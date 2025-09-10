Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Hạ tầng

Lai Châu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Phong Thổ - Than Uyên

Gia Huy

10/09/2025, 09:16

Dự án hướng tới mục tiêu giải tỏa tối ưu công suất các nguồn thủy điện tại Lai Châu, bổ sung nguồn vào hệ thống điện quốc gia...

Hướng tuyến dự án đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên. (Ảnh: EVNNPT)
Hướng tuyến dự án đường dây 220kV Phong Thổ - Than Uyên. (Ảnh: EVNNPT)

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đường dây 220 kV Phong Thổ – Than Uyên, đồng thời phê duyệt Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư thực hiện.

Theo quyết định, dự án sẽ xây dựng tuyến đường dây 220 kV mạch kép, nối từ trạm biến áp 220 kV Phong Thổ đến trạm biến áp 220 kV Than Uyên, với chiều dài khoảng 89 km. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý 4/2025.

Dự án hướng tới mục tiêu giải tỏa tối ưu công suất các nguồn thủy điện tại Lai Châu, bổ sung nguồn vào hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng cường liên kết lưới, giảm tổn thất công suất, nâng cao độ ổn định và độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực. Bên cạnh đó, dự án còn góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau khi được UBND tỉnh Lai Châu chấp thuận phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư dự án, nhà đầu tư phải chấp hành thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án về đất đai, môi trường, xây dựng, khoáng sản, lâm nghiệp, giao thông và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, nhà đầu tư cũng sẽ chịu trách nhiệm bố trí, huy động đủ nguồn vốn để thực hiện dự án theo quy định và đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn vận hành, an toàn dân cư, an toàn công trình, phòng chống cháy nổ; không làm ảnh hưởng đến môi trường và các công trình, hạ tầng trong khu vực đầu tư của dự án; không ảnh hưởng đến rừng.

Triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, quy định của pháp luật có liên quan và nội dung cam kết thực hiện dự án của nhà đầu tư.

Các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật và phù hợp với Quyết định chủ trương đầu tư; trường hợp có sự sai khác so với nội dung đã quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư yêu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

