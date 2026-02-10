Ký hợp đồng EPC trị giá 25.202 tỷ đồng cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính…

Ngày 9/2/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý Dự án Điện 2 và Liên danh Nhà thầu POWERCHINA – Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã tổ chức ký kết Hợp đồng gói thầu EPC (Thiết kế – Cung cấp thiết bị – Thi công xây dựng – Thử nghiệm, nghiệm thu) của Dự án thành phần 1 (Nhà máy điện) thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II với tổng giá trị hợp đồng là hơn 25.202 tỷ đồng (bao gồm 639,8 triệu USD và 8.341 nghìn tỷ đồng).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị do EVN làm Chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 2 trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện.

Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện 8 với quy mô công suất 1.612,8 MW (2 x 806,4 MW), áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu EPC của Dự án thành phần 1 (Nhà máy điện) thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Toàn bộ Dự án bao gồm 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện, có tổng mức đầu tư là 40.123,455 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 gồm: kho, cảng LNG có tổng mức đầu tư dự kiến 11.800 tỷ đồng. Dự án được đồng tài trợ bởi nhóm 04 ngân hàng thương mại trong nước: Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Theo hợp đồng EPC được ký kết, Liên danh nhà thầu thực hiện Hợp đồng gói thầu EPC là Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc (POWERCHINA) và Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA). Đây là sự kết hợp giữa một tập đoàn quốc tế uy tín, có kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự trong khu vực và triển thế giới và một nhà thầu EPC lớn của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng với nhiều thập kỷ kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, phức tạp.





Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại lễ ký kết.

Liên danh nhà thầu EPC sẽ thực hiện trọn gói các công việc thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và bàn giao nhà máy, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra của Quy hoạch Điện 8 cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và môi trường. Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu lựa chọn công nghệ từ một trong những nhà cung cấp tuabin khí hàng đầu thế giới là General Electric Vernova (Mỹ), đồng thời các bên đã cố gắng, nỗ lực rất lớn để triển khai Dự án đạt mục tiêu tiến độ và hiệu quả.

Theo dự kiến, khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ kWh điện mỗi năm cho Hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng tỷ trọng nguồn điện theo hướng xanh hóa và thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện 8.

Tại buổi lễ, lãnh đạo EVN nhấn mạnh: việc ký kết Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của EVN trong việc triển khai các dự án nguồn điện lớn, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Đại diện nhà thầu phát biểu tại lễ ký kết.

Đại diện Liên danh Nhà thầu POWERCHINA – LILAMA khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ nghiêm các quy định của hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, huy động đầy đủ nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Việc ký kết Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời góp phần nâng cao năng lực các doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.