Đà Nẵng quy định việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, xen kẹt

Về công tác rà soát, thống kê, tổ chức đo đạc, xác định vị trí ranh giới,
diện tích các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý, UBND TP yêu
cầu hàng năm, UBND các phường, xã, đặc khu chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát
triển quỹ đất Thành phố, các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, các Ban quản
lý dự án, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ quan liên
quan, căn cứ tiêu chí đối với thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt quy định tại Nghị định
102/2024/NĐ-CP của Chính phủ để rà soát, thống kê, lập danh mục.
Dựa vào kết quả rà soát và đơn phản
ánh của công dân (nếu có), UBND cấp xã lựa chọn hoặc ủy quyền quyết định cho
đơn vị trực thuộc lựa chọn cơ quan có chức năng đo đạc bản đồ tiến hành đo đạc,
xác định vị trí, diện tích của từng thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước
quản lý tại địa phương.
Về lập danh mục, công bố công khai, lấy ý kiến người dân nơi có đất và
phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do
Nhà nước quản lý, UBND cấp xã giao Phòng kinh tế hoặc Phòng kinh tế, hạ tầng
và đô thị chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm định
tính pháp lý những thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý đáp ứng đủ
tiêu chí để giao đất, cho thuê đất theo quy định.
Trên cơ sở đó, đề xuất phương án
sử dụng đất, ưu tiên sử dụng đất vào mục đích công cộng. Trường hợp thửa đất không
sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử
dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.
Căn cứ phương án sử dụng đất được
đề xuất, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết, công bố công khai tại trụ sở UBND
cấp xã, điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất, thông báo qua hệ thống
truyền thanh cơ sở hoặc họp thôn/tổ dân phố và đăng tải trên trang thông tin điện
tử của UBND cấp xã để người dân nơi có đất tham gia ý kiến và đăng ký nếu có
nhu cầu sử dụng đất. Thời gian niêm yết, công khai trong vòng 15 ngày liên tục.
Trong thời hạn không quá 5 ngày
làm việc, kể từ ngày kết thúc niêm yết công khai theo quy định, UBND cấp xã chịu
trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các nguyên tắc, tổ chức đối thoại trực tiếp với sự
tham gia của những đơn vị, cá nhân có liên quan, để giải quyết phản ánh, kiến
nghị (nếu có) của công dân, công khai kết quả, xác lập thành biên bản và ban
hành Thông báo kết thúc niêm yết công khai.
Về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do
Nhà nước quản lý, căn cứ phương án sử dụng đất của các thửa
đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý được phê duyệt, quy hoạch trước
ngày 1/7/2025, cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện việc giao đất, cho thuê đất
theo quy định.