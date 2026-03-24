LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững
An Mai
24/03/2026, 13:00
Ngày 24/03/2026, khu đô thị sinh thái LA Home chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE, khẳng định mục tiêu phát triển không gian sống bền vững và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cư dân LA Home.
CHUẨN HÓA KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ BẰNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ
EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) là hệ thống đánh giá công trình xanh do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới phát triển, nhằm thúc đẩy việc xây dựng các công trình bền vững, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thân thiện với môi trường. Qua đó giúp giảm phát thải nhà kính và khắc phục được nhiều vấn đề về môi trường, khí hậu.
Để đạt được chứng nhận này, toàn bộ quá trình thiết kế và thi công tại khu đô thị LA Home đã trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt bằng phần mềm chuyên dụng, đảm bảo mức giảm tối thiểu 20% đối với ba tiêu chí trọng yếu gồm: mức tiêu thụ năng lượng, lượng nước sinh hoạt và năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng.
Chủ đầu tư Prodezi Long An và Nhà phát triển Hướng Việt đã ứng dụng đồng bộ nhiều giải pháp kiến trúc và công nghệ hiện đại ngay từ giai đoạn đầu của dự án, từ tối ưu hóa khả năng thông gió tự nhiên, cho đến bố trí hệ thống chiếu sáng và làm mát có hiệu năng cao. Hệ thống quản lý nguồn nước được vận hành tối ưu thông qua các thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước cùng phương án thu gom, xử lý tuần hoàn.
Các loại vật liệu xây dựng có nguồn gốc thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải carbon trong quá trình sản xuất được ưu tiên sử dụng. Kết hợp hài hòa cùng nền tảng cảnh quan tự nhiên sẵn có trong lòng khu đô thị với bảy dòng kênh nội khu bao quanh không gian sống, dự án tạo nên một tổng thể quy hoạch bài bản, có khả năng tự điều hòa vi khí hậu và và duy trì chất lượng sống trong lành.
Theo các chuyên gia, tiêu chuẩn xanh quốc tế được ứng dụng tại đô thị LA Home mang lại khả năng tiết kiệm từ 15% đến 30% năng lượng tiêu thụ, giúp cắt giảm một lượng lớn chi phí điện, nước cũng như chi phí bảo trì hệ thống trong dài hạn.
LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỐI ƯU HÓA DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ
Việc một dự án quy mô lớn tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM áp dụng tiêu chuẩn quốc tế khắt khe cho thấy tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư, hướng đến việc kiến tạo một không gian sống hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên, thiết lập chuẩn mực mới cho chất lượng đô thị.
Ở góc độ thị trường, các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và hiệu quả sử dụng năng lượng là thước đo quan trọng cho giá trị và tính thanh khoản của dự án LA Home, đặc biệt đối với phân khúc nhà phố thương mại nằm trên các trục giao thương nội khu. Trong tương lai, khi chuỗi sản phẩm này được đưa vào khai thác làm cơ sở kinh doanh, nhà hàng hay dịch vụ ẩm thực, khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả kinh doanh và đầu tư.
Các tiêu chuẩn EDGE không chỉ gia tăng giá trị đầu tư mà còn trực tiếp nâng tầm chất lượng an cư. LA Home sở hữu vị trí liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400ha, khi khu công nghiệp bước vào giai đoạn vận hành sẽ thu hút hàng ngàn chuyên gia quốc tế, kỹ sư, đội ngũ nhân sự quản lý và giới doanh nhân đến làm việc, sinh sống.
Đây là nhóm khách hàng có những tiêu chuẩn lưu trú cao, ưu tiên môi trường sống an toàn, xanh và gần gũi với thiên nhiên. Chứng nhận EDGE do IFC cấp trở thành một bảo chứng chất lượng độc lập, đáp ứng đúng nhu cầu an cư của lực lượng lao động trí thức này, giúp LA Home trở thành điểm đến an cư trong khu vực, đảm bảo tỷ lệ cho thuê cao và duy trì nguồn thu ổn định cho chủ sở hữu.
Hiện nay, tiến độ thi công tại LA Home đang diễn ra với nhịp độ khẩn trương, đảm bảo hoàn thành các cột mốc cam kết. Dự án đã hoàn tất hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trung tâm thể dục thể thao đa năng đã đi vào hoạt động; công viên trung tâm quy mô 2,2ha đang khẩn trương thi công để sớm đưa vào vận hành trong tháng 6/2026.
Cùng thời điểm, 379 căn nhà thấp tầng thuộc phân khu LA Sol đang được đẩy nhanh tốc độ xây dựng để sẵn sàng bàn giao cho cư dân vào quý 4/2026; phân khu River Park đang thi công phần móng. Chung cư Nhà ở Xã hội sẽ cất nóc trong tháng 4 và dự kiến bàn giao trong quý 4/2026. Tốc độ hoàn thiện chuẩn chỉnh của dự án kết hợp cùng động lực kinh tế từ khu công nghiệp tạo thành một vòng khép kín hoàn chỉnh giữa công nghiệp, đô thị và đời sống.
LA Home đang từng bước khẳng định vị thế của một không gian đô thị quy hoạch bài bản, tôn trọng hệ sinh thái tự nhiên, và tiến độ và chất lượng thi công vững chắc để tạo nền tảng giá trị thực cho tài sản. Hệ giá trị này trực tiếp hoàn thiện mô hình công nghiệp – đô thị – dịch vụ khép kín, cung cấp cho thị trường chuỗi sản phẩm duy trì đà tăng trưởng bền vững, sẵn sàng đón đầu chu kỳ phát triển mới của toàn bộ khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM.
