Hải Phòng dự kiến điều chỉnh hệ số giá đất sát giá thực tế

Hải Phòng dự kiến áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,0 - 1,12; đồng thời, phân cấp cho chính quyền cấp xã quyết định hệ số điều chỉnh giá đất trong một số trường hợp…

Ngày 11/6, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang xem xét ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 với hệ số (K) dự kiến thấp nhất là 1,0 và cao nhất là 1,12. Cùng với đó, Hải Phòng sẽ phân cấp cho cấp xã quyết định hệ số điều chỉnh giá đất đối với một số trường hợp thuộc thẩm quyền cấp xã.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh đối với đất nông nghiệp tiếp tục được áp dụng ở mức 1,0. Nhóm đất phi nông nghiệp (gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế) cũng được giữ nguyên hệ số 1,0.

Bên cạnh việc duy trì hệ số chung, dự thảo quy định chi tiết hệ số điều chỉnh đối với các loại đất theo quy hoạch và các trường hợp có yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá đất. Theo đó, đất ở thấp tầng (gồm đất liền kề, biệt thự và nhà vườn), trường hợp hệ số sử dụng đất không vượt quá 4,5 áp dụng hệ số điều chỉnh K = 1,0, hệ số sử dụng đất trên 4,5 - 6,0 thì áp dụng hệ số K= 1,03, hệ số sử dụng đất trên 6,0 áp dụng hệ số K = 1,05.

Đối với đất thương mại dịch vụ và đất hỗn hợp cao tầng, hệ số điều chỉnh được xác định theo cường độ khai thác đất. Cụ thể, hệ số sử dụng đất không quá 4,0 áp dụng hệ số K = 1,0, hệ số sử dụng đất trên 4,0 - 6,0 áp dụng hệ số K = 1,02, hệ số sử dụng đất trên 6,0 - 8,0 áp dụng hệ số K = 1,04, hệ số sử dụng đất trên 8,0 - 10,0 áp dụng hệ số K = 1,08, hệ số sử dụng đất trên 10,0 - 12,0 áp dụng hệ số K = 1,10 và hệ số sử dụng đất trên 12,0 áp dụng hệ số K = 1,12.

Hải Phòng cũng dự kiến bổ sung các hệ số điều chỉnh đối với những thửa đất có đặc điểm riêng ảnh hưởng đến giá trị sử dụng. Đối với thửa đất bị đường đâm trực diện hoặc có đường điện chạy qua, giáp trạm điện, trạm biến áp thì áp dụng hệ số 0,9. Ngược lại, các thửa đất tiếp giáp cây xanh hoặc xẻ khe được áp dụng hệ số 1,05. Đối với các dự án nhà ở, khu đất có nghĩa trang, nghĩa địa không di chuyển áp dụng hệ số 0,9, khu đất có đường điện chạy qua áp dụng hệ số 0,98.

Hải Phòng cũng dự kiến áp dụng phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Trong trường hợp tại thời điểm giao đất, cho thuê đất mà bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất chưa phản ánh sát tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp xã sẽ chủ trì khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất của dự án để trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, sau khi bảng giá đất được HĐND thành phố ban hành tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND (ngày 11/12/2025) có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thị trường đất đai đã xuất hiện nhiều biến động. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực ghi nhận mức giá cao hơn đáng kể so với bảng giá đất hiện hành.

Trong khi đó, hệ số điều chỉnh giá đất được sử dụng để xác định giá đất trong nhiều trường hợp như giao đất, cho thuê đất, bồi thường khi thu hồi đất, đấu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất và xác định các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Vì vậy, việc điều chỉnh hệ số giá đất được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn thị trường bất động sản và yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.