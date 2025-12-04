Hà Nội đặt mục tiêu 50% tòa nhà công sở trên địa bàn dùng điện mặt trời mái nhà

Thành phố đã định hướng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 5% và phát triển tổng công suất nguồn điện năng lượng mặt trời đạt khoảng 1.500 MW vào năm 2030, góp phần vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia...

Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao năng lực dự phòng và khả năng cung ứng điện của Thủ đô trong giai đoạn tới. Theo đó, đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đạt sản lượng điện thương phẩm 52.178 triệu kWh; mức tiêu thụ bình quân đầu người khoảng 5.721 kWh/năm; công suất cực đại đạt 9.400 MW; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm duy trì ở mức đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Hà Nội định hướng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 5% và phát triển tổng công suất nguồn điện năng lượng mặt trời đạt khoảng 1.500MW vào năm 2030.

Đặc biệt, Thành phố sẽ đẩy mạnh đầu tư các dự án điện mặt trời tập trung, đồng thời triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, trụ sở cơ quan, chung cư, nhà cao tầng và các tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt.

Trong đó, mục tiêu đặt ra là 50% tòa nhà công sở sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản – tự tiêu, không bán điện lên lưới quốc gia; và hướng tới nâng công suất điện rác lên khoảng 280 MW vào năm 2030.

Chỉ thị đồng thời đề ra mục tiêu tiết kiệm 8 – 10% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn Thành phố; khuyến khích sử dụng thiết bị, máy móc hiệu suất cao; tăng cường kiểm toán năng lượng và triển khai các giải pháp giảm tiêu hao điện, giảm khí thải tại các khu công nghiệp, nhà máy và khu đô thị.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đặt mục tiêu dự trữ xăng dầu tương đương 90 ngày nhập ròng; phát triển cơ sở nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện khí và các lĩnh vực khác; hình thành các trung tâm năng lượng LNG tập trung theo hướng hài hòa, đồng bộ.

Về môi trường, Hà Nội phấn đấu giảm 15 – 35% lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển thông thường, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Cùng với đó, Thành phố xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối an toàn khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng, N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng và cho lưới điện truyền tải. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện tương đương Thủ đô của một số quốc gia phát triển trong cùng khu vực.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu hoàn thành chuyển đổi, thống nhất sử dụng cấp điện áp 22 kV cho lưới điện trung áp; đồng thời ngầm hóa 100% đường dây điện trung, hạ áp tại các phường, khu vực trung tâm và các khu đô thị có quy hoạch ổn định.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội hướng tới bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; phát triển thị trường năng lượng và thị trường điện cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và hiệu quả; ngành năng lượng phát triển đồng bộ, bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hạ tầng năng lượng sẽ được hiện đại hóa, thông minh hóa, kết nối hiệu quả với khu vực; chất lượng nhân lực, trình độ khoa học – công nghệ và năng lực quản trị đạt mức ngang tầm với các nước công nghiệp phát triển của toàn thành phố.