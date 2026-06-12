Huế thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh du lịch

Tại hội thảo “Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế”, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao sức cạnh tranh, gia tăng trải nghiệm và quảng bá du lịch Huế...

Ngày 11/6, Sở Xây dựng Thành phố Huế cùng Viện nghiên cứu Phát triển Thành phố Huế chủ trì hội thảo chủ đề “Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế”. Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Huế, cho biết thành phố xác định chuyển đổi số là một động lực quan trọng để nâng cao trải nghiệm du khách và phát huy giá trị di sản.

Theo số liệu từ Sở Du lịch thành phố Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, Huế dự kiến đón 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ, với doanh thu đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2%. Thành phố hiện sở hữu lợi thế đặc biết với 8 di sản thế giới.

Tuy nhiên, theo ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch TP. Huế, một trong những hạn chế của du lịch địa phương đó là tình trạng “rò rỉ giá trị” – tức là du khách đến tham quan rồi nhanh chóng rời đi, mức chi tiêu và thời gian lưu trú còn thấp.

Mặc dù sở hữu hệ thống di sản văn hóa đặc sắc nhưng trải nghiệm tại các điểm đến chưa tạo được sự tương tác sâu để gia tăng nguồn thu từ dịch vụ. Việc thiếu các cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch di sản khiến sức hấp dẫn và khả năng khai thác giá trị di sản chưa tương xứng với tiềm năng.

Một hạn chế khác là kinh tế đêm còn yếu, thiếu hoạt động văn hóa, giải trí đặc sắc sau 20 giờ hàng ngày, làm giảm cơ hội kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Một hạn chế khác của Huế là kinh tế đêm còn yếu, thiếu hoạt động văn hóa, giải trí đặc sắc sau 20 giờ hàng ngày. Ảnh: Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Ông Cường cũng cho biết thời gian qua, đã có nhiều sáng kiến du lịch dựa trên chuyển đổi số được triển khai và mang lại hiệu quả tích cực tại Huế, song thực tế vẫn còn tồn tại những thông tin chưa tích cực ở lĩnh vực du lịch.

Trước thực tế này, từ góc độ quản lý nhà nước, ông Minh đề xuất bốn nhóm giải pháp nhằm chuyển hóa di sản thành nguồn lực kinh tế gồm: bảo tồn, khai thác và tái đầu tư; thúc đẩy chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo trong quảng bá; xanh hóa hành trình du lịch.

Các chuyên gia cũng đều cho rằng chuyển đổi số là yếu tố then chốt để giải quyết bài toán này. Không chỉ giúp quảng bá điểm đến hiệu quả hơn, công nghệ còn tạo điều kiện kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch và các công ty công nghệ trong một hệ sinh thái chung.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là việc đưa dịch vụ xích lô lên nền tảng số. Theo các chuyên gia, mô hình này giúp nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, kiểm soát chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động du lịch.

Ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch thành phố Huế, cho rằng kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy việc kết hợp di sản với công nghệ là xu hướng tất yếu. Ông dẫn chứng rằng ở nhiều điểm đến quốc tế, toàn bộ hoạt động đặt vé, thanh toán và sử dụng dịch vụ đều được kết nối vào một hệ thống dữ liệu tập trung. Nhờ đó, cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thể phân tích hành vi khách hàng để xây dựng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng.

Theo ông Cung Trọng Cường, các dịch vụ số cùng những chiến dịch quảng bá ẩm thực đã góp phần tạo nên hình ảnh mới mẻ, năng động hơn cho du lịch Huế, đồng thời nâng cao trải nghiệm của cả người dân lẫn du khách.

Các dịch vụ số cùng những chiến dịch quảng bá ẩm thực đã góp phần tạo nên hình ảnh mới mẻ, năng động hơn cho du lịch Huế. Ảnh: Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Ông Cường dẫn chứng, thay vì sử dụng địa chỉ lưu trú cụ thể, nhiều du khách lựa chọn nhận hàng ngay tại các vị trí được định vị dọc bờ sông. “Họ ngồi nghỉ ngơi bên sông và bắt đầu đặt món trên ứng dụng”, ông nói. "Đây là minh chứng rõ nét cho quá trình chuyển đổi số, nơi công nghệ được kết hợp với không gian văn hóa truyền thống để tạo ra những trải nghiệm mới cho du khách. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang hướng đến mô hình phát triển xanh và bền vững".

Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện Grab đã chia sẻ kinh nghiệm tận dụng lợi thế của nền tảng số giúp thúc đẩy du lịch và tôn vinh nét độc đáo của vùng đất cố đô, những tác động kinh tế - xã hội tích cực sau một năm triển khai hợp tác giữa Thành phố Huế và Grab Việt Nam.

"Hợp tác tại Huế là hình mẫu và động lực để Grab nhân rộng mô hình này ở các thành phố khác, qua đó, ngày càng kết nối với Việt Nam theo cả chiều rộng và chiều sâu, lan tỏa tác động tích cực của dịch vụ số đến mọi người dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước," Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ.