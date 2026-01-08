Liên thông dữ liệu điện tử trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Việc ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin điện tử giữa Cục Thuế và Cục Quản lý đất đai đánh dấu bước tiến trong liên thông dữ liệu phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và cải cách thủ tục hành chính…

Cục Thuế và Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa tổ chức ký Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính đất đai. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường phối hợp liên ngành, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính ở lĩnh vực quản lý đất đai và thu ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn nhấn mạnh trên cơ sở Luật Quản lý thuế, Luật Đất đai và chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 2015, hai ngành đã từng bước triển khai trao đổi thông tin điện tử trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với hộ gia đình và cá nhân.

Căn cứ Luật Quản lý thuế và Luật Đất đai, từ năm 2015, Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) và Tổng cục Đất đai (nay là Cục Quản lý đất đai) cũng đã xây dựng Quy chế phối hợp mẫu số 1955/QCPH-TCT-TCQLĐĐ. Quy chế quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử, nhằm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình và cá nhân giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đánh giá việc ký Quy chế phối hợp bằng hình thức điện tử là bước tiến lớn, thể hiện quyết tâm chung của hai ngành trong nâng cao hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Theo Phó Cục trưởng Mai Sơn, đến nay có 325/350 đơn vị Thuế cơ sở thực hiện trao đổi thông tin điện tử với cơ quan tài nguyên và môi trường, tương đương 33/34 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Cùng với đó còn 25 đơn vị Thuế cơ sở dự kiến hoàn thành liên thông điện tử ngay tại quý 1/2026.

“Việc triển khai liên thông điện tử sẽ giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, tăng tính chính xác trong xử lý dữ liệu và minh bạch thời gian giải quyết hồ sơ. Đặc biệt là mang lại hiệu quả khi phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp như hiện nay”, Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.