Thứ Ba, 19/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng

Huyền Vy

19/08/2025, 15:16

Sáng 19/8/2025 tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Đây là một trong số 250 dự án, công trình được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)…

Theo dự kiến, Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng sẽ hoàn thành vào quý 4/2027.
Theo dự kiến, Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng sẽ hoàn thành vào quý 4/2027.

Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng tại xã Trị An (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu cũ), tỉnh Đồng Nai, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8) do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, công suất lắp đặt 200 MW (bao gồm 2 tổ máy x 100 MW), gồm các hạng mục chính: kênh dẫn vào, cửa lấy nước, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả sau nhà máy, đường vận hành. Nguồn vốn cho dự án bao gồm vốn của chủ đầu tư tự thu xếp khoảng 30% và vốn vay thương mại khoảng 70% từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo dự kiến, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào quý 3/2027, tổ máy số 2  phát điện vào quý 4/2027 và hoàn thành toàn bộ công trình quý 4/2027. Sản lượng phát điện bình quân hàng năm khoảng 113 triệu kWh.

Sau khi đưa vào vận hành công trình sẽ góp phần tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực Miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm; góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện Quốc gia; tận dụng tối đa khả năng của dòng chảy và góp phần giảm phát thải CO2; giảm bớt cường độ làm việc của các tổ máy của nhà máy hiện hữu, kéo dài thêm tuổi thọ của thiết bị.

Lễ khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.
Lễ khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Trước đó, vào tháng 12/2024, EVN đã khởi công xây dựng cầu Hiếu Liêm, hạng mục quan trọng phục vụ thi công Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Cầu có chiều dài 249,5m, rộng 9m, được phê duyệt là công trình cấp II. Ngoài chức năng vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công, sau khi dự án hoàn thành, cầu Hiếu Liêm sẽ tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ Ngành Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết sẽ tổ chức triển khai và quản lý chặt chẽ dự án, đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương. Đồng thời, EVN cũng yêu cầu Liên danh nhà thầu tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị hoàn thành gói thầu đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng và đảm bảo các yêu cầu về môi trường, xã hội trong quá trình triển khai xây dựng theo đúng quy định của Hợp đồng.

Nhà máy thủy điện Trị An được khởi công xây dựng từ những năm 1980 với sự hỗ trợ toàn diện của Liên Xô trước đây. Công trình thủy điện Trị An là bậc thang thủy điện cuối cùng trên hệ thống sông Đồng Nai. Công trình chính thức hoàn thành phát điện cả 4 tổ máy vào năm 1991, với tổng công suất thiết kế 400 MW. Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện, cung ứng cho lưới điện quốc gia, thủy điện Trị An còn thực hiện chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ.

Từ khóa:

công nghiệp Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An thủy điện Vneconomy

Đọc thêm

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng

Sáng 19/8/2025 tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Đây là một trong số 250 dự án, công trình được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)…

Chính thức hòa lưới tổ máy số 1 Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Chính thức hòa lưới tổ máy số 1 Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tổ máy số 1 dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đã phát điện, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 04h27 ngày 19/8/2025 đúng dịp “Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Các tập đoàn bán lẻ và phân phối lớn của Trung Đông tìm kiếm nguồn hàng chất lượng từ Việt Nam

Các tập đoàn bán lẻ và phân phối lớn của Trung Đông tìm kiếm nguồn hàng chất lượng từ Việt Nam

Nông sản, trái cây tươi, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng – gia dụng, sản phẩm dệt may của Việt Nam... là những mặt hàng được các nhà bán lẻ Trung Đông muốn mua.

Loạt doanh nghiệp lớn Trung Quốc sẽ sang tìm kiếm đối tác tại VIS 2025

Loạt doanh nghiệp lớn Trung Quốc sẽ sang tìm kiếm đối tác tại VIS 2025

Bộ Công Thương cho biết vào đầu tháng 9 tới, các “ông lớn” từ Thâm Quyến, Quảng Châu, Đài Loan sẽ đến tìm kiếm nguồn hàng chất lượng từ các nhà cung ứng Việt Nam.

TP.HCM tìm giải pháp “cứu” chợ truyền thống

TP.HCM tìm giải pháp “cứu” chợ truyền thống

Chính quyền TP.HCM đang có kế hoạch “giải cứu” chợ truyền thống trước tình hình khó khăn của hàng loạt chợ đang “đuối sức”; trong đó dự kiến sẽ “đóng cửa” một số chợ hoạt động yếu kém, bị bỏ hoang...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

2

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

4

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: