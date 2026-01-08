Hà Nội công bố hệ số K làm căn cứ tính tiền bồi thường khi thu hồi đất, áp dụng từ 2026

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố...

Theo UBND Thành phố Hà Nội, hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025, áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn Thành phố là: K=1.

Trường hợp sau khi áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất (K=1) để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa phù hợp với biến động giá đất thực tế phát sinh trên địa bàn, thì UBND cấp xã xem xét, quyết định việc áp dụng các phương pháp định giá đất để xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai; gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường kết quả để tổng hợp, xây dựng, tham mưu điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành cho phù hợp tình hình thực tế về giá đất trên địa bàn và các hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Quyết định này; chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất UBND TP chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) theo quy định.