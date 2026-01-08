Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành gần 5.000 căn nhà ở xã hội trong 2026

Năm 2026, Thành phố Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành 4.979 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Để thực hiện kế hoạch, thời gian tới, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào diện “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”…

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Nguyễn Hà Nam đã báo cáo kết quả triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026.

Theo người đứng đầu Sở Xây dựng, phát triển nhà ở xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ được Thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực đầu tư phát triển. Từ giai đoạn 2005-2024, Thành phố hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 18.500 căn nhà ở xã hội. Trong đó, hơn 11.000 căn được đầu tư từ ngân sách thành phố với tổng kinh phí 3.500 tỷ đồng, đưa Đà Nẵng trở thành địa phương có số lượng nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngân sách cao nhất cả nước.

Đến năm 2025, sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng, UBND Thành phố vẫn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội. Thành phố đã rà soát, điều chỉnh quỹ đất phù hợp với tình hình thực tiễn sau hợp nhất và ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” giai đoạn 2025–2030.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025–2030, Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành 28.955 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó năm 2025 là 2.676 căn và năm 2026 là 4.979 căn. Để đảm bảo hiệu quả và tiến độ thực hiện, UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương; giao Quỹ đầu tư phát triển Thành phố thực hiện chức năng Quỹ nhà ở theo quy định.

Thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng cho biết năm 2025, Thành phố cơ bản hoàn thành 5 dự án nhà ở xã hội với 2.907 căn hộ, đạt 108% chỉ tiêu Chính phủ giao. Bên cạnh đó, 12 dự án với 9.195 căn hộ đang được triển khai. Ngoài ra, năm 2025 cũng chấp thuận chủ trương đầu tư và giao cho chủ đầu tư 3 dự án mới, đồng thời khởi công 3 dự án với tổng cộng 3.134 căn hộ…

Tính chung năm 2025, Thành phố đã triển khai các thủ tục đầu tư đối với 38 dự án, tổng quy mô khoảng 34.422 căn hộ, đạt gần 119% chỉ tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ cho giai đoạn 2025–2030.

Bước sang năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 4.979 căn nhà ở xã hội, gấp gần 2 lần chỉ tiêu năm 2025 và tương đương 23% tổng số nhà ở xã hội hiện có của Thành phố.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương và sự đồng hành của nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, Thành phố Đà Nẵng cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào diện “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã giao chủ đầu tư. Ngoài ra, Thành phố sẽ tiếp trục rà soát, bổ sung quỹ đất phù hợp và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.