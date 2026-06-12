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Đà Nẵng quy định việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, xen kẹt

Hoàng Bách

12/06/2026, 14:37

UBND TP. Đà Nẵng vừa quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục và giao đất, cho thuê đất đối với những thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý trên địa bàn Thành phố...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Về công tác rà soát, thống kê, tổ chức đo đạc, xác định vị trí ranh giới, diện tích các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý, UBND TP yêu cầu hàng năm, UBND các phường, xã, đặc khu chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố, các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, các Ban quản lý dự án, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cơ quan liên quan, căn cứ tiêu chí đối với thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt quy định tại Nghị định 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ để rà soát, thống kê, lập danh mục.

Dựa vào kết quả rà soát và đơn phản ánh của công dân (nếu có), UBND cấp xã lựa chọn hoặc ủy quyền quyết định cho đơn vị trực thuộc lựa chọn cơ quan có chức năng đo đạc bản đồ tiến hành đo đạc, xác định vị trí, diện tích của từng thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý tại địa phương.

Về lập danh mục, công bố công khai, lấy ý kiến người dân nơi có đất và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý, UBND cấp xã giao Phòng kinh tế hoặc Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm định tính pháp lý những thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý đáp ứng đủ tiêu chí để giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Trên cơ sở đó, đề xuất phương án sử dụng đất, ưu tiên sử dụng đất vào mục đích công cộng. Trường hợp thửa đất không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

Căn cứ phương án sử dụng đất được đề xuất, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết, công bố công khai tại trụ sở UBND cấp xã, điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất, thông báo qua hệ thống truyền thanh cơ sở hoặc họp thôn/tổ dân phố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã để người dân nơi có đất tham gia ý kiến và đăng ký nếu có nhu cầu sử dụng đất. Thời gian niêm yết, công khai trong vòng 15 ngày liên tục.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc niêm yết công khai theo quy định, UBND cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các nguyên tắc, tổ chức đối thoại trực tiếp với sự tham gia của những đơn vị, cá nhân có liên quan, để giải quyết phản ánh, kiến nghị (nếu có) của công dân, công khai kết quả, xác lập thành biên bản và ban hành Thông báo kết thúc niêm yết công khai.

Về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý, căn cứ phương án sử dụng đất của các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý được phê duyệt, quy hoạch trước ngày 1/7/2025, cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định.

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Từ khóa:

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