhân lực phải đi trước một bước;
phải thúc đẩy mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nguồn từ
viện, trường; hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo đủ mạnh, đủ mở, đủ linh
hoạt để kết nối nghiên cứu với thị trường.
Về việc cần làm ngay, Tổng Bí thư yêu cầu, rà soát và hoàn
thiện lại danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo
hướng tinh gọn, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với phát
triển đất nước cả trước mắt và lâu dài; thiết lập cơ chế chỉ đạo và điều phối
thống nhất ở cấp Chính phủ để tổ chức triển khai các chương trình phát triển
công nghệ chiến lược; thành lập Tổ công tác điều phối liên ngành thực hiện; định
kỳ hàng tháng, Tổ công tác báo cáo Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả
triển khai công nghệ chiến lược; khẩn trương ban hành bộ tiêu chuẩn công nghệ
chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược.
Tổng Bí thư đề nghị rà soát, hoàn thiện cơ chế tài chính,
kinh phí cho phát triển công nghệ chiến lược, nhất là các cơ chế đặc thù gắn với
kết quả đầu ra và chấp nhận rủi ro có kiểm soát, cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng,
hỗ trợ lãi suất, đồng tài trợ công - tư, cơ chế sử dụng ngân sách nhà nước đặt
hàng mua sắm…; rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất
lượng cao phục vụ phát triển công nghệ chiến lược; ưu tiên đào tạo kỹ sư, thạc
sĩ, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành, nhóm nghiên cứu mạnh và tăng cường liên kết
giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, chương trình công nghệ trọng
điểm; tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, doanh
nghiệp, viện, trường.
Tổng Bí thư khẳng định, phát triển công nghệ chiến lược là
việc không thể chậm trễ hơn nữa, phải hành động mạnh hơn, quyết liệt hơn, hiệu
quả hơn. Điều đất nước cần lúc này không chỉ là quyết tâm chính trị, mà là kết
quả cụ thể; không chỉ là những văn bản đúng, mà là những việc làm đúng và làm đến
cùng; không chỉ là sự vào cuộc trên giấy tờ, mà là sự chuyển động thực sự của cả
hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và
toàn xã hội.
Công nghệ chiến lược cần cơ chế “kiểm soát rủi ro, dừng đúng lúc”
15:38, 11/03/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm: Không có quốc gia nào trở thành hùng cường với một nền khoa học, công nghệ yếu kém
16:00, 29/05/2025
Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược quốc phòng
Giá Bitcoin tăng, lượng Bitcoin nạp vào các sàn tăng đột biến, chuyên gia cảnh báo thận trọng
Giới giao dịch hiện đang theo dõi sát sao dòng tiền ETF, biến động giá dầu và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hôm nay để xác định xu hướng thị trường...
Hà Tĩnh đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng công dân số iHaTinh
Hà Tĩnh chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng công dân số iHaTinh, tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, tạo kênh tương tác nhanh giữa người dân và chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ trên môi trường số.
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ không xử phạt, thu hồi vốn đối với nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định
Đối với các nhiệm vụ không đạt mục tiêu, gây thiệt hại về tài sản, thiết bị, tuy nhiên quá trình thực hiện đã tuân thủ đúng, đầy đủ quy định, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ không xử phạt vi phạm, thu hồi đối với phần kinh phí đã sử dụng...
Intel Việt Nam tung vi xử lý Core Ultra series 3 dựa trên công nghệ tiến trình 18A
Được giới thiệu vào đầu năm tại CES 2026, Intel Core Ultra series 3 đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình phát triển vi xử lý công nghệ tiến trình 18A, mang đến khả năng xử lý AI tiên tiến cùng hiệu năng mạnh mẽ cho các dòng laptop…
Công nghiệp bán dẫn Đài Loan đứng trước cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu
Đài Loan, trung tâm sản xuất các dòng chip tiên tiến hàng đầu thế giới, đang đứng trước nguy cơ hứng chịu cú sốc kép về năng lượng và nguyên vật liệu...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: