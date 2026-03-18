VN-Index tăng nhẹ, nhà đầu tư e dè trước kháng cự 1.740 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/3/2026

Kết phiên ngày 18/3, VN-Index tăng 3,54 điểm, tương đương 0,21% lên mốc 1.713,83 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,92 điểm, tương đương 0,37% lên 247,78 điểm.

Với nhiều sự kiện diễn ra, chỉ số khó có thể vượt qua vùng cản 1.740-1.750 điểm ngay trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index thử thách không thành công vùng kháng cự 1.740-1.755 điểm và quay lại sát mức giá tham chiếu vào cuối phiên. Thanh khoản tiếp tục suy giảm trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến đà tăng của chỉ số. Với việc có nhiều sự kiện diễn ra trong các phiên cuối tuần, chỉ số khó có thể vượt qua vùng cản 1.740-1.750 điểm ngay trong các phiên tới. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục thiết lập vùng dao động cân bằng ngay sát trên đường trung bình động 200 ngày (MA200).

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và có thể áp dụng chiến lược trading tại các điểm cận trong vùng từ 1650-1675 điểm đến 1740-1755 điểm. Tập trung ở các nhóm cổ phiếu điều chỉnh trở lại các vùng giá thấp nhất trong các phiên giảm sâu tuần trước”.

Tâm lý thị trường vẫn còn nhiều e dè

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.700 – 1.745 cả ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.713,83 điểm, tăng gần 4 điểm so với hôm qua. 9/18 ngành tăng điểm, trong khi số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, cho thấy dòng tiền có xu hướng tập trung vào một số mã nhất định trong từng ngành. Ngành Tiện ích dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành hàng & dịch vụ công nghiệp,…

Ở chiều ngược lại, ngành Dịch vụ tài chính giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn còn lại. Hai cây nến liên tiếp có bóng nến phía trên dài cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn e dè. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Ngắn hạn chỉ số VN-Index có xu hướng tích lũy cân bằng trong biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.740 điểm, vùng giá thấp nhất tháng 02/2026. Vùng hỗ trợ 1.700 điểm, đây là vùng tương đối hợp lý và diễn biến thị trường cho thấy phân hóa khá tích cực. Thị trường chung vẫn đang ở trong nhịp phục hồi sau giảm mạnh với thanh khoản dưới mức trung bình. Ngắn hạn chỉ số VN-Index có xu hướng tích lũy cân bằng trong biên độ hẹp dưới vùng kháng cự 1.740 điểm - 1.750 điểm và hỗ trợ 1.680 điểm - 1.700 điểm.

Thị trường tiếp tục phục hồi với diễn biến cho thấy các vị thế đầu cơ, giao dịch ngắn hạn đang gia tăng trở lại. Tập trung nhiều ở các nhóm cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi từ căng thẳng địa chính, nguồn cung hàng hóa tiếp tục gián đoạn khi đóng cửa eo biển Hormuz. Trong báo cáo trước, chúng tôi theo dõi thêm cổ phiếu năng lượng khi nhận thấy nhiều cổ phiếu nhóm này đã chịu áp lực bán mạnh về các vùng giá tương đối hợp lý. Nhóm này cũng đã phục hồi mạnh trước thông tin Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ở thời điểm hiện tại, sau giai đoạn giảm mạnh, nhiều nhóm ngành đã về vùng giá tương đối hợp lý. Các vị thế giải ngân chỉ nên duy trì ở mức trung bình. Chúng tôi vẫn thận trọng cho đến khi chỉ số VN-Index vượt lên xu hướng suy giảm, thanh khoản thị trường cải thiện.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhịp hồi của VN-Index không bền vững và chỉ số có thể quay lại kiểm định mức 1.650 +/- trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 3,5 điểm (+0,2%), đóng cửa tại mức 1.713,8 điểm. Chỉ số tăng điểm trong phiên giao dịch hôm nay nhờ lực cầu quay trở lại nhóm Hoá chất - Dầu khí cùng một số cổ phiếu vốn hoá lớn khác như BID hay CTG, trong khi lực bán tại nhóm Chứng khoán và Bất động sản hạn chề đà tăng của VN-Index.

Chúng tôi cho rằng nhịp hồi của VN-Index không bền vững. Chỉ số đang tăng chủ yếu nhờ vào nhóm Vingroup và sự hồi phục của nhóm Dầu khí, trong khi đa số các nhóm ngành khác chỉ đi ngang hoặc giảm, thể hiện qua số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế trên sàn HSX. Ngoài ra, thanh khoản thị trường tiếp tục giảm và giá dầu thế giới neo cao vẫn hiện hữu cũng hạn chế sự hồi phục của thị trường. Về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục kiểm định thất bại mức cao nhất của phiên 11/3 cũng như kháng cự tại MA100 ngày, tương đương 1,745 điểm. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục đánh giá nhịp hồi này của VN-Index sẽ sớm kết thúc và chỉ số có thể quay lại kiểm định mức 1.650 +/- trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại, quan sát diễn biến chỉ số tại 1.650+/- trước khi ra quyết định giải ngân”.

Thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà giảm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường có khả năng vẫn tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại với thanh khoản thấp. Ngoài ra, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao nhưng đang có chiều hướng giảm dần. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới hoặc chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng.”.

Cần lưu ý thêm khả năng xảy ra các nhịp rung lắc trong phiên trong vùng 1.680 - 1.720 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch với nến có dạng doji với bóng trên khá dài, phản ánh lực bán mạnh của thị trường cuối phiên chiều.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI nhìn chung vận động đi ngang, còn chỉ báo CMF tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 0 và hướng xuống thể hiện lực cung chốt lời ngắn hạn tại vùng điểm số hiện tại là khá đáng kể. Trong ngắn hạn, VN-Index được kỳ vọng sẽ cần một số phiên hấp thụ lực cung quanh vùng điểm 1.700-1.710.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám sát đường biên trên dải Bollinger và vận động giằng co biên độ nhỏ. Các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung đều đi ngang hoặc hướng lên nhẹ, thể hiện VN-Index vẫn có khả năng tăng điểm, tuy nhiên cũng cần lưu ý thêm khả năng xảy ra các nhịp rung lắc trong phiên trong vùng 1.680 - 1.720 điểm.

Thị trường ghi nhận áp lực bán khá mạnh về cuối phiên khiến đà tăng của chỉ số chung thu hẹp đáng kể so với phiên sáng. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ nét khi một số nhóm ngành có tín hiệu hồi phục sau khi đã giảm mạnh như dầu khí và phân bón, trong khi nhóm ngân hàng và chứng khoán ghi nhận sự điều chỉnh nhất định. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư cần bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới để kịp thời cơ cấu danh mục theo diễn biến của từng cổ phiếu cụ thể, đồng thời chưa nên gia tăng tỉ trọng đòn bẩy trong giai đoạn này khi mà mức độ biến động của chỉ số trong phiên vẫn đang là khá lớn”.

Xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 1.700-1.730 (+/-10) điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Tín hiệu hiện tại cho thấy VN-Index vẫn được dẫn dắt bởi một vài nhóm ngành nhất định. Do đó, xác suất cao sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 1.700-1.730 (+/-10) điểm. Trường hợp biên độ giảm gia tăng đột ngột (tiếp cận 1.645 điểm), đà giảm nhiều khả năng sẽ được thu hẹp về cuối phiên nhờ lực cầu giá thấp. Khuyến nghị tạm ngưng mở mới tất cả các vị thế ngắn hạn và ưu tiên quan sát thêm phản ứng cung cầu tại cận dưới của biên độ dao động”.

VN-Index tiếp diễn quán tính hồi phục song vẫn đối diện áp lực cung lớn từ vùng cản 1.720 – 1.750

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp diễn quán tính hồi phục song vẫn đối diện áp lực cung lớn từ vùng cản 1.720 – 1.750. Quá trình giằng co và rung lắc có thể tiếp diễn, chờ đợi chuyển biến mới tin cậy hơn về mặt xu hướng. Điểm tựa gần của chỉ số được xác định quanh vùng 1.680 – 1.700, kế tiếp là vùng hỗ trợ quan trọng 1.640 – 1.650”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.