Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng

Sáng 19/8/2025 tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Đây là một trong số 250 dự án, công trình được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)…
Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng tại xã Trị An (xã Hiếu
Liêm, huyện Vĩnh Cửu cũ), tỉnh Đồng Nai, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(Quy hoạch điện 8) do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 3 (EVNPMB3)
trực tiếp quản lý.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, công suất lắp đặt
200 MW (bao gồm 2 tổ máy x 100 MW), gồm các hạng mục chính: kênh dẫn vào, cửa lấy
nước, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả sau nhà máy, đường vận hành. Nguồn vốn
cho dự án bao gồm vốn của chủ đầu tư tự thu xếp khoảng 30% và vốn vay thương mại
khoảng 70% từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam (BIDV).
Theo dự kiến, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào quý 3/2027, tổ
máy số 2 phát điện vào quý 4/2027 và
hoàn thành toàn bộ công trình quý 4/2027. Sản lượng phát điện bình quân hàng
năm khoảng 113 triệu kWh.
Sau khi đưa vào vận hành công trình sẽ góp phần tăng
khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực Miền Nam, đặc biệt là trong các
giờ cao điểm; góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống qua đó góp phần
giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện Quốc gia; tận dụng tối đa khả năng của
dòng chảy và góp phần giảm phát thải CO2; giảm bớt cường độ làm việc của các tổ
máy của nhà máy hiện hữu, kéo dài thêm tuổi thọ của thiết bị.
Trước đó, vào tháng 12/2024, EVN đã khởi công xây dựng cầu
Hiếu Liêm, hạng mục quan trọng phục vụ thi công Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.
Cầu có chiều dài 249,5m, rộng 9m, được phê duyệt là công trình cấp II. Ngoài chức
năng vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công, sau khi dự án hoàn
thành, cầu Hiếu Liêm sẽ tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa
phương, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu
vực.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ Ngành
Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết sẽ tổ chức triển khai và quản lý
chặt chẽ dự án, đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan và chính
quyền địa phương. Đồng thời, EVN cũng yêu cầu Liên danh nhà thầu tập trung nguồn
lực, nhân lực, thiết bị hoàn thành gói thầu đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng
và đảm bảo các yêu cầu về môi trường, xã hội trong quá trình triển khai xây dựng
theo đúng quy định của Hợp đồng.
Nhà máy thủy điện Trị An được khởi công xây dựng từ những
năm 1980 với sự hỗ trợ toàn diện của Liên Xô trước đây. Công trình thủy điện Trị
An là bậc thang thủy điện cuối cùng trên hệ thống sông Đồng Nai. Công trình
chính thức hoàn thành phát điện cả 4 tổ máy vào năm 1991, với tổng công suất
thiết kế 400 MW. Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện, cung ứng cho lưới điện quốc gia,
thủy điện Trị An còn thực hiện chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp,
đẩy mặn và điều tiết lũ.
